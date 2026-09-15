Galerii: peaminister viis uued ministrid presidendi juurde
Peaminister Kristen Michal tutvustas teisipäeval Kadriorus president Alar Karisele kolme uut ministrikandidaati. Peaministri ettepanekul nimetab ministrid ametisse president.
Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeva hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonna- ja energeetikaministri kandidaadiks senise majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo ning majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Liina Vahtrase.
Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutti tagasiastumisavaldused.
Vabariigi president nimetab ministrid ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul.
Uued ministrid astuvad ametisse kolmapäeval riigikogu ees ametivande andmisega.