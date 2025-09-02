Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et on Venemaa riigijuhis Vladimir Putinis sügavalt pettunud seetõttu, et pärast Alaska tippkohtumist ei ole õnnestunud Ukraina rahulepet saavutada.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump sõnas teisipäeval Scott Jenningsi raadiosaates, et on äärmiselt pettunud Venemaa presidendis Vladimir Putinis.

"Võin öelda, et olen president Putinis väga pettunud. Meil olid suurepärased suhted, olen väga pettunud," sõnas Trump.

Samas ei täpsustanud Trump, millised tagajärjed Venemaad ootavad, ehkki hiljuti seadis ta rahuleppe saavutamiseks kahenädalase tähtaja, mis aegub selle nädala lõpus.

USA president lisas, et teda ei tee murelikuks ka potentsiaalne Venemaa ja Hiina koostöö. Putin kohtus teisipäeval Pekingis Hiina presidendi Xi Jinpingiga enne suurt sõjaväeparaadi.

"Ma ei ole üldse mures. Ei ole. Meil on ülekaalukalt maailma tugevaim sõjavägi ja nad ei kasutaks oma sõjaväge iial meie vastu, uskuge mind, see oleks halvim, mida nad teha võiksid," ütles Trump.

USA president Donald Trump teatas 19. augustil, mõned päevad pärast Venemaa presidendi Vladimir Putiniga näost näkku kohtumist, et ta alustas Vene riigijuhi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumise korraldamist. Ta vihjas ka võimalusele pidada hiljem kolmepoolseid läbirääkimisi.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov eitas esmaspäeval, et presidendid oleksid kolmepoolses kohtumises kokku leppinud.

"Seda ideed arutati (Trumpi ja Putini - toim) telefonivestluse käigus ning seejärel puudutati seda Anchorage'i kõnelustel. Ameeriklased ütlesid meile, et arutavad seda küsimust ka omavahel ja tulevad seejärel välja konkreetsete ettepanekutega," ütles Ušakov Vene propagandist Pavel Zarubinile.

"Praegu räägitakse kolmepoolsest kohtumisest, samuti Putini ja Zelenski kohtumisest. Kuid minu teada ei olnud Putinil ja Trumpil selle kohta mingit kokkulepet," lisas ta.

Avaldus järgnes järjekordse Trumpi poolt seatud tähtaja möödumisele, milleks Moskva pidi astuma samme sõja lahendamise suunas.