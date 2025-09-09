X!

Korduvkasutatavate nõude pandisüsteem tekitab klientides segadust

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Korduvkasutatavate nõude pandisüsteem suurüritustel on kirju ja tekitab segadust. Tihti ei saa klient pandiks lunastatud summat tagasi, kuigi seadus seda nõuab. Kliimaministeerium ei pea süsteemi ülereguleerimist õigeks, aga kaalub pakendiseaduse uuendamist.

Korduvkasutatavate toidunõude pandisüsteem avalikel üritustel sõltub korraldajast, mis tähendab, et pilt on kirju. Levinud on küsida nõude eest kolm eurot, millest kaks eurot on pant ja üks euro käitlustasu. Sagedasti on pandi- ja käitlustasu arvestatud juba toidu- ja joogihinna sisse. Probleemid tekivad seal, kus klient saab tagasi vähem, kui pandiks lunastas.

"Igal juhul ei tohi tekkida sellist olukorda, kus öeldakse, et pant on kolm eurot ja siis ma lähen seda topsi tagasi viima ja saan kaks eurot. Kindlasti see on seadusega vastuvõetamatu ja keelatud tegevus," rõhutas kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juht Peep Siim.

Ringlusnõude teenust pakkuv Round Cup eelistab, kui pant ja käitlustasud oleksid välja toodud, mitte arvestatud toidu- ja joogihinna sisse, nagu soovitab kliimaministeerium.

"Kui näiteks viieliikmeline pere läheb laulupeole ja nad hommikul mõtlevad, et ei taha panti maksta, vaid võtavad kaasa enda topsid ja taldrikud ning lähevad ostavad endale šašlõkki ja Coca-Colat. Tavaolukorras nad maksaksid ühe taldriku ja ühe topsi eest ühe euro ringlustasu ja kokku oleks see 10 eurot," tõi näite Round Cup projektijuht Argo Koppa. "Kui nüüd panna see üks euro hinna sisse, siis nad maksavad tegelikult nii või teisiti selle ringlusteenuse eest," lisas ta.

Praegu teevad kliendid ka pandi väärtusest lähtuvalt oma valikuid.

"Mingitel sündmustel inimesed, kus on panditasu, hakkavad tihti valima, kas ma võtan selle burgeri, kus ei ole seda pandinõud või ma võtan selle kausi, kus on pandinõu. Me siis maksame ise selle vahe kinni," rääkis ettevõtja Richard Mägar.

Ministeerium plaanib aasta lõpus teha huvigruppidega kokkuvõtte ning ei välista suurüritustel pandisüsteemi ühtlustamist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:12

Pevkur: kaitsevaldkonna raha on mõistlikult kasutatud

23:07

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

22:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:40

Medvedev: soomlased ei tohi unustada, et konflikt meiega viib Soome lagunemiseni

22:22

ETV spordisaade, 9. september

22:09

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

21:59

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

21:59

Macron nimetas uueks peaministriks senise kaitseministri Lecornu

21:45

Teisipäeval esitasid viimased erakonnad oma nimekirjad kohalikeks valimisteks Uuendatud

21:40

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

20:40

Vene õhurünnak tappis Donetski oblastis vähemalt 24 inimest Uuendatud

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

21:40

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

18:35

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

14:40

Vallavanem Taavi Aasa vangerdus viis ametist Põltsamaa lossi juhi

ilmateade

loe: sport

23:07

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

22:22

ETV spordisaade, 9. september

21:59

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

21:34

Reimann ja EST1 Racing särasid Spa 12-tunnisel kestvussõidul

loe: kultuur

18:56

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

18:08

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

loe: eeter

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

Raadiouudised

18:55

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

18:45

Pärimusmuusik Susanna Viktoria Mõtsmees lõimib muusikasse esivanemate loomingut

18:45

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

18:45

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

18:40

Narvas on KOV valimistel 20 aasta tihedaim konkurents

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo