Kohus alustas menetlust seoses Ermistusse kaitseväe ladude rajamisega

Pärnumaa MTÜ Päraküla seltsi hinnangul pole nõuetekohaselt hinnatud varustusladude mõju piirkonna loodusele ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti väljastatud ehitusload ja ehitusteatised tuleks tühistada.

Selts taotleb kohtult ka esialgset õiguskaitset ehitustegevuse peatamiseks. Tehnilise järelevalve ameti ja kaitseinvesteeringute keskuse sõnul on aga keskkonnamõjusid hinnatud piisavalt ja nõuetekohaselt.

"Meie põhiline probleem on see, et KMH eelhinnang meie hinnangul on puudulik, ei ole tehtud piisavalt uuringuid ja ei ole arvestatud ka kaitseteemadega piisavalt, et see ladu on planeeritud ka Männiku jõe valgalasse otse Männiku jõe kaitsevööndisse osaliselt ja seal on ka mitmeid tundlikke teise kategooria liike ja ala on põhjalikult uurimata," sõnas MTÜ Päraküla Seltsi esindaja Christo Holzberg.

"Varuslaududega on soov nii-öelda siis ära ladustada kogu varustus, mida täna kaitsejulgeoleku valdkonnas hangitakse. Me oleme keskkonnaametiga väga tihedas koostöös, oleme TTJA kaudu kõiki asju lasknud hinnata ja neid analüüse läbi viia, enne kui me teeme neid otsuseid. Kui me räägime ohust, siis kunagi ei ole oht 100 protsenti välistatud, et kahtlemata kõiki neid asju, mida me täna saame varustusladude ehituse raames nii-öelda järgida, mis puudutab keskkonnanõudeid ja muid tegevusi, siis kindlasti me teeme seda kõige paremas teadmises ja kõiki keskkonnanõudeid arvestades," lausus kaitseinvesteeringute keskuse lääne portfelli juht Steven Linkov.

Kaitseinvesteeringute keskus ehitab Ermistu piirkonda varustuslaod kokku sajale hektarile, alustatud on metsa raadamisega.