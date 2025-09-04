Harri Tiido: kuidas Donald Trump võimu rahaks muudab

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi äritegevus. Ärimees Trump võtab võimust kõik, mis võimalik, et ennast ja pereliikmeid rikastada, märgib Tiido.

USA presidendil Donald Trumpil on rahaliselt kirju minevik ja erilist usaldust see ei ärata, kuid tegemist on inimesega, kes oskab keerulistest oludest välja tulla. Minevikus toimus see olemasolevatel andmetel korduvalt ka Vene raha turvil, aga see on omaette teema.

Nagu on omaette teema ka Trumpiga vahepeal tülli pööranud tehnooligrahi Elon Muski tulud Trumpi võimuletuleku järel. Demokraadist senaatori Elisabeth Warreni meeskonna koostatud raporti kohaselt on tuvastatud vähemalt sada juhtumit, kus Muski kompaniid ja ta ise rikastusid tema valitsuse efektiivsuse agentuuri eesotsas oleku ajal. Summaarselt saanud Musk selle ajaga rikkamaks vähemalt saja miljardi dollari võrra.

Tagasi Trumpi juurde. Rohkem kui aasta tagasi oli tema finantsseis küsitav, et mitte öelda kehva. Vaba raha olnud tal arvetel 413 miljonit dollarit, kuid kohtu esitatud nõuded New Yorgi osariigi poolt tema vastu pettuste pärast ulatusid 454 miljoni dollarini. Advokaatidel õnnestus kohus siiski ära rääkida ja nõudeid vähendati 175 miljonini.

Trump käivitas ka mitmeid paljuski tema poliitilise seisuga seotud ettevõtmisi, mis osutusid edukateks. Kui rohkem kui aasta tagasi loeti tema varanduse väärtuseks 2,4 miljardit dollarit, siis teise presidendiaja alguseks kasvas see 3,7 miljardini ja kolme esimese presidendiks olemise kuuga jõudis see juba 5,1 miljardi dollarini.

Kui Trump 2021 pärast Kapitooliumi rünnakut paljudes sotsiaalmeedia võrkudes keelu sai, asutas ta meediakompanii Trump Media and Technology Group, lühendatult TMTG ja sellele kuuluva oma sotsiaalvõrgu Truth Social. Praeguseks on see presidendi otsuste ja arvamuste peamine levitamisplatvorm. 2024. aastal läks TMTG börsile ja juba esimese päeva lõpuks oli selle väärtus NASDAQ-is 6,7 miljardit dollarit, kuid seejärel langes 5,4 miljardini. Trumpile endale ja tema perele kuulub firma aktsiatest üle poole.

Presidendil on veel isiklik krüptovaluuta World Liberty Financial, mille ta käivitas mullu oktoobris. Ja vahetult ametisse astumise eel laskis Trump välja ka digitaalmündi $Trump. Krüptoinvestoritele pakkus Trump ka ekslusiivse lõuna, kuhu pääsemine maksis keskmiselt 1,7 miljonit dollarit. Kui krüptovaluuta ja meemimünt kokku lüüa, siis hinnati mõned kuud tagasi nende koguväärtuseks ligi kolm miljardit dollarit. Üsna vähe on teada, kes oma raha nendesse projektidesse panid.

Meemimündi puhul teenivad Trumpi pereliikmed ja äripartnerid põhiliselt tehingutasude pealt ja paari kuu tagustel andmetel on nad saanud eri hinnangutel 100 kuni 350 miljonit dollarit. Paljud meemimündi omandajad on ajakirjanikele tunnistanud, et panid raha mängu selleks, et ärihuve edendada.

Kongressi demokraadid on nõudnud juurdlust Donald Trumpi ja tema perekonna suhtes, kuna tegemist võib olla mõjuvõimuga kauplemisega. Eriti tore näeb aga välja Donald Trump juuniori ja presidendi erisaadiku Steve Witkoffi poja asutatud klubi, nimega "Täidesaatev võim". Klubi liikmeks saab ainult kutse alusel ja liikmemaks on pool miljonit dollarit. Klubiga liitusid aktiivselt paljud lobistid ja ka mõned administratsiooni liikmed.

Kui Trump esimest korda president oli, lubas tema perefirma Trump Organisation, et väljaspool USA-d nad äri ei aja. Nüüdseks on piirangust loobutud ja äri õitseb. Juba Trumpi kampaania ajal teatas firma, et sõlmis lepingu Vietnamis hotellide kompleksi, golfiväljakute ja eliitmajade rajamiseks maksumusega 1,5 miljardit dollarit.

Mullu suvel sõlmisid Trumpi pojad tehingu hotelli ja golfiväljaku rajamiseks Omaanis. Partneriks oli Saudi Araabia valitsusega seotud firma Dar Global. Pärast valimisi alustas Trump Organisation elamukomplekside ehitamist suuremates India linnades kogumaksumusega üle miljardi dollari.

Tänavu aprilli lõpul käis Trump juunior mitmes Ida-Euroopa riigis. Ungaris kohtus ta välisministriga ja esines tasu eest ettevõtjate kohtumisel, kus nimetas peaminister Viktor Orbánit üheks viimaseks valguse bastioniks Euroopas.

"Rumeenias esines ta konverentsil Trump Business Vision, istudes seal kõrvuti mitmete korruptsioonisüüdistuse saanud poliitikutega."

Bulgaarias esines Trump juunior krüptofirma Nexo üritusel ja kohtus endise peaministri Bojko Borisoviga, keda 2022. aastal kahtlustati kelmuses Euroopa Liidu rahade kasutamisel. Rumeenias esines ta konverentsil Trump Business Vision, istudes seal kõrvuti mitmete korruptsioonisüüdistuse saanud poliitikutega.

Serbias kohtus juunior president Aleksandar Vučićiga ja Serbia võimud eraldasid Trumpi firmale 1999. aastal NATO õhurünnakus hävinud kaitseministeeriumi krundi. Sinna on kavas rajada luksushotell ja elukvartal. Rahastab projekti Trumpi väimees Jared Kushner, kelle investeerimisfondi eraldasid Saudi Araabia, Katari ja Araabia Ühendemiraatide valitsus üle 3,5 miljardi dollari. Selle rahaga kavatseb Kushner rajada villade kompleksi ka Albaaniasse.

Saudi Araabias sai Trumpi perefirma lepingu Trump Toweri ehitamiseks ja samas annab firma oma nime raha eest kasutamiseks ka kahele muule projektile. Kataris sõlmiti lepe golfikuurordi rajamiseks.

Kirsiks tordil on kindlasti Katari valitsuse otsus kinkida Trumpile 400 miljonit dollarit maksev luksuslennuk. See minevat algselt USA õhujõudude nimistusse kui presidendi ametilennuk, kuid ametist lahkumisel jäävat see Trumpi raamatukogule ehk tema isiklikku kasutusse.

USA seaduste kohaselt ei tohi president ega valitsuse liige jätta endale ühtegi kingitust, mis maksab rohkem kui 480 dollarit. Kuid peaprokurör Pam Bondi leidis, et kingitusega on kõik korras. Sama Bondi oli muide varem registreeritud kui Katari lobist USA-s kuupalgaga 115 000 dollarit.

USA-s on ka seadus, mis keelab riigiteenistujatel isiklikku kasu toova tegevuse, aga see ei laiene presidendile. Ja tagatipuks on ülemkohus teatavasti langetanud otsuse, mille kohaselt endistel presidentidel on ulatuslik immuniteet. Nii et ärimees Trump võtab võimust kõik, mis võimalik, et ennast ja pereliikmeid rikastada.

Viited lugemishuvilistele