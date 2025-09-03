X!

Kalamaja ja Pelgulinna elektrikappidelt vaatab vastu fotonäitus

Foto: "Aktuaalne kaamera"
Tallinnas Kalamajas ja Pelgulinnas avati kolmapäeval näitus, kus ajaloolised fotod on väljas elektrikappidel.

Näitusele võib nüüd täiesti pahaaimamatult sattuda ka Kalamaja ja Pelgulinna tänavatel kõndides, sest Kalamaja muuseumi uus väljapanek on väljas just seal asuvatel elektrikappidel.

"Need on linnaruumi üks osa, mis on tavaliselt üsna koledad. Aga need võiks olla ka pärandi- või infokandjad," ütles Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi.

"Tänu Elektrilevile, kes ütles, et muidugi tehke elektrikappidele näitus, kui hea mõte. Väga sageli me elektrikappi näeme ja nad on maalitud või grafitiga ägedaks tehtud, aga sellise ajaloolise foto panemine elektrikappidele oli nende jaoks ka uus ja huvitav," lisas Paatsi.

Nii ongi kuue Kalamaja ja viie Pelgulinna maja juures väljas fotod hoonest koos selgitava tekstiga.

Paatsi enda vaieldamatu lemmik on Pelgulinnas asuv elektrikapp fotoga 1950. aastatest, mis kujutab majast mööduvaid elevante.

Lõviosa pilte on pärit kas muuseumist või rahvusarhiivist, aga on ka pilte majarahva perealbumist.

Näituseeksponaadiks tehtud elektrikappide kaart on üleval Kalamaja muuseumi kodulehel. Kuigi elektrikapid on üsna madalal, loodab muuseumirahvas, et inimesed leiavad näituse siiski üles.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

