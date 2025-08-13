X!

Ministeeriumid: kodukontorid on meil igapäevane tööosa

Ministeeriumite ühishoone
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Suur osa ministeeriumitest leiab, et kodukontorite kasutamine on igapäevane tööosa, mida ametnikud kasutavad peamiselt reedeti. Sõltuvalt ametikohast võivad ametnikud jääda kodukontoritesse ka mitmeks päevaks nädalas.

Kodukontorite kasutamise populaarsus suurenes ministeeriumites märkimisväärselt pärast 2020. aasta koroonakriisi, lisaks soovitakse avalikus sektoris vähendada energiatarbimist.

"Üldine ministeeriumiülene soovitus on reedeti kaugtööd teha, mis lähtus paari aasta tagusest valitsuse suunisest eesmärgiga vähendada keskvalitsuse energiatarbimist," ütles siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Kersti Ringmets ERR-ile.

Ministeerium lisas veel, et on oluline märkida, et kaugtööd tehes kehtivad töösooritusele täpselt samad nõuded ja eeldused nagu kontoris töötades.

Kliimaministeeriumi kommunikatsioonijuht Kadri Peetersoo sõnas, et nemad kodukontorite üle otsest arvestust ei pea.

"Ei ole rangelt reglementeeritud ega käskusid-keeldusid-piiranguid. Lähtume mõistlikkuse printsiibist," rõhutas Kadri Peetersoo.

Kommunikatsioonijuht lisas veel, et neil on ministeeriumi ühishoones töökohti umbes 200 inimesele ning 1. augusti seisuga on inimesi kokku 269. Teisisõnu kõikidele töötajatele kohapeal kontoris kohti ei olegi.

Kodukontoris töötamine on lubatud ka rahandusministeeriumis, kuid teatavate piirangutega. Koha peal tuleb töötada üldjuhul kahel päeval nädalas.

Välisministeeriumis kasutatakse kodus töötamise võimalust olenevalt töö- või ametikohast rohkem või vähem, kuid tulenevalt ministeeriumi töö iseloomust töötab suurem osa teenistujaid oma tööajast siiski kontoris, lausus välisministeeriumi kommunikatsiooniosakonna spetsialist Kerstin Meresma.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna esindaja Liisa Johanna Lukk ütles, et nemad on paindlikud tööandjad ning võimaldavad oma töötajatele kaugtööd.

",Nii kaugtöö tegemise võimalused kui ka selle efektiivsus sõltuvad inimese ja töö iseloomust ning osakonna töökorraldusest. Erinevust tööülesannete täitmisel kaugtööl või kontoris ei ole me täheldanud – kaugtöö eelduseks on kokkulepe vahetu juhiga ning see, et töötaja on tööajal alati kättesaadav, täidab kokkulepitud ülesandeid ning on valmis küsimustele operatiivselt vastama," lisas Lukk.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi avalike suhte osakonna nõunik Risto Kaljuste lisas, et ka neil on kaugtöövõimalused olemas ning üldjuhul, kui töötajal kodus võimalused puuduvad, leiab ministeerium vajalikud tarvikud.

Ministeeriumite üldisema poliitikana lepitakse kaugtöövõimalused tavaliselt kokku oma valdkonna juhiga ning tööülesanded peavad võimaldama kontorist eemalolekut.

