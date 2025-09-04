X!

Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond

Välismaa
Nigel Farage
Nigel Farage Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nathan Howard
Välismaa

Suurbritannia traditsioonilised parteid kaotavad toetust ning viimased küsitlused näitavad, et Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform püsib ülekaalukalt reitingutabelite liidrina.

Farage'i juhitud Reformi toetus on viimase küsitluse järgi umbes 30 protsenti. Peaminister Keir Starmeri kodupartei leiboristide toetus on 20 protsenti, tooride toetus on 17 protsenti, vahendas The Telegraph. 

Ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust tooride ja leiboristide arvelt. Briti Liberaaldemokraatliku Partei (viigide järeltulija  – toim) toetus on ligi 14 protsenti, roheliste toetus on umbes üheksa protsenti. 

Briti roheliste partei valis teisipäeval oma uueks esimeheks Zack Polanski. Endine näitleja Polanski soovib, et rohelistest saaks vasaktiival sama võimas jõud, nagu seda on paremtiival Farage'i juhitud migratsioonivastane Reform. 

Rohelised toetavad rikaste maksukoormuse suurendamist ning mitmete võtmetähtsusega tööstusharude riigistamist. Partei püüab nii enda poole võita vasakpoolseid valijaid, kes pole rahul leiboristide praeguse kursiga.

Suurbritannias tõstab veel pead ka leiboristide endise juhi Jeremy Corbyni loodud uus vasakpoolne jõud, mis on üks riigi kiiremini kasvavaid poliitilisi liikumisi. Corbyni loodud uus partei võib seetõttu vasakpoolsete hääli killustada.

Ajaleht The Telegraph kirjutab aga, et sarnast maailmavaadet jagavad Corbyn ning Polanski võivad hoopis liidu sõlmida. Corbyn juba õnnitles Polanskit uue ametikoha puhul ning ütles, et ootab temaga koostöö tegemist, et luua õiglasem maailm. 

Viimased reitingud viitavad, et Briti poliitiline maastik on üha enam killustumas. Üha rohkem valijaid on traditsioonilistes parteides pettunud ning pööravad seetõttu pilgu uute parem- ja vasakpoolsete jõudude poole. 

Samal ajal kasvavad riigis veel illegaalse sisserändega seotud pinged. Viimastel nädalatel on tänavapildis järjest enam märgata Inglismaa ja Suurbritannia lippe. 

Selle kampaania toetajate hinnangul on lippude heiskamise kampaania vajalik rahvusliku uhkuse näitamiseks. 

"See on meie lipp, me peaksime tundma uhkust selle üle. Iga teine riik saab seda teha, milles on probleem?" ütles 32-aastane kohalik elanik Livvy McCarthy uudisteagentuurile Reuters. 

Kampaania vastased aga muretsevad, et see peegeldab sisserändevastaseid meeleolusid. Kuigi Suurbritannias lehvivad riigilipud avalikel hoonetel, siis igapäevases tänavapildis on need väljaspool spordi- ja kuninglikke üritusi üsna haruldased. Kriitikud toovad veel esile, et Inglise lipp oli aktiivselt tänavapildis 1970. ja 1980. aastate jalgpallihuligaansuse ajastul, mil jalgpallimänge varjutasid rassistlikud rünnakud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph, Reuters

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:19

Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond

10:10

Peipsi järve tavapärasest kõrgem veetase mõjub kaladele positiivselt

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

10:05

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud Uuendatud

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:46

Google'i päästis monopolisüüdistusest ChatGPT edu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

03.09

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

03.09

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

ilmateade

loe: sport

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

08:05

EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

loe: kultuur

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

03.09

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

03.09

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

loe: eeter

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

03.09

Rain Laane: tervisekassa kallis tänuüritus toimus valel ajal vales kohas

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

Raadiouudised

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

03.09

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

03.09

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

03.09

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

03.09

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo