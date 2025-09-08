X!

Vabaerakonna esinumber Tallinnas on kasvatusteadlane Tiiu Kuurme

Eesti
Tiiu Kuurme
Tiiu Kuurme Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Vabaerakond Aru Pähe esinumber kohalikel valimistel Tallinnas on Tallinna Ülikooli emeriitdotsent Tiiu Kuurme. Erakond on esindatud igas linnaosas ühe kandidaadiga.

Vabaerakonna esimees Märt Meesak leidis, et Tallinn on liiga politiseeritud ja see ei tule elanikkonnale kasuks.

"Tallinna probleem on selles, et kuna tegemist on pealinnaga, siis siin saab kogu Eesti suur poliitika kokku. Viimane näide oli oravate täielik fiasko. Mul on tegelikult tallinlastest kahju, kuna enamuselt ei ole valimiste kampaanias fookuses mitte elu Tallinnas, vaid riigipoliitika. Seekord on see samuti lihtsalt üks peavooluerakondade sõjatanner, mitte sisuline debatt paremast Tallinnast. Punktivõiduks erakondade reitingule kõlbab kõik."

Vabaerakond on Tallinnas väljas igas linnaosas ühe kandidaadiga.

"Meil on nimekirjas nii meditsiinitöötajaid kui ettevõtjaid. Esinumber kasvatusteadlane Tiiu Kuurme sobib Vabaerakonna üldise sõnumiga väga kokku," sõnas Meesak.

Tema sõnul vajavad poliitikud täna head kasvatust rohkem kui kunagi varem.

"Mina usun, et just Tiiu pikaajaline kogemus ja valdkonna tunnetus on need, kus meil kõigil tuleb nõuda poliitikutelt paremat käitumist. Seda omavahelistes läbisaamistes, kui ka harimises oma valla või linna sisu teemadel. Meil ei jäänudki muud üle, kui saata kasvatusteadlane Tiiu Kuurme Tallinna poliitikuid vabaerakondlikult aru pähe võtma."

Meesaku sõnul on vaja häbiväärne poliitikute vägikaikavedu lõpetada ja taas hakata rahvast teenima.

"Vabaerakond annab valijatele võimaluse valida keegi süsteemiväline. See on hea protest, senise mitte aruka ja ummikusse jooksnud peavooluerakondade käitumisele. Oleme turvaline ja eestimeelne valik," ütles Meesak.

Toimetaja: Urmet Kook

