X!

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto

Välismaa
{{1757600520000 | amCalendar}}
Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/FBI
Välismaa

USA-s Utah' Valley ülikooli linnakus tapeti kolmapäeval esinemise ajal konservatiivne poliitika- ja noorteaktivist Charlie Kirk. Rünnakut uurivad ametnikud teatasid neljapäeval, et tulistaja on seni tabamata, kuid lähedal olevast metsast leiti 31-aastase aktivisti tapnud relv.

Utah osariigi uurijad on leidnud relva, millega tapeti konservatiivne aktivist Charlie Kirk, teatas FBI ametnik Robert Bohls neljapäeval, kirjeldades seda kui võimast poltlukuga vintpüssi, mis leiti metsaalalt, kuhu tulistaja oli põgenenud.

FBI ja osariigi ametnike sõnul saabus tapja ülikoolilinnakusse paar minutit enne ürituse algust. Turvakaamera videol oli näha, kuidas mõrvar trepikodadest üles läks, katusele jõudis ja seejärel tulistas ühe lasu. FBI avaldas veidi hiljem arvatavast tapjast ka foto.

FBI vastutav eriesindaja Robert Bohls ütles ajakirjanikele, et tulistaja põgenes katuselt kiiresti kõrvalasuvasse naabruskonda.

Utah' avaliku julgeoleku volinik Beau Mason ütles ajakirjanikele, et tulistaja näib olevat ülikooliealine ja sulandus hästi ülikoolilinnakusse.

Erinevatel videosalvestistel on näha, kuidas Charlie Kirki kõne ajal kõlab lask ja ta saab tabamuse kaela. Esialgsetel andmetel tuli lask katuselt. Võimude teatel oli üritusele kogunenud umbes 3000 inimest.

"See kõlas nagu äike. See oli nii vali, et arvasin, et tulistaja on otse rahva seas. Ilmselt polnudki ta seal, ilmselt oli ta kaugel. Ma kuulsin seda valju heli ja mõtlesin, et see ei saa ju olla see, mida ma arvan, et see oli (tulitamine - toim)," sõnas Utah elanik Emmanuel Bierer.

"Ta jagas seal oma seisukohti, väärtusi ja seda, mida ta pidas kõige olulisemaks ning pidas selle üle debatti, püüdes panna inimesi temaga kaasa mõtlema ning pidama vaba ja avatud vestlust. See oli kõik ja siis kellelegi ei meeldinud see, mida ta rääkis," lausus kohalik Uriah Kennedy.

See tapmine oli viimane rünnakute reas USA poliitikute vastu. Nii see kui kaks president Donald Trumpi atentaadikatset eelmisel aastal on rõhutanud poliitilise vägivalla järsku kasvu. Charlie Kirk oli Trumpi mõjukas liitlane.

USA aktivist Charlie Kirk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque

"Aastaid on radikaalsed vasakpoolsed võrrelnud imelisi ameeriklasi nagu Charlie natside ja maailma hullemate massimõrvarite ja kurjategijatega. Selline retoorika on otseselt vastutav terrorismi eest, mida me oma riigis näeme ja see peab kohe lõppema," ütles USA president Donald Trump.

Trump teatas veel neljapäeval, et annab Kirkile postuumselt riigi kõrgeima teenetemärgi ehk presidendi vabaduse medali.

"Varsti pärast tulistamist oli meil kahtlusalune, George Zinn, vahi all, kuid ta vabastati pärast seda, kui tuvastasime, et ta ei vasta tulistavale kahtlusalusele ega ole huvipakkuv isik. See juhtum leidis aset suure rahvahulga keskel. Ühe ohvri pihta tulistati üks lask. Kuigi kahtlusalune on vabaduses, usume, et see oli suunatud rünnak ühe isiku vastu," ütles Utah' avaliku julgeoleku juht Beau Mason.

Toimetaja: Johanna Alvin, Karl Kivil

Allikas: Reuters, CNN, "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:55

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

20:40

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

20:39

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

20:29

Saksamaa laiendab oma osalust Poola õhuturbemissioonis

20:16

Galerii: maalikunstnik Katrin Piile avas Tütar galeriis isikunäituse

20:14

Video: tuntud eestlased õnnitlevad juubilar Arvo Pärti

20:03

Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

19:58

Pärnu linnagaleriis avaneb mälestustest ja unenägudest inspireeritud näitus

19:55

Belgia festival tühistas Iisraeli dirigendi tõttu Saksa orkestri esinemise

19:42

Suurgildi hoones avati Arvo Pärdi loomingust inspireeritud köitekunstinäitus

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

07:22

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

20:03

Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

04:49

Terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda Eestis karistatavaks

15:45

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

08:07

WSJ: Ellison võib võtta Muskilt maailma rikkaima mehe tiitli

13:00

Läti sulgeb õhuruumi idapiiril

18:31

Tervisekassa otsib 35 000 euroga endale uue juhi värbajat Uuendatud

10.09

"Pealtnägija" lahkas Suure-Lähtru imikumõrva juhtumit

16:02

Welt: viis Poola õhupiiri rikkunud drooni liikusid NATO baasi suunas

ilmateade

loe: sport

20:40

Vuelta lõpuetapile tuuakse lisapolitseijõude

19:37

Narva jätkas Usbekistani tippturniiril viigiga

19:10

Mida toob ajaloo neljas Tšiili ralli?

18:43

Ganna võitis etapi, Almeida võttis Vingegaardilt sekundeid

loe: kultuur

20:55

Immanuel Pärt: isa tuba oli omaette maailm, kus valitses eriline atmosfäär

20:16

Galerii: maalikunstnik Katrin Piile avas Tütar galeriis isikunäituse

19:58

Pärnu linnagaleriis avaneb mälestustest ja unenägudest inspireeritud näitus

19:42

Suurgildi hoones avati Arvo Pärdi loomingust inspireeritud köitekunstinäitus

loe: eeter

20:14

Video: tuntud eestlased õnnitlevad juubilar Arvo Pärti

15:46

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

13:29

Punak: ilustatud dokumendipilt võib piiril kaasa tuua põhjalikuma kontrolli

12:16

Elupäästjad: kuulsime mehe appikarjeid viimasel hetkel

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (11.09.2025 18:00:00)

18:35

Drooniõpe jõudis koolidesse

15:45

Ukraina sõjaliseks toetamiseks läheb ka järgmisel aastal vähemalt 130 miljonit eurot

15:30

Raadiouudised (11.09.2025 15:00:00)

12:45

Töötukassa alustas maakonnajuhtide koondamist

12:35

Lätis jõudis kohtusse Olainfarmi müügikatse juhtum

12:30

Reedel sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (11.09.2025 12:00:00)

10:00

Tartumaa jahimehed tahavad kährikute küttimiseks vabamaid käsi

10:00

NATO kaalub Poola õhutõrje tugevdamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo