Poola sulgeb sõjaväeõppuse Zapad tõttu piiri Valgevenega

Poola peaminister Donald Tusk teatas teisipäeval, et sulgeb vastusena eelseisvatele Venemaa ja Valgevene ühisõppustele piiri Valgevenega.

"Riikliku julgeoleku kaalutlustel sulgeme seoses Zapadi õppustega neljapäeval südaööl piiri Valgevenega, sealhulgas raudteepiiripunktid," ütles Tusk ajakirjanikele.

Valgevene on Venemaa peamine liitlane. Moskva kasutas Valgevene territooriumi 2022. aasta veebruaris Ukrainale kallaletungi alustamiseks.

Õppused Zapad-2025 toimuvad 12.-16. septembrini.

Tusk lisas, et vastusena Zapadile korraldavad Poola ja liitlasväed ka oma sõjaväeõppused, millest võtab hinnanguliselt osa 30 000 sõdurit.

Poola peaministri sõnul harjutatakse Zapadi õppustel Suwałki koridori okupeerimist. Koridor kulgeb piki Poola ja Leedu piiri ning seda ääristavad Valgevene ja Venemaa Kaliningradi enklaav.

Minsk teatas augustis, et Zapadi õppustel harjutatakse ka Orešniki rakettidega ründamist ja tuumalöökide andmist.