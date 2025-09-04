Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond

Suurbritannia traditsioonilised parteid kaotavad toetust ning viimased küsitlused näitavad, et Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform püsib ülekaalukalt reitingutabelite liidrina.

Farage'i juhitud Reformi toetus on viimase küsitluse järgi umbes 30 protsenti. Peaminister Keir Starmeri kodupartei leiboristide toetus on 20 protsenti, tooride toetus on 17 protsenti, vahendas The Telegraph.

Ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust tooride ja leiboristide arvelt. Briti Liberaaldemokraatliku Partei (viigide järeltulija – toim) toetus on ligi 14 protsenti, roheliste toetus on umbes üheksa protsenti.

Briti roheliste partei valis teisipäeval oma uueks esimeheks Zack Polanski. Endine näitleja Polanski soovib, et rohelistest saaks vasaktiival sama võimas jõud, nagu seda on paremtiival Farage'i juhitud migratsioonivastane Reform.

Rohelised toetavad rikaste maksukoormuse suurendamist ning mitmete võtmetähtsusega tööstusharude riigistamist. Partei püüab nii enda poole võita vasakpoolseid valijaid, kes pole rahul leiboristide praeguse kursiga.

Suurbritannias tõstab veel pead ka leiboristide endise juhi Jeremy Corbyni loodud uus vasakpoolne jõud, mis on üks riigi kiiremini kasvavaid poliitilisi liikumisi. Corbyni loodud uus partei võib seetõttu vasakpoolsete hääli killustada.

Ajaleht The Telegraph kirjutab aga, et sarnast maailmavaadet jagavad Corbyn ning Polanski võivad hoopis liidu sõlmida. Corbyn juba õnnitles Polanskit uue ametikoha puhul ning ütles, et ootab temaga koostöö tegemist, et luua õiglasem maailm.

Viimased reitingud viitavad, et Briti poliitiline maastik on üha enam killustumas. Üha rohkem valijaid on traditsioonilistes parteides pettunud ning pööravad seetõttu pilgu uute parem- ja vasakpoolsete jõudude poole.

Samal ajal kasvavad riigis veel illegaalse sisserändega seotud pinged. Viimastel nädalatel on tänavapildis järjest enam märgata Inglismaa ja Suurbritannia lippe.

Selle kampaania toetajate hinnangul on lippude heiskamise kampaania vajalik rahvusliku uhkuse näitamiseks.

"See on meie lipp, me peaksime tundma uhkust selle üle. Iga teine riik saab seda teha, milles on probleem?" ütles 32-aastane kohalik elanik Livvy McCarthy uudisteagentuurile Reuters.

Kampaania vastased aga muretsevad, et see peegeldab sisserändevastaseid meeleolusid. Kuigi Suurbritannias lehvivad riigilipud avalikel hoonetel, siis igapäevases tänavapildis on need väljaspool spordi- ja kuninglikke üritusi üsna haruldased. Kriitikud toovad veel esile, et Inglise lipp oli aktiivselt tänavapildis 1970. ja 1980. aastate jalgpallihuligaansuse ajastul, mil jalgpallimänge varjutasid rassistlikud rünnakud.