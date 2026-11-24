Suhtelises vaesuses elas eelmisel aastal 19 protsenti Eesti elanikest ning see suurenes lastega peredes. Kõige enam tunnevad lastega leibkondadest ebavõrdsust üksikvanemaga pered.

Statistikaameti andmetel elas 2025. aastal suhtelises vaesuses 19,3 protsenti ja absoluutses vaesuses kolm protsenti Eesti elanikkonnast. Võrreldes 2024. aastaga vähenes suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal 0,2 protsendipunkti võrra, absoluutses vaesuses elavate inimeste osakaal aga 0,4 protsendipunkti võrra.

Muutused olid väga väikesed ning vaesuse näitajad ühiskonnas tervikuna jäid möödunud aasta tasemele, aga oli ka ühiskonnagruppe, kus ebavõrdsus tõusis.

Statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg ütles, et suhtelise vaesuse määr näitab sissetulekute ebavõrdsust riigis. Suhtelises vaesuses elavad inimesed ei ela otseses puuduses, kuid nad ei saa endale lubada sellist elatustaset, mida peetakse ühiskonnas tavapäraseks.

"Suhtelises vaesuses elas möödunud aastal ligi 260 000 inimest, keda on 3200 võrra vähem kui 2024. aastal," ütles Remmelg.

Ta lisas, et nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav netosissetulek oli väiksem kui 893 eurot kuus, mis oli eelmisel aastal suhtelise vaesuse piiriks.

Neli aastat tagasi hakkas suhteline vaesus vanemaealiste hulgas vähenema ja see jätkus ka mullu. Möödunud aastal elas suhtelises vaesuses 59 protsenti üksi elavatest üle 65-aastastest või vanematest inimestest, mida on 3,6 protsendipunkti võrra vähem kui aasta varem. Remmelg märkis, et see on viimase kümnendi madalaim näitaja.

"Positiivse suundumuse taga on eakate järjest pikem tööstaaž ning kasvav keskmine vanaduspension, mis on aasta-aastalt liikunud lähemale keskmisele sissetulekule. Lisaks mõjus positiivselt vanaduspensioniealiste kõrgem maksuvaba tulu piir," lausus ta.

Ebavõrdsus suurenes vähesel määral noorte ehk 18–24-aastaste ja üle 50-aastaste tööealiste hulgas, kuid eelkõige tööealiste puudega inimeste hulgas, kellest 2025. aastal elas suhtelises vaesuses 35,8 protsenti. Suhtelise vaesuse määr on enim seotud töötuse, netosissetuleku suuruse ja ülalpeetavate arvuga leibkonnas.

Üksikvanemad on üks haavatavamaid ühiskonnagruppe

Lastega peredes suurenes suhteline vaesus mullu 0,8 protsendipunkti võrra.

"Kõige enam tunnevad lastega leibkondadest ebavõrdsust üksikvanemaga pered. Kuigi 2025. aastal paranes nende olukord tänu üksikvanemate tööhõive suurenemisele ning nende suhtelise vaesuse määr vähenes 8,8 protsendipunkti võrra, on nad jätkuvalt üks haavatavamaid ühiskonnagruppe," tõdes Remmelg.

Eelmisel aastal elas suhtelises vaesuses 29,1 protsenti üksikvanemaga peredest. Samas suurenes suhteline vaesus 4,5 protsendipunkti võrra kahe lapse ja kahe vanemaga peredes, kus ekvivalentnetosissetulekute vähenemine avaldas suuremat mõju kui tööhõive kasv.

Suhtelist vaesust kogevate inimeste osakaal on piirkonniti erinev. Möödunud aastal oli suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal suurim - 28,9 protsenti - Ida-Viru maakonnas, kus see oli ligikaudu kaks korda suurem kui Hiiu (14,5 protsenti) ja Rapla (15 protsenti) maakonnas.

"Enamikus maakondades suhtelise vaesuse määr vähenes. Enim vähenes see Ida-Viru, Jõgeva, Pärnu ja teist aastat järjest Võru maakonnas, suurenes aga teist aastat järjest Harju maakonnas, eelkõige Tallinnas. Kõige enam suurenes suhteline vaesus Saare maakonnas, märkimisväärselt ka Järva, Põlva ja Valga maakonnas," tõi Remmelg välja.

Absoluutse vaesuse määr näitab, kui suur osa elanikkonnast ei ole võimeline end ära elatama. Nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav netosissetulek oli 2025. aastal väiksem kui 361 eurot kuus ehk madalam kui arvestuslik elatusmiinimum. Mullu koges absoluutset vaesust ligi 40 500 inimest, mida oli ligi 5000 inimese võrra vähem kui aasta varem.

Absoluutse vaesuse risk suureneb, kui töö kaotab leibkonna peamine või ainus toitja ning leibkonnal pole õigust sotsiaaltoetustele või oskusi neid taotleda.

Eelmisel aastal oli absoluutne vaesus kõige kõrgem ehk 8,3 protsenti üksinda elavate tööealiste hulgas. Samuti tõusis märgatavalt ehk 4,1 protsendini kaheliikmeliste ilma lasteta perede absoluutne vaesus. Viimati oli see näitaja nii kõrge 2015. aastal.

Absoluutses vaesuses elavate lastega perede osatähtsus vähenes 1,6 protsendipunkti võrra, kõige suurem oli langus üksikvanemaga peredes. 2025. aastal koges absoluutset vaesust 5,1 protsenti üksikvanemaga peredest, mida oli aasta varasemaga võrreldes üle poole vähem. Samas ei vähenenud absoluutne vaesus kahe vanemaga ning kahe või kolme ja enama lapsega leibkondades.

Inimeste tajutav ilmajäetus ehk nende inimeste hulk, kes ei saanud endale lubada mitmeid ühiskonnas laialt levinud hüvesid, vähenes 2026. aastal võrreldes möödunud aastaga 11 000 võrra ja neid oli 6,7 protsenti elanikkonnast ehk ligi 83 600.

Sel aastal tõusis tunnetuslik ilmajäetus ainult üksi elavate tööealiste hulgas, kellest tunnetas ilmajäetust ligikaudu iga kaheksas inimene. Ilmajäetuse tajumine vähenes kõige enam üksikvanemaga peredes (13,1 protsenti). Kõige rohkem tunnetasid ilmajäetust tööealised puudega inimesed, nendel jäi ilmajäetuse määr 22,4 protsenti püsima eelmise aasta tasemele.

Remmelg tõi välja, et igal kolmandal Eesti elanikul ei olnud võimalik ettenägematute kulutuste jaoks kokku saada 807 eurot, igal viiendal ei olnud võimalik minna nädalasele puhkusele kodust eemale, näiteks kas või telkima, ja ligikaudu igal neljandal ei olnud võimalik välja vahetada mööbliesemeid.

Statistikaameti värskete andmete järgi oleks Eestis ilma sotsiaaltoetuste ja hüvitisteta, sealhulgas pensionideta, suhtelises vaesuses 38,8 protsenti inimestest. Neid arvestades on suhtelise vaesuse määr 19,3 protsenti ehk ligi 260 000 inimest.