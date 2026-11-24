Käpla, Jõõdre, Lannuste, Vätse, Haeska ja Ammuta küla territooriumile tuuleparki rajada soovinud Haapsalu 1 Energiapark OÜ andis Haapsalu linnavalitsusele teada, et loobub plaanist.

Osaühingu Haapsalu 1 Energiapark omanikud on RNW Projects OÜ ja Ignitis Renewables DevCo1 OÜ, mis kuulub Baltimaades ja Poolas tegutsevale roheenergiaettevõttele Ignitis Renewables. Arendaja soovis püstitada kuni kümme maksimaalselt 280 meetri labade tipukõrgusega tuugenit.

Ignitis teatas Lääne Elule, et uuringud näitavad kavandatava ala paiknemist esimesse kaitsekategooriasse kuuluvate merikotka ja väike-laukhane tähtsates lennukoridorides ning seetõttu ei sobi piirkond tuulepargi arendamiseks.

Ignitise taastuvenergia Eesti arendusjuhi Sander Sorts ütles, et ettevõte teadis algusest peale, et Matsalu lähedus eeldab põhjalikke keskkonnauuringuid, mille tulemused annavad lõpliku vastuse ala sobivuse kohta.

"Toonased andmed andsid alust arvata, et tuuleparki võiks olla võimalik rajada sellesse asukohta linnustikuga seotud leevendusmeetmeid rakendades. Uuringutulemused esialgset eeldust ala sobivuse kohta siiski ei kinnitanud, mistõttu otsustasime projektiga mitte edasi minna," ütles Sorts Lääne Elule.

Ignitis tegi linnustiku-uuringu olukorras, kus Haapsalu linn polnud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilist hindamist algatanud. Haapsalu linnavõim oli teadlik linnustiku-uuringust ja soovis enne eriplaneeringu algatamise otsust sellega tutvuda. Abilinnapea Peep Aedviir ütles Lääne Elule, et seda uuringut linnavalitsus ei näinudki.