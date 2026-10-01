Fotod: Kadrioru staadionil käivad renoveerimistööd kogu territooriumil

Kadrioru staadionil on tööd käimad kogu territooriumil, alanud ka ka peahoone renoveerimine ning peaareeni vastastribüüni ehitus.

Kadrioru staadionil on suured ümberehitustööd käimas kogu kompleksi territooriumil: peaareenil toimub staadioni muruväljaku uute drenaaži- ja kastmissüsteemide rajamine ning eemaldatud on rajakate, ütles ERR-ile Tallinna Spordikeskuse Kesklinna piirkonna juht Margus Jurkatam.

Käimas on ka peaareeni vastastribüüni ehitus. Tulevikus peaks sinna mahtuma umbes 5000 pealtvaatajat.

Peaareeni ehitustööd lõppevad 2027. aasta neljandas kvartalis.

Alustatud on ka A-hoone renoveerimisega ning rajatakse A- ja B-hoone vahelist ühendustunnelit. B-hoone ehitustööd on lõppjärgus ning hoone valmimise tähtaeg on detsembris, ütles Jurkatam.

A-hoone puhul on tegemist Kadrioru staadioni ajaloolise peahoonega, B-hoone on aga täiesti uus hoone, kuhu tulevad teenindus- ja riietusruumid, konverentsiruumid ning jõu- ja soojendussaal.

"Samuti ehitatakse jalgpalli treeningareeni koos tribüüniga, mille valmimise tähtaeg on 2027. aasta teises kvartalis," ütles Jurkatam.

Kogu kompleksi valmimise tähtaeg on 2028. aasta jaanuaris.

ERR kirjutas tänavu aprillis, et staadioni ehitus läheb maksma 17,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta ning töid teostab riigihanke võitjana Nordlin Ehitus OÜ. Eraldi hangetega renoveeriti 2021. aastaks kergejõustiku treeningareen, 2023. aasta kevadeks uuendati staadioni areenide valgustus ja parandati selle elektrivarustust.