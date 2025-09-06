X!

Poliitikaekspertide sõnul võib Eesti 200 kaotada oma valijad Parempoolsetele

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kohalikud valimised toovad poliitikaekspertide hinnangul muutuse valimiskünnise ületavates erakondades, kuna seni Eesti 200-le hääle andnud võivad seekord otsustada Parempoolsete kasuks.

Erakond Eesti 200 läheb kohalikele valimistele ligi 200 inimesega. Laupäeval toimunud valimiskongressil avalikustas partei Tallinna piirkondade esinumbrid, kes on valdavalt praegused linnaosavanemad, ministrid ja riigikogu liikmed. Erakonna kasinast reitingust olenemata ei ole Eesti 200 alla andmas.

"Mina ei saa erakonna esimehe kohalt tagasi astuda, sest siis astutakse valitsusest ka teatud positsioonidelt tagasi, te saate sellest väga hästi aru. Ma arvan, et neid Eesti inimesi, kes tahaksid, et poliitikas mitte väga kaua toimetanud inimesed, eksperdid poliitika juures oleksid, neid Eesti inimesi on ka valijate seas päris omajagu. Ma arvan, et need ajad, kus me täna teiega elame, lähevad Eesti ajalukku segaste aegadena, üle maailma tervikuna. Nendel segastel aegadel ongi väga keeruline erakondadel hoida toetajaid, isegi siis, kui on vaja teha väga ebapopulaarseid otsuseid," lausus Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Partei tulemus kohalikel valimistel on erakonna jaoks politoloog Tõnis Lehe hinnangul kriitilise tähtsusega, eelkõige pealinnas ja Tartus. Kui seal head tulemust ei tehta, süveneb Lehe sõnul arusaam, et ka järgmised riigikogu valimised on erakonna jaoks lootusetud.

"Muidugi, suur konkurents on nüüd Parempoolsetega. Ehk et mingis mõttes on Parempoolsed kehastunud uueks Eesti 200-ks ehk et nemad on uus tulija, kes pakub uut alternatiivi. Ideoloogiliselt on neil küll mõningased erinevused, aga keskmise valija jaoks ei pöörata neile võib-olla nii palju tähelepanu," ütles Leht.

Eesti 200-l saab valimistel raske olema ka poliitikaajakirjanik Mikk Salu hinnangul.

"Kohalikel valimistel nad kaotavad ja seda ma ütlen väga viisakalt – nad tegelikult hävivad. Neil on raskusi juba väga pikalt, need ei ole kuidagi ühe või kahe nädala või isegi viimase aasta teema. Ma eeldan, et mingi osa Eesti 200 toetajaid valivad seekord Parempoolseid," lausus Salu.

Erakonnavahetusele mõtleb Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu sõnul nii mõnigi Eesti 200 liige. Et parteid omavahel tõsised konkurendid oleks, Perling siiski ei usu.

"Me oleme maailmavaateline erakond ja konkureerime eelkõige Isamaa ja Reformierakonnaga, nii et me ei vaheta kindlasti kedagi lihtsalt välja," ütles Perling.

Kohalikud valimised toimuvad oktoobris.

Toimetaja: Marko Tooming

