Paramount võib 200 miljoni eest osta tuntud ajakirjaniku meediafirma

USA meedia teatel tahab Paramount osta ligi 200 miljoni dollari eest Bari Weissi meediaettevõtte The Free Press. Tehingu järel asuks kuulus ajakirjanik Weiss juhtima Paramountile kuuluvat telekanalit CBS News.

Endine New York Timesi ajakirjanik Weiss lõi The Free Pressi 2022. aastal. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul soovib Paramount nüüd osta Weissi firma umbes 200 miljoni dollari eest. 

Tehingu käigus liidetakse Weissi väljaanne Paramounti kontserniga. Weiss ise saaks  juhtiva ametikoha telekanalis CBS News, viimane on Paramounti tütarfirma. 

Viimase aasta jooksul on USA meediamaastikul toimunud suured muutused. Hiljuti kiitis USA föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC) heaks Paramounti ja Skydance'i ühinemise. Sellega läks Paramount David Ellisoni (multimiljardär Larry Ellisoni poeg  – toim) kontrolli alla. 

Ellison lubas samuti FCC juhile, et CBS News pühendub edaspidi erapooletule ajakirjandusele ning telekanali tegevus peegeldab USA tarbijate mitmekesiseid ideoloogilisi vaatenurki. Ta lubas veel, et tema meediaimpeerium lõpetab mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid. Mitmed CBS Newsi ajakirjanikud hoiatasid seejärel, et kanali sõltumatus võib olla ohus.

Weiss ise lahkus The New York Timesist 2020. aastal. Ta põhjendas toona oma äraminekut sellega, et leht on kaotanud liberaalse iseloomu ning keskendub ainult kõige kitsamale auditooriumile.

Weiss põhjustas oma kolmeaastase ametiaja jooksul The New York Timesi arvamustoimetaja ja kolumnistina sageli vaidlusi nii lehes kui ka väljaspool, sattudes sageli vastasseisu oma üha enam vasakule kalduva tööandjaga. 

The Free Pressis jätkas Weiss oma varasemat käekirja, kritiseerides nii vasak- kui ka parempoolseid vaateid. Paramountiga sõlmitav tehing võib nüüd viia selleni, et Weiss naaseb pärast mõneaastast eemalolekut USA peavoolumeediasse.

