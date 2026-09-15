Galerii: peaminister viis uued ministrid presidendi juurde

Reformierakonna juhatus kinnitas teisipäeva hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonna- ja energeetikaministri kandidaadiks senise majandus- ja tööstusministri Erkki Keldo ning majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Liina Vahtrase.

Michal edastas presidendile ka kaitseminister Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutti tagasiastumisavaldused.

Vabariigi president nimetab ministrid ametisse ja vabastab ametist peaministri ettepanekul.

Uued ministrid astuvad ametisse kolmapäeval riigikogu ees ametivande andmisega.