Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

Statistikaameti Tallinnas Tatari tänaval asuvas kontoris käib tööl 40 protsenti töötajatest, ülejäänud eelistavad töötamist kodukontorist. Ameti sõnul on kodus töötamise üks põhjus ka kontoritöökohtade nappus.

Statistikaameti personali- ja tugiteenuste osakonna juhataja Annika Kitsing ütles, et neil on tööl ligikaudu 340 inimest üle Eesti, saartest Virumaa ja Põlvani.

"Pea kõik üksused on üle-eestilise mastaabiga, aga kontoripinna mõistes oleme esindatud kolmes linnas – Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Tallinna-kontori keskmine täitumus on ligikaudu 40 protsenti. Kuid meeskondadel on kokku lepitud ka kindlad nädalapäevad, mil tullakse kontorisse ja neil päevil on keskmine täitumus kõrgem, ligi 50 protsenti. Kaugemates maakondades töötavad liikmed võivad juhi nõusolekul liituda ühistööks veebi kaudu," rääkis Kitsing.

Statistikaamet asub Tallinnas Tatari tänava majas 2013. aastast. Neil on kontoripinda praegu 2931 ruutu.

"Oleme kulude kokkuhoiu eesmärgil vähendanud viimaste aastate jooksul ruutmeetreid 40 protsenti. Tatari tänava kontorihoones on praegu töökohti 164 ja inimesi 235, seetõttu töötame hajutatult," lausus Kitsing.

Hübriidtöökorraldus nõuab Kitsingu sõnul läbimõeldud töökorralduslikke kokkuleppeid ja seda nad ka järgivad.

"Meie töötajatel on võimalus juhiga kokkuleppel kasutada paralleelselt kontoriruumidega kaugtööd, kui töötulemused sellest ei halvene ning töötaja on tööajal kättesaadav kõigis kokkulepitud kanalites: MS Teamsis, Outlookis, telefoni teel ning kalendris on tehtud vastav märge," lausus Kitsing.

"Töötajal peab olema pidev valmidus veebikoosolekuteks. Kui töökorralduse huvides on vaja kontorisse tulla, siis tullakse," rõhutas Kitsing.

Kitsing lisas, et vahetul juhil on õigus kaugtöö lõpetada, kui see pärsib tema meeskonna või statistikaameti tööd, töötaja tööülesanded eeldavad tööruumides viibimist, töötulemused ei vasta püstitatud eesmärkidele või rikutakse kokkuleppeid.

Statistikaameti töö iseloom nõuab juhtidelt Kitsingu sõnul nutikat töökorraldust.

"Üle-eestiline ja paindlik töökorraldus aga eeldab tavalisemast intensiivsemat suhtlust ning selleks on meie meeskondadel infovahetusrutiinid iganädalastest koosolekutest kuni juhi- ja töötaja silmast silma kohtumisteni. Meil on tõesti väga palju veebisuhtlust, aga meeskonnad kohtuvad kokkulepitud ajal regulaarselt ka kontoriruumides," sõnas Kitsing.

Personalijuht selgitas, et statistikaameti tööspetsiifika tõttu on püsival kaugtööl näiteks maakondade küsitlejad ja hinnaregistraatorid.

"Lisaks vajab statistika tootmine teatud perioodidel töötamist ka hilistel õhtu- ja öötundidel ja sel juhul on lihtsam töö- ja eraelu tasakaalu reguleerida kodust töötades," märkis ta.

Statistikaamet on üks mitmetest tähtsatest riigiametitest, mille peakontori enamik töötajaid töötab kodust.

Hiljuti kirjutas ERR, et Tallinnas uude Arteri kvartalisse kolinud tervisekassa töötajatest enamik töötab kodukontoris. Samuti leiab suur osa ministeeriumitest, et kodukontorite kasutamine on igapäevane tööosa, mida ametnikud kasutavad peamiselt reedeti. Sõltuvalt ametikohast võivad ametnikud jääda kodukontorisse ka mitmeks päevaks nädalas.

Statistikaamet tõusis hiljuti avalikkuse huviorbiiti, kuna arvutas valesti 2025. aasta teise kvartali keskmise brutopalga tulemused. Alguses ametis valedest sisendandmetest tekkinud viga ei märgatud, oma arvutuses hakati kahtlema alles peale ajakirjanike ja majandusanalüütikute päringuid. Õiged andmed brutopalga kohta esitas amet esmaspäeval.