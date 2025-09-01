X!

ERR Alaskal: põhjapõdratalus käib igal aastal külastajaid üle kogu USA

Foto: ERR
Alaska põhjapõdratalus kasvab enam kui sada põhjapõtra.

Rõõmsalt tervitavad põhjapõdrad Pepper ja Spray oma perenaist. Külalisi võetakse siin talus vastu täpselt sama soojalt.

"See on osa looduskaitsest, et inimesed näeksid, et loomadel on iseloom. Nad on päris elusolendid. Just seetõttu me teeme seda, mida teeme," ütles taluperenaine Denise Williams.

Põhjapõdratalus käib igal aastal külastajaid üle kogu USA, kuid huvilisi leidub ka Alaskalt kohapealt. Lisaks põhjapõtradele on siin võimalik oma silmaga näha ja toita ka ka teisi metsloomi.

"Ma ei ole kunagi varem põhjapõtra nii lähedalt näinud, ma olen pärit lõunaosariikidest, nii et olin elevil. Olen pilte näinud, aga oli tore
neid päriselt lähedalt vaadata," ütles külastaja Tina.

"Mu lemmikhetk oli näha, kuidas põdravasikat pudelist toideti. See oli vahva. Tead, see on alles teine kord, kui ma põtra näen. Olen käinud paljudes kohtades, kus ma oleksin pidanud põtra nägema. Oli tore neid nüüd lähedalt näha," sõnas külastaja Christin.

Hoonete kompleks ehitati siia mägede vahele 1930-ndatel, kui USA valitsus rajas Alaska viljakale pinnasele talusid, et piirkonda tihedamalt asustada. Denise'i vanavanemad pidasid siin aastakümneid piimafarmi.

"Kui põllumehed siia tulid, said nad valida, kas tahavad piimafarmi, köögivilja- või heinafarmi, et nii üksteist toetada. Umbes 1960. aasta paiku tuli kasutusele aga piimapulber, mis oli päris piimast palju odavam. Selleks ajaks, kui mu isa lõpetas kooli, läksid paljud neist piimafarmidest pankrotti," rääkis Denise.

Talupidamise päästmiseks tõi Denise'i isa 1980-ndate lõpul siia põhjapõdrad. Esimene, 19-pealine kari pärines Kanadast.

"Isa alustas seda liha pärast, kuid inimesed hakkasid üha rohkem tahtma põhjapõtru vaatama tulla. Turism tuli täiesti juhuslikult," rääkis Denise.

Täna on talus enam kui sada põhjapõtra, külastajad saavad loomadest põhjaliku ülevaate ning vastuse kõigile tekkinud küsimustele.

"Inimesed küsivad tihti, miks neil on narmendavad sarved. Muidugi on põhjuseks see, et sarved ajavad praegusel ajal nahka," rääkis Denise.

Perenaine usub, et põhjapõdrad jäävad külastajaid rõõmustama ka tulevikus, sest juba praegu on talu tegemistesse kaasatud tema lapsed ja lapselapsed.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

