Putin läheb järgmisel nädalal Hiinasse riigivisiidile

Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Jinping Xi.
Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Jinping Xi. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Venemaa juht Vladimir Putin teeb Hiina presidendi Xi Jinpingi kutsel järgmisel nädalal riigivisiidi Hiinasse, teatas Kremli pressiteenistus.

Kremli teatel arutavad Putin ja Xi Hiinas kahepoolseid suhteid, partnersuhete tugevdamist ja Venemaa ja Hiina vahelist strateegilist suhtlust. Samuti tulevad arutlusele mõlema riigi vaated rahvusvahelistele ja piirkondlikele teemadele.

Peale kahe riigijuhi kohtumist on kavas Putinil ja Xi-l allkirjastada ühine avaldus ning mitu koostöödokumenti, märkis Kreml.

Putinil on kavas kohtuda ka Hiina peaministri Li Qiangiga, kellega arutatakse kaubandus- ja majanduskoostöö võimalusi, lisati teates.

Järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval toimuv Putini visiit langeb kokku Venemaa ja Hiina vahelise heanaaberlikkuse, sõpruse ja koostöö kokkuleppe allkirjastamise 25. aastapäevaga, märkis Kremli pressiteenistus.

Sel nädalal toimus Xi ja USA presidendi Donald Trumpi tippkohtumine.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Interfax

