Zelenski arutas Trumpiga Venemaa-vastaseid sanktsioone

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/CNP/AdMedia/SIPA
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sotsiaalmeedias, et arutas neljapäeval USA presidendi Donald Trumpiga Venemaa-vastaseid sanktsioone ja Ukraina õhuruumi turvamist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul vestlesid presidendid pärast Ukrainat toetavate riikide koalitsiooni kohtumist. Tahtekoalitsioon kohtus neljapäeval Pariisis. Ka nende riikide juhid osalesid telefonikõnes. Zelenski sõnul olid arutelu all tugevad meetmed, mida saab kasutada sõja lõpetamiseks. Ukraina president rõhutas majanduslike meetmete tähtsust.

"Täna rääkisime president Trumpiga. Täname teda toetuse eest. See oli pikk ja detailne vestlus sellest, kuidas olukorda rahu suunas nihutada. Arutasime erinevaid variante. Kõige olulisem on surve, tugevate meetmete, sealhulgas majanduslike, kasutamine, et sundida Venemaad sõda lõpetama," ütles Zelenski.

"Rahu võti on ära võtta Venemaa sõjamasinalt raha ja ressursid," toonitas Ukraina president.

Kõne all oli ka Ukraina õhuruumi maksimaalne turvamine. Zelenski sõnul on Ukraina teinud Ühendriikidele ettepaneku kaaluda mudelit, mille kohaselt saaks õhuruumi võimalikult tõhusalt kaitsta. 

"Küsimus on elude päästmises ja kuni rahu ei ole, siis ei tohiks meie inimeste elud sõltuda pidevatest Venemaa rünnakutest, Vene rakettidest ja Iraani droonidest. Need ei tohiks võtta ukrainlaste elusid. See on oluline ja seda on võimalik teostada. Loodame sellele programmile. Oleme kokku leppinud edasistes kontaktides selles osas," ütles Ukraina president.

Trump väljendas ühtlasi pahameelt nende Euroopa Liidu riikide üle, mis endiselt Vene naftat ostavad.

Ukraina liitlased kohtusid Pariisis, et arutada Kiievile antavaid julgeolekugarantiisid juhuks, kui sõlmitakse rahulepe, mis lõpetaks Venemaa juba neljandat aastat kestva täiemahulise agressioonisõja Ukraina vastu.

Ühendriike esindas kõnelustel Trumpi erisaadik Steve Witkoff, kes kohtus Zelenskiga ka eraldi. Kõne Trumpiga peeti videokonverentsi teel.

"President Trump on väga rahulolematu, et Euroopa ostab Venemaa naftat. Jutt käib muuhulgas kahest riigist – me teame, et need on Ungari ja Slovakkia," ütles Zelenski pärast tippkohtumist Pariisis ajakirjanikele.

"Tahan teile meelde tuletada, et kui Venemaa ründas meie energiasektorit ja me vastasime rünnakuga nende oma vastu, siis just need kaks riiki kaebasid Trumpile, et Ukraina vähendab nende võimalusi naftat hankida. Muidugi on mul hea meel, et Trump ütles avalikult ja neid riike nimetades, et nad aitavad Venemaa sõjamasinat. Ja me kõik peame selle lõpetama," ütles Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul lepiti telefonikõnes kokku ka ühenduse pidamise jätkamises.

Euroopa Liit kehtestas 2022. aastal seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse keelu suuremale osale Venemaalt pärinevale naftaimpordile. Siiski tehti erand impordile Slovakkiasse ja Ungarisse, et anda neile merepiirita Kesk-Euroopa riikidele aega leida alternatiivseid tarneallikaid.

Ukraina on konflikti vältel võtnud sihikule Venemaa Družba naftajuhtme, mis toimetab Vene naftat Slovakkiasse ja Ungarisse.

Mõlemad riigid on palunud Euroopa Komisjonil võtta meetmeid seoses Ukraina korduvate rünnakutega torujuhtmele.

Slovakkia Moskva-meelne peaminister Robert Fico kohtub reedel Lääne-Ukrainas Zelenskiga. Varem sel nädalal pidas Fico Hiinas kõnelusi Kremli pealiku Vladimir Putiniga. Augustis ütles Ungari peaminister Viktor Orbán, et kurtis Trumpile torujuhtmele tehtud rünnakute üle.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

