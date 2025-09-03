X!

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

Eesti
Kodukontor
Kodukontor Autor/allikas: Bench Accounting/Unsplash
Eesti

Statistikaameti Tallinnas Tatari tänaval asuvas kontoris käib tööl 40 protsenti töötajatest, ülejäänud eelistavad töötamist kodukontorist. Ameti sõnul on kodus töötamise üks põhjus ka kontoritöökohtade nappus.

Statistikaameti personali- ja tugiteenuste osakonna juhataja Annika Kitsing ütles, et neil on tööl ligikaudu 340 inimest üle Eesti, saartest Virumaa ja Põlvani.

"Pea kõik üksused on üle-eestilise mastaabiga, aga kontoripinna mõistes oleme esindatud kolmes linnas –  Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Tallinna-kontori keskmine täitumus on ligikaudu 40 protsenti. Kuid meeskondadel on kokku lepitud ka kindlad nädalapäevad, mil tullakse kontorisse ja neil päevil on keskmine täitumus kõrgem, ligi 50 protsenti. Kaugemates maakondades töötavad liikmed võivad juhi nõusolekul liituda ühistööks veebi kaudu," rääkis Kitsing.

Statistikaamet asub Tallinnas Tatari tänava majas 2013. aastast. Neil on kontoripinda praegu 2931 ruutu.

"Oleme kulude kokkuhoiu eesmärgil vähendanud viimaste aastate jooksul ruutmeetreid 40 protsenti. Tatari tänava kontorihoones on praegu töökohti 164 ja inimesi 235, seetõttu töötame hajutatult," lausus Kitsing.

Hübriidtöökorraldus nõuab Kitsingu sõnul läbimõeldud töökorralduslikke kokkuleppeid ja seda nad ka järgivad.

"Meie töötajatel on võimalus juhiga kokkuleppel kasutada paralleelselt kontoriruumidega kaugtööd, kui töötulemused sellest ei halvene ning töötaja on tööajal kättesaadav kõigis kokkulepitud kanalites: MS Teamsis, Outlookis, telefoni teel ning kalendris on tehtud vastav märge," lausus Kitsing.

"Töötajal peab olema pidev valmidus veebikoosolekuteks. Kui töökorralduse huvides on vaja kontorisse tulla, siis tullakse," rõhutas Kitsing.

Kitsing lisas, et vahetul juhil on õigus kaugtöö lõpetada, kui see pärsib tema meeskonna või statistikaameti tööd, töötaja tööülesanded eeldavad tööruumides viibimist, töötulemused ei vasta püstitatud eesmärkidele või rikutakse kokkuleppeid. 

Statistikaameti töö iseloom nõuab juhtidelt Kitsingu sõnul nutikat töökorraldust.

"Üle-eestiline ja paindlik töökorraldus aga eeldab tavalisemast intensiivsemat suhtlust ning selleks on meie meeskondadel infovahetusrutiinid iganädalastest koosolekutest kuni juhi- ja töötaja silmast silma kohtumisteni. Meil on tõesti väga palju veebisuhtlust, aga meeskonnad kohtuvad kokkulepitud ajal regulaarselt ka kontoriruumides," sõnas Kitsing.

Personalijuht selgitas, et statistikaameti tööspetsiifika tõttu on püsival kaugtööl näiteks maakondade küsitlejad ja hinnaregistraatorid.

"Lisaks vajab statistika tootmine teatud perioodidel töötamist ka hilistel õhtu- ja öötundidel ja sel juhul on lihtsam töö- ja eraelu tasakaalu reguleerida kodust töötades," märkis ta.

Statistikaamet on üks mitmetest tähtsatest riigiametitest, mille peakontori enamik töötajaid töötab kodust.

Hiljuti kirjutas ERR, et Tallinnas uude Arteri kvartalisse kolinud tervisekassa töötajatest enamik töötab kodukontoris. Samuti leiab suur osa ministeeriumitest, et kodukontorite kasutamine on igapäevane tööosa, mida ametnikud kasutavad peamiselt reedeti. Sõltuvalt ametikohast võivad ametnikud jääda kodukontorisse ka mitmeks päevaks nädalas.

Statistikaamet tõusis hiljuti avalikkuse huviorbiiti, kuna arvutas valesti 2025. aasta teise kvartali keskmise brutopalga tulemused. Alguses ametis valedest sisendandmetest tekkinud viga ei märgatud, oma arvutuses hakati kahtlema alles peale ajakirjanike ja majandusanalüütikute päringuid. Õiged andmed brutopalga kohta esitas amet esmaspäeval.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:57

Püha Sõprus avab uue hooaja Paul Thomas Andersoni varajaste filmidega

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

16:41

"Pealtnägija": ohumärgid MTÜ Slava Ukraini kohta olid pikalt õhus

16:38

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šoumäng

16:26

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

16:16

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi

15:52

Ravimiamet ei plaani piirata vigaste diabeediseadmete pakkujat

15:50

Klassikaraadio on septembris Arvo Pärdi muusika lainel

15:48

Rahvusraamatukogu teenuste juht: raamatukogu ei ole ainult raamatute laenutamise koht

15:46

Leedu president pidi tundmatu drooni tõttu kaks tundi Vilniuses maandumist ootama

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

02.09

Trumpi väitel on ta Putinis sügavalt pettunud

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

13:00

Lääne-Ukrainat tabas Vene õhurünnak Uuendatud

13:18

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

04:56

Riigikontroll: kaitseministeeriumi suutlikkus üha kasvavast eelarvest üle käia on puudulik

11:45

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

10:25

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

ilmateade

loe: sport

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

16:38

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šoumäng

16:16

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi

15:37

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

loe: kultuur

16:57

Püha Sõprus avab uue hooaja Paul Thomas Andersoni varajaste filmidega

16:26

Arvustus. "Viimane metsavend": sõnad, mis määrasid elutee

15:50

Klassikaraadio on septembris Arvo Pärdi muusika lainel

15:48

Rahvusraamatukogu teenuste juht: raamatukogu ei ole ainult raamatute laenutamise koht

loe: eeter

13:18

Peter Pedak muusikaarmastusest: oma kiiksudesse tuleb suhtuda huumoriga

13:13

Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

11:06

Juuniorhändler: olen võistelnud ka täiesti võõraste koertega

10:31

Toitumisterapeut: nädalamenüüd planeerides kasuta samu põhikomponente

Raadiouudised

15:40

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

15:40

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

15:35

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

15:20

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

13:45

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

12:25

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

09:50

Diabeetikuteni on jõudnud vigased meditsiiniseadmed, ravimiamet nende müüki ei piira

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

02.09

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo