Kadrioru staadioni rekonstrueerimistööd jõuavad lõpule 2027

Kadrioru staadion.
Kadrioru staadion. Autor/allikas: Ellen Rudi/Tallinna strateegiakeskus
Tallinna linn ja Nordlin Ehitus allkirjastasid lepingu, et alustada Kadrioru staadioni ulatuslikku renoveerimist. Tööde käigus uuendatakse muu hulgas nii staadioni peaareen, jalgpalli treeningareen kui ka staadioni tehniline taristu.

Renoveerimine toimub mitmes etapis. Esmalt rajatakse uus, peatribüüni tunneliga ühendatud B-hoone, mis loob sportlastele ja treeneritele kaasaegsed treeningu- ja olmeruumid. Samal ajal uuendatakse jalgpalli treeningareen. Need valmivad hiljemalt 16 kuu jooksul.

Seejärel alustatakse peatribüüni ja peaareeni rekonstrueerimist, kui uuendatakse staadioni tehnovõrgud, viiakse hooned üle kaugküttele, korrastatakse väravaehitised ning ehitatakse uus vastastribüün koos tänapäevaste infotabloodega.

Tööde lõpuks on planeeritud 2027. aasta detsember ning ehitus kavatsetakse teostada nii, et see piiraks võimalikult vähe olemasolevate areenide kasutamist, teatas Tallinna pressiteenistus.

Ehitus läheb maksma 17,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning töid teostab riigihanke võitjana Nordlin Ehitus. Eraldi hangetega renoveeriti 2021. aastaks kergejõustiku treeningareen, 2023. aasta kevadeks uuendati staadioni areenide valgustus ja parandati selle elektrivarustust.

Staadioni direktori Olavi Sikka sõnul tuntakse Kadrioru staadionit sportlaste, treenerite ja alaliitude hulgas rahvusvaheliselt ning uuenduskuur tuleb ajaloolisel hetkel.

"Kadrioru staadion tähistab järgmisel aastal oma sajandat sünnipäeva. See on olnud tunnistajaks kolmele maailmarekordile, siin on treeninud olümpiavõitjad ning peetud suuri spordipidusid, kuid sellist uuenduskuuri pole siin varem tehtud," ütles ta.

Kadrioru staadion on olnud pikaaegne Eesti esindusstaadion, kus on toimunud rahvusvahelisi suurvõistlusi ja püstitatud maailmarekordeid, ent kompleks on ajale jalgu jäänud, märkis Tallinna pressiteenistus. Staadioni vananenud olmetingimustele on korduvalt tähelepanu juhtinud ka rahvusvahelised organisatsioonid ning uuenduskuur on hädavajalik, et pakkuda sportlastele kaasaegseid treeningutingimusi ja võõrustada Eestis ka edaspidi suurvõistlusi, mis toovad siia nii sportlasi, pealtvaatajaid kui ka rahvusvahelist meediat, lisati.

Toimetaja: Marko Tooming

