X!

Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Brian Snyder
Välismaa

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et on Venemaa riigijuhis Vladimir Putinis sügavalt pettunud seetõttu, et pärast Alaska tippkohtumist ei ole õnnestunud Ukraina rahulepet saavutada.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump sõnas teisipäeval Scott Jenningsi raadiosaates, et on äärmiselt pettunud Venemaa presidendis Vladimir Putinis.

"Võin öelda, et olen president Putinis väga pettunud. Meil olid suurepärased suhted, olen väga pettunud," sõnas Trump.

Samas ei täpsustanud Trump, millised tagajärjed Venemaad ootavad, ehkki hiljuti seadis ta rahuleppe saavutamiseks kahenädalase tähtaja, mis aegub selle nädala lõpus.

USA president lisas, et teda ei tee murelikuks ka potentsiaalne Venemaa ja Hiina koostöö. Putin kohtus teisipäeval Pekingis Hiina presidendi Xi Jinpingiga enne suurt sõjaväeparaadi.

"Ma ei ole üldse mures. Ei ole. Meil on ülekaalukalt maailma tugevaim sõjavägi ja nad ei kasutaks oma sõjaväge iial meie vastu, uskuge mind, see oleks halvim, mida nad teha võiksid," ütles Trump.

USA president Donald Trump teatas 19. augustil, mõned päevad pärast Venemaa presidendi Vladimir Putiniga näost näkku kohtumist, et ta alustas Vene riigijuhi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumise korraldamist. Ta vihjas ka võimalusele pidada hiljem kolmepoolseid läbirääkimisi.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov eitas esmaspäeval, et presidendid oleksid kolmepoolses kohtumises kokku leppinud.

"Seda ideed arutati (Trumpi ja Putini - toim) telefonivestluse käigus ning seejärel puudutati seda Anchorage'i kõnelustel. Ameeriklased ütlesid meile, et arutavad seda küsimust ka omavahel ja tulevad seejärel välja konkreetsete ettepanekutega," ütles Ušakov Vene propagandist Pavel Zarubinile.

"Praegu räägitakse kolmepoolsest kohtumisest, samuti Putini ja Zelenski kohtumisest. Kuid minu teada ei olnud Putinil ja Trumpil selle kohta mingit kokkulepet," lisas ta.

Avaldus järgnes järjekordse Trumpi poolt seatud tähtaja möödumisele, milleks Moskva pidi astuma samme sõja lahendamise suunas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:18

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut

12:12

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga Uuendatud

12:05

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

11:55

Kiirema interneti võti võib peituda tillukeses klaastorus

11:50

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kerli Ats olukorrast seatööstuses

11:45

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

11:42

Soome valitsus jõudis miljardi euro ulatuses kärbetes kokkuleppele

11:40

Galerii: Tartus avati Draama festival

11:39

Olümpiavõitja pöördus kohustuslikust sootestist pääsemiseks spordikohtusse

11:06

Juuniorhändler: olen võistelnud ka täiesti võõraste koertega

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

02.09

Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

02.09

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu

02.09

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

09:44

Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak Uuendatud

02.09

Ukraina ülemraada endise spiikri mõrvas kahtlustatav tunnistas oma süüd

02.09

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

ilmateade

loe: sport

11:39

Olümpiavõitja pöördus kohustuslikust sootestist pääsemiseks spordikohtusse

10:49

Jaansoni Kahe Silla jooks toob nädalavahetusel Pärnusse tuhandeid osalejaid

10:13

Eesti maletaja kolis Venemaa lipu alla

09:41

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

loe: kultuur

12:12

Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 63. hooaega Värske Rõhu sünnipäevaga Uuendatud

12:05

Tallinna Linnateatri uue maja avamiseks planeeritud lavastus "Hedda Gabler" jääb ära

11:40

Galerii: Tartus avati Draama festival

09:56

Eesti esitab Oscarile Meel Paliale filmi "Pikad paberid"

loe: eeter

11:06

Juuniorhändler: olen võistelnud ka täiesti võõraste koertega

10:31

Toitumisterapeut: nädalamenüüd planeerides kasuta samu põhikomponente

09:49

Timotheus Sammul: mina noore Mihkel Rauaga väga sarnane ei ole

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

Raadiouudised

09:50

Diabeetikuteni on jõudnud vigased meditsiiniseadmed, ravimiamet nende müüki ei piira

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

02.09

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

02.09

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

02.09

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

02.09

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

02.09

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo