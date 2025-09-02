X!

Hiina tahab maailmaareenil suurendada läänevastase liidu rolli

Välismaa
Vladimir Putin, Narendra Modi ja Xi Jinping
Vladimir Putin, Narendra Modi ja Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/SUO TAKEKUMA
Välismaa

Hiina võõrustab Shanghai Koostööorganisatsiooni (SCO) tippkohtumist ning kommunistliku partei juht Xi Jinping käis välja algatused, mille eesmärgiks on õõnestada lääne juhitud maailmakorda. Kohtumisel sai sõna ka Vladimir Putin ning ta õigustas taas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

SCO-sse kuuluvad Hiina, India, Venemaa, Pakistan, Iraan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Usbekistan ja Valgevene. 

Venemaa, Iraan ja Valgevene peavad toime tulema lääneriikide kehtestatud sanktsioonidega. Samas India peab seisma silmitsi USA kõrgemate tollimaksudega, kuna ostab Venemaalt pärit naftat. 

Varem on väidetud, et SCO on pigem jututuba, kuid seekord nõudis Xi Jinping, et organisatsioon võtaks suurema majandusliku rolli. Kompartei juht rääkis, et SCO peaks vastastikuste investeeringute edendamiseks looma arengupanga. Samuti pakkus ta liikmesriikidele toetusi ja 1,4 miljardi dollari väärtuses laene, vahendas The Times.

"Hiina viib oma arengu alati vastavusse SCO arenguga ja liikmesriikide rahvaste püüdlustega parema elu poole," seletas Xi Jinping. Ta lubas veel edendada ühise tehisintellekti keskuse loomist. 

Hiina on samuti pikka aega nõudnud, et USA ja teised lääneriigid lõdvendaksid oma haaret globaalsete institutsioonide üle. USA praegune president Donald Trump on globaalsete institutsioonide suhtes pigem skeptiline ning Xi väidab, et maailmakorda tuleb reformida, mille raames saaks globaalne lõuna endale rohkem võimu. 

Seda eesmärki toetab ka India peaminister Narendra Modi. USA survestab Indiat kõrgemate tollidega loobuma Vene naftast ning varem Xi-ga halvasti läbi saanud Modit ootas Hiinas ees soe vastuvõtt. 

Modi siiski ei lähe kolmapäeval koos Putini ja Xi Jinpingiga Tiananmeni väljakule, kus Hiina kompartei tähistab Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva. 

Modi sai Putiniga kokku juba esmaspäeval, viimane õigustas tippkohtumisel taas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Putin seletas veel, et Euraasia vajab uut julgeolekusüsteemi

"See julgeolekusüsteem, erinevalt eurotsentrilistest ja euroatlandi mudelitest, arvestaks tõeliselt laia riikide ringi huvidega, oleks tõeliselt tasakaalustatud ega lubaks ühel riigil tagada oma julgeolekut teiste arvelt," seletas Putin. 

Oma arvamuse avaldas veel ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko. Ta kutsus SCO-d üles võtma meetmeid, et kaitsta riike rahvusvaheliste sanktsioonide eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:27

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

10:24

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

10:14

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

10:04

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

10:00

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

10:00

Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

09:59

Hiina tahab maailmaareenil suurendada läänevastase liidu rolli

09:55

KUULA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi? Uuendatud

09:51

Ühe minuti loeng: kuidas aitada kaasa lapse sujuvale kooliteele?

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu Uuendatud

01.09

Suri perearst Le Vallikivi

01.09

Sõja 1286. päev: Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest Uuendatud

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti Uuendatud

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi

01.09

Kriitikat saanud konverents toimub riigikogu asemel hotellis

01.09

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas vähemalt kolm nädalat Uuendatud

01.09

Riigikogu koguneb erakorraliselt automaksu arutama

01.09

Soome riik ostab enamusosaluse Uusikaupunki autotehases

ilmateade

loe: sport

09:55

KUULA | "Võimla" küsib: kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi? Uuendatud

09:38

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

09:02

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

loe: kultuur

10:22

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga

10:14

Teatrifestival Draama 2025 annab läbilõike Eesti kaasaegsest teatrist

10:04

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

10:00

Noore muusiku preemia pälvis sopran Annabel Soode

loe: eeter

01.09

Sabatipuhkuselt ametisse naasnud Viilma: sellise tempoga ei saanud edasi minna

01.09

Jaak Tammearu: teletöötajal peab olema sarmi, häält ja midagi öelda

01.09

Kaidi Klein ja Britt Normet: vanuse pärast ei pea muretsema, vaid tegutsema

01.09

Aigar Vaigu: süvenemine muudab keerulise õppeaine lihtsaks

Raadiouudised

09:50

Majanduslik vägivald on levinud probleem

09:25

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

01.09

Päevakaja (01.09.2025 18:00:00)

01.09

Elektrilevi: riigi ootuste täitmiseks tuleb võrgutasu oluliselt tõsta

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 15:00:00)

01.09

Kõik võimalused Tartus koalitsiooni moodustamiseks on lahtised

01.09

Soome valitsuse eelarvekõnelusi varjutab poliitikute keelekasutus

01.09

Eesti soovib, et ELi kliimaeesmärkide täpsustamisel aastaks 2040 arvestataks ka väikeste riikidega

01.09

Raadiouudised (01.09.2025 12:00:00)

01.09

Kohvi hinna tõus tarbimist ei vähenda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo