X!

Kohus alustas menetlust seoses Ermistusse kaitseväe ladude rajamisega

Eesti
Eesti

Tallinna halduskohus võttis menetlusse Pärnumaa MTÜ Päraküla seltsi pöördumise seoses Ermistu piirkonda rajatavate kaitseväe varustusladudega.

Pärnumaa MTÜ Päraküla seltsi hinnangul pole nõuetekohaselt hinnatud varustusladude mõju piirkonna loodusele ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti väljastatud ehitusload ja ehitusteatised tuleks tühistada.

Selts taotleb kohtult ka esialgset õiguskaitset ehitustegevuse peatamiseks. Tehnilise järelevalve ameti ja kaitseinvesteeringute keskuse sõnul on aga keskkonnamõjusid hinnatud piisavalt ja nõuetekohaselt.

"Meie põhiline probleem on see, et KMH eelhinnang meie hinnangul on puudulik, ei ole tehtud piisavalt uuringuid ja ei ole arvestatud ka kaitseteemadega piisavalt, et see ladu on planeeritud ka Männiku jõe valgalasse otse Männiku jõe kaitsevööndisse osaliselt ja seal on ka mitmeid tundlikke teise kategooria liike ja ala on põhjalikult uurimata," sõnas MTÜ Päraküla Seltsi esindaja Christo Holzberg.

"Varuslaududega on soov nii-öelda siis ära ladustada kogu varustus, mida täna kaitsejulgeoleku valdkonnas hangitakse. Me oleme keskkonnaametiga väga tihedas koostöös, oleme TTJA kaudu kõiki asju lasknud hinnata ja neid analüüse läbi viia, enne kui me teeme neid otsuseid. Kui me räägime ohust, siis kunagi ei ole oht 100 protsenti välistatud, et kahtlemata kõiki neid asju, mida me täna saame varustusladude ehituse raames nii-öelda järgida, mis puudutab keskkonnanõudeid ja muid tegevusi, siis kindlasti me teeme seda kõige paremas teadmises ja kõiki keskkonnanõudeid arvestades," lausus kaitseinvesteeringute keskuse lääne portfelli juht Steven Linkov.

Kaitseinvesteeringute keskus ehitab Ermistu piirkonda varustuslaod kokku sajale hektarile, alustatud on metsa raadamisega.

Toimetaja: Johanna Alvin

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Holm: kaitsevaldkond peab näitama, et nad on rahva usaldust väärt

22:41

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:58

ETV spordisaade, 4. september

21:28

Uudse polaarjaama testretkes tegi kaasa ka Eesti polaaruurija

21:28

Reedel on oodata suviselt sooja ilma

21:27

Galerii: Viljandis taastati legendaarne purskkaev

21:20

Kohus alustas menetlust seoses Ermistusse kaitseväe ladude rajamisega

21:19

Kaks Eesti projekti said Euroopa Teadusnõukogu uurimistoetuse

21:14

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:30

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul 15 tsiviilinimest Uuendatud

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

13:47

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea Uuendatud

05:06

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Tallinna muinsuskaitseosakond Burmani villale lammutusluba anda ei soovi

03.09

Portugalis Lissabonis hukkus köisraudtee õnnetuses vähemalt 15 inimest

11:15

Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:41

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

21:58

ETV spordisaade, 4. september

21:14

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

20:43

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

loe: kultuur

18:50

Kuraator: Anna-Stina Treumund oli Eesti esimesi kväärkunstnikke

18:45

Katariina Tamm: "Gardeenia" on nelja naise otsing, kuidas olla parem naine

16:41

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

14:39

Galerii: Arvo Pärdi keskuses esitleti helilooja humoorikate väikevormide kogumikku

loe: eeter

19:00

Otsekaamera: vaata, kuidas kunstküpseb "Ringvaate" roheline tomat

13:32

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

Raadiouudised

18:45

Lissaboni köisraudtee ohvriterohke õnnetuse põhjused selguvad uurimise käigus

18:30

Päevakaja (04.09.2025 18:00:00)

17:45

Tahtekoalitsioon arutas Pariisis Ukraina julgeolekutagatisi

14:35

India ettevõte ostis Paide trükkplaadi tehase

12:30

Automaksu muutmise arutamine jäi riigikogus ära

12:25

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

12:20

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo