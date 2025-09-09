X!

Poola sulgeb sõjaväeõppuse Zapad tõttu piiri Valgevenega

Välismaa
Donald Tusk
Donald Tusk Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Marek Ladzinski
Välismaa

Poola peaminister Donald Tusk teatas teisipäeval, et sulgeb vastusena eelseisvatele Venemaa ja Valgevene ühisõppustele piiri Valgevenega.

"Riikliku julgeoleku kaalutlustel sulgeme seoses Zapadi õppustega neljapäeval südaööl piiri Valgevenega, sealhulgas raudteepiiripunktid," ütles Tusk ajakirjanikele.

Valgevene on Venemaa peamine liitlane. Moskva kasutas Valgevene territooriumi 2022. aasta veebruaris Ukrainale kallaletungi alustamiseks.

Õppused Zapad-2025 toimuvad 12.-16. septembrini.

Tusk lisas, et vastusena Zapadile korraldavad Poola ja liitlasväed ka oma sõjaväeõppused, millest võtab hinnanguliselt osa 30 000 sõdurit.

Poola peaministri sõnul harjutatakse Zapadi õppustel Suwałki koridori okupeerimist. Koridor kulgeb piki Poola ja Leedu piiri ning seda ääristavad Valgevene ja Venemaa Kaliningradi enklaav.

Minsk teatas augustis, et Zapadi õppustel harjutatakse ka Orešniki rakettidega ründamist ja tuumalöökide andmist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

18:35

VAATA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti Uuendatud

18:27

Poola sulgeb sõjaväeõppuse Zapad tõttu piiri Valgevenega

18:21

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

18:11

Ruuben Kaalep kandideerib kohalikel valimistel Isamaa nimekirjas

18:06

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

17:55

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

17:50

Merz soovib EL-ilt suuremat paindlikkust elektriautodele üleminekul

17:22

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

17:12

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

16:57

Vene õhurünnak tappis Donetski oblastis vähemalt 24 inimest Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

09:49

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

17:12

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08.09

Venemaa helikopter rikkus pühapäeval Eesti õhupiiri

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:35

VAATA OTSE | Vassiljev ja Teniste jätavad koondisega hüvasti Uuendatud

18:21

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

17:55

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

17:22

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

loe: kultuur

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:25

In memoriam Enn Põldroos

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

loe: eeter

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

Raadiouudised

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

10:25

Omavalitsused muudavad õpetajate palkade arvestamise süsteemi

10:25

Norra valimiste järel jätkab senine vasakpoolne valitsus

09:25

Raadiouudised (09.09.2025 09:00:00)

08.09

Esmaspäeval algas riigikogu sügisistungjärk

08.09

Riik tahab laiendada Alutaguse rahvusparki, kuid kohalik volikogu on vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo