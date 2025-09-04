X!

NYT: Hiina häkkerid võisid varastada andmeid pea kõigi ameeriklaste kohta

Foto on illustratiivne. Arvutiekraan numbritega.
Foto on illustratiivne. Arvutiekraan numbritega. Autor/allikas: NATO CCDCOE
Aastatepikkuse küberrünnaku käigus kogutud teave võib võimaldada Hiina luureteenistustel jälgida sihtmärke Ameerika Ühendriikidest ja kümnetest teistest riikidest, kirjutab New York Times.

2024. aasta sügisel teatasid USA võimud, et Hiinaga seotud rühmitusel Salt Typhoon on õnnestunud tungida Ameerika telekomiettevõtete süsteemidesse. Tänu sellele said häkkerid ligi kõnelogidele, krüpteerimata tekstisõnumitele ning isegi president Donald Trumpi ja presidendikandidaat Kamala Harrise meeskonna kõnedele.

Hiina on aastakümneid häkkinud USA elektrivõrkudesse ja ettevõtetesse, varastades tundlikke faile ja intellektuaalomandit, näiteks kiibidisainilahendusi, et saavutada eelist Ameerika Ühendriikide ees. Kuid küberrünnak, mille korraldajaks peetakse Salt Typhooni nime all tegutsevat rühmitust, on ekspertide ja ametnike hinnangul seni Hiina kõige ulatuslikum.

Aasta aega kestnud uurimise järel on ametnikud jõudnud järeldusele, et rünnakus võtsid häkkerid sihikule enam kui 80 riiki ning võisid varastada teavet peaaegu iga ameeriklase kohta.

Salt Typhooni rünnak oli aastatepikkune ja koordineeritud. Uurijate sõnul tungisid häkkerid sisse suurtesse telekommunikatsiooniettevõtetesse ja teistesse sihtmärkidesse. Eelmisel nädalal tehtud ühisavalduses öeldi, et rünnaku ulatus oli palju laiem, kui algselt arvati.

"Ma ei suuda ette kujutada, et mõni ameeriklane oleks jäänud puutumata, arvestades selle kampaania ulatust," ütles Cynthia Kaiser, FBI küberüksuse endine tippametnik, kes juhtis rünnakute uurimist.

Julgeolekuametnikud hoiatasid, et varastatud andmed võivad võimaldada Hiina luureteenistustel ära kasutada ülemaailmseid sidetaristuid sihtmärkide – sealhulgas poliitikute, spioonide ja aktivistide – jälgimiseks.

Avalduses öeldi, et Hiina valitsuse toetatud häkkerid "sihivad võrgustikke kogu maailmas, sealhulgas, kuid mitte ainult, telekommunikatsiooni-, valitsuse-, transpordi-, majutuse- ja sõjaväetaristute võrgustikke."

Briti ja Ameerika ametnikud on kirjeldanud rünnakut kui "piiramatut" ja "valimatut".

Ühisavaldusele olid alla kirjutanud ka Kanada, Soome, Saksamaa, Itaalia, Jaapan ja Hispaania.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: New York Times

NYT: Hiina häkkerid võisid varastada andmeid pea kõigi ameeriklaste kohta

