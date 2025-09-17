X!

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

Putin teisipäeval Mulino polügoonil Vene relvade väljapanekuga tutvumas.
Putin teisipäeval Mulino polügoonil Vene relvade väljapanekuga tutvumas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Sõjaväevormi kandnud Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini ilmumine Vene-Valgevene ühisõppusele Zapad on tõenäoliselt signaal NATO riikidele, mida Kreml on viimasel ajal regulaarselt ähvardanud, tõdes USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma viimases ülevaates.

"Putin külastas 16. septembril õppusi sõjaväevormis tõenäoliselt selleks, et näidata Vene-Valgevene sõjalist jõudu Kremli hiljutise kineetilise ja retoorilise eskalatsiooni taustal Venemaa naaberriikide, näiteks Poola ja Norra vastu ning arvestades Venemaa korduvaid ähvardusi Balti riikide ja Soome suunas," kirjutas ISW.

Putin külastas teisipäeval isiklikult Nižni Novgorodi oblastis asuvat Mulino polügooni, kus toimus õppuste Zapad-2025 viimane etapp.

ISW analüütikud märkisid, et see on alles teine ​​kord, kui Putin ilmus pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse avalikkuse ette sõjaväevormis. Esmakordselt esines ta sõjaväevormis 2025. aasta märtsis Kurski oblastis käies, kus toimusid parajasti lahingud sinna tunginud Ukraina vägedega.

Koos Putiniga külastasid õppust ka kaitseminister Andrei Beloussov ja tema asetäitjad.

Manöövritel osalesid Leningradi ja Moskva sõjaväeringkondade üksused, õhu- ja õhudessantväed, Venemaa laevastikud ning Valgevene väed ühise regionaalgrupi koosseisus.

Putin ütles, et õppustel osales kokku umbes 100 000 sõjaväelast, sealhulgas kuuest välisriigist. Hiljem kohtus ta India, Bangladeshi, Burkina Faso, Kongo Demokraatliku Vabariigi, Mali ja Iraani sõjaväelastega.

Venemaa ja Valgevene ühiste sõjaväeõppused Zapad-2025 aktiivne osa kestis 12.–16. septembrini ja nende peamised tegevused toimusid Valgevene territooriumil ning osaliselt Venemaal.

Lääneriikide vaatlejad on siiski märkinud, et seekordsed õppused olid märksa väiksemad ning neist võttis osa oluliselt vähem vägesid kui varasematel kordadel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: ISW, RBK-Ukraina

11:17

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

08:13

Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

