Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris

Möödunud aasta lõpus kolis tervisekassa Tallinnas uude Arteri kvartalisse, kuid asutus ei nõua töötajatelt kohapeal töötamist ning paljud neist eelistavad kesklinna moodsale büroole kodukontori võimalust. Tuleohutusnõuete tõttu kõiki töötajaid korraga kontorisse lubada ei saakski.

Seoses Taagepera lossi spaahotellis peetud suvepäevadega avalikkuse terava kriitika alla sattunud tervisekassa kolis eelmise aasta lõpus oma kontori Tallinna südalinnas hiljuti valminud Arteri kvartalis asuvatele pindadele.

Seal ei tööta aga igapäevaselt sugugi kõik tervisekassa töötajad, sest väga palju kasutatakse kodukontori võimalust.

Tervisekassa kommunikatsioonijuht Dan Lõhmus ütles ERR-ile, et tervisekassa ei ole alates Covid-19 pandeemia algusest seadnud sisse kohustuslikku nõuet kontoris viibimise päevade osas.

"Erinevalt mitmetest ettevõtetest ei ole tervisekassa hetkel kohustanud oma inimesi teatud arv päevi kontoris kohapeal töötama. Samas ei saa seda tulevikus välistada," lisas ta.

Teatavad piirid seab uutes ruumides töötamisele Lõhmuse sõnul asjaolu, et maja tuleohutusnõuetest tingitult saab kontoris üheaegselt töötada kuni 90 inimest. See teeb alla poole tervisekassa kokku 200 töötajast. Kontori täituvus sõltub aga perioodist ja nädalapäevast.  

"Suvepuhkuste ajal on arusaadavalt kontoris vähem inimesi, kuid sügise saabudes muutub meeskondade vahetu koostöö kui ka koostööpartneritega kohtumised aktiivsemaks," lisas kommunikatsioonijuht.

Eelmise aasta detsembris ütles tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane, et uus kontor on kokkuhoiuprojekt, sest selle pindala on 40 protsenti väiksem kui senised ruumid Lastekodu tänaval.

Tervisekassa kontoriruumides on pinda veidi alla 2000 ruutmeetri ja leping on sõlmitud maksimaalselt 10 aastaks.

Seda, kui palju tervisekassa ruumide eest renti maksab, ei ole asutus seni avaldanud, kuid Delfi kirjutas kolmapäeval, et Riigi Tugiteenuste andmebaasi kohaselt on tervisekassa tasunud Arter Kinnisvarale iga kuu üle 60 000 euro.

Peatselt hakkab tervisekassa üürikulusid ja meeskonnaüritusi arutama ka riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon, mis neljapäeval teatas, et kuna nende teemade kohta on tulnud osapooltelt vastukäivat infot, küsib komisjon välja dokumendid, et asjas selgust tuua.

Toimetaja: Karin Koppel

