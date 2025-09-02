Hiina tahab maailmaareenil suurendada läänevastase liidu rolli

Hiina võõrustab Shanghai Koostööorganisatsiooni (SCO) tippkohtumist ning kommunistliku partei juht Xi Jinping käis välja algatused, mille eesmärgiks on õõnestada lääne juhitud maailmakorda. Kohtumisel sai sõna ka Vladimir Putin ning ta õigustas taas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

SCO-sse kuuluvad Hiina, India, Venemaa, Pakistan, Iraan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Usbekistan ja Valgevene.

Venemaa, Iraan ja Valgevene peavad toime tulema lääneriikide kehtestatud sanktsioonidega. Samas India peab seisma silmitsi USA kõrgemate tollimaksudega, kuna ostab Venemaalt pärit naftat.

Varem on väidetud, et SCO on pigem jututuba, kuid seekord nõudis Xi Jinping, et organisatsioon võtaks suurema majandusliku rolli. Kompartei juht rääkis, et SCO peaks vastastikuste investeeringute edendamiseks looma arengupanga. Samuti pakkus ta liikmesriikidele toetusi ja 1,4 miljardi dollari väärtuses laene, vahendas The Times.

"Hiina viib oma arengu alati vastavusse SCO arenguga ja liikmesriikide rahvaste püüdlustega parema elu poole," seletas Xi Jinping. Ta lubas veel edendada ühise tehisintellekti keskuse loomist.

Hiina on samuti pikka aega nõudnud, et USA ja teised lääneriigid lõdvendaksid oma haaret globaalsete institutsioonide üle. USA praegune president Donald Trump on globaalsete institutsioonide suhtes pigem skeptiline ning Xi väidab, et maailmakorda tuleb reformida, mille raames saaks globaalne lõuna endale rohkem võimu.

Seda eesmärki toetab ka India peaminister Narendra Modi. USA survestab Indiat kõrgemate tollidega loobuma Vene naftast ning varem Xi-ga halvasti läbi saanud Modit ootas Hiinas ees soe vastuvõtt.

Modi siiski ei lähe kolmapäeval koos Putini ja Xi Jinpingiga Tiananmeni väljakule, kus Hiina kompartei tähistab Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva.

Modi sai Putiniga kokku juba esmaspäeval, viimane õigustas tippkohtumisel taas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Putin seletas veel, et Euraasia vajab uut julgeolekusüsteemi

"See julgeolekusüsteem, erinevalt eurotsentrilistest ja euroatlandi mudelitest, arvestaks tõeliselt laia riikide ringi huvidega, oleks tõeliselt tasakaalustatud ega lubaks ühel riigil tagada oma julgeolekut teiste arvelt," seletas Putin.

Oma arvamuse avaldas veel ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko. Ta kutsus SCO-d üles võtma meetmeid, et kaitsta riike rahvusvaheliste sanktsioonide eest.