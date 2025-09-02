X!

Perearsti eriala ootamatu menu arstipõuda siiski kuigivõrd ei leevenda

Eesti
Arstikabinet.
Arstikabinet. Autor/allikas: Karin Koppel
Eesti

Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuuri tuli tänavu õppijaid kõigile välja kuulutatud kohtadele ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut taotles ka riigilt lisakohti. Suurem vastuvõtt aga perearstide puudust Eestis eriliselt ei leevenda.

Perearstide puudus Eestis on süvenev probleem: paljud perearstid jäävad lähiaastatel pensionile ja lahkuvad tööturult. Lisaks on arstid ülekoormatud, sest nende poole pöördutakse ka probleemidega, mille lahendamiseks on ette nähtud muud spetsialistid.

Perearstiks saab õppida Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuuris, kus õppekohti on 40, kuid sel aastal võeti vastu 42 õppijat. 

Tartu Ülikooli peremeditsiini professor ja perearst Ruth Kalda rääkis, et tänavune suurem vastuvõtt peremeditsiini residentuuri on märkimisväärne, sest esimest korda aastate jooksul saadi kõik väljakuulutatud kohad täis.

"Me oleme küll välja kuulutanud 40 kohta, aga me 40 kohta täis pole saanud. See on jäänud kusagil 33–36 residendi juurde, mida me oleme saanud," meenutas Kalda.

Sel aastal võttis Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuur vastu seitse õppijat rohkem kui eelneval aastal.

"Riigi poolt on peremeditsiin ka üheks prioriteetseks erialaks loetud. Meile oli antud ka lubadus, et kui meil on kandidaate enam, kes eksami ära sooritavad positiivselt, siis me võime taotleda lisakohti."

Perearstide seltsi juhatuse liige Triinu-Mari Ots nentis, et selle aasta suur huvi eriala vastu on perearstidele rõõmusõnum, kuid ta lisas, et paljud praegused Eesti perearstid on juba pensionieas.

"Seda näitavad kõik need uuringud ka, et väga suur hulk perearste on ikkagi praegu juba pensionieas ja võib-olla ka varsti minemas ja küllap on ka Eestis neid piirkondi, kus ei ole üldse perearste," lausus Ots.

Ots selgitas, et tänavune suurem vastuvõtt eriti perearstide puudujäägi probleemi ei lahenda.

"Kui nad kõik jäävad peremeditsiini ja jäävad Eestisse tööle, siis see võiks olla mingi lahendus küll, aga peremeditsiin ja residentuur on neli aastat ja see on pikk aeg," sõnas Ots.

Ots on arvamusel, et probleemi lahendamiseks tuleb alustada hoopis esmatasandi meeskonna suurendamisest.

"Sellist plastilist vajaduspõhist rahastust, mis suurendaks esmatasandi meeskonna rolli, on see meie sõnum riigile, mis me näeme lahendusena," edastas Ots perearstide soovi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:42

Kiirhinnang: augustis tõusid hinnad aastases võrdluses 6,2 protsenti Uuendatud

08:38

Trammis Eesti 200 kampaaniat lubanud TLT rikkus enda reegleid

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

08:13

Teise kvartali teenuste eksport kasvas kaheksa ja import 11 protsenti

08:10

Sanktsioonid ja odav nafta panid põntsu Vene energiagigantide rahavoole

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

08:04

Otse kell 11: riigikogu erikomisjon arutab riigi rahalist seisu Uuendatud

07:21

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Lippus, Jašin, Järvan

07:04

Bessent Moskva-vastastest sanktsioonidest: kõik võimalused on laual

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

01.09

Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu arutama

01.09

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

ilmateade

loe: sport

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

08:05

TÄNA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

loe: kultuur

01.09

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

01.09

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

01.09

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

01.09

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

loe: eeter

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

01.09

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

01.09

Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

01.09

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

Raadiouudised

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

01.09

Kohvi hinna tõus tarbimist ei vähenda

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 09:00:00)

01.09

Automaks on pannud ostma väiksema heitega autosid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo