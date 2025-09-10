Belgia võib saata sõdurid Brüsseli tänavatele kuritegevuse vastu võitlema

Jõuguvägivald põhjustab Belgia võimudele peavalu ning julgeoleku- ja siseminister Bernard Quintin ütles, et aasta lõpuks võivad sõdurid jõuda kuritegevusest vaevatud Brüsseli tänavatele.

Narkokaubandus annab Brüsselis vägivallale hoogu juurde, sel aastal on toimunud umbes 60 tulistamist. Kolmandik neist leidis aset suvel, selle tagajärjel hukkus kaks inimest.

Quintin nimetas suvist vägivalda katastroofiks ja hoiatas, et kuritegelikud jõugud muutuvad üha jultunumaks. "Politseivorm ei heiduta neid enam," ütles Quintin. Tema sõnul võiksid politseinikest ja sõduritest koosnevad segarühmad patrullida piirkondades, kus kuritegevus on enim levinum.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et see plaan peaks veel saama ministrite nõukogu ja föderaalparlamendi heakskiidu. Plaan on leidnud toetust ka mitmete suuremate parteide seas.

Samas ei toeta Brüsseli linnapea Philippe Close sõdurite toomist linna tänavatele. Tema sõnul tuleb narkokaubandusega võidelda sadamalinnas Antwerpenis. Quintin ütles aga, et sõdureid võidakse näha ka teiste Belgia linnade tänavatel.

"Alustame Brüsselist, sest seal on suurim vajadus, aga vaatame, kas see on vajalik ka teistes linnades. Antwerpenit mõjutab samuti narkokuritegevus, nagu ka teisi linnu," ütles Quintin.