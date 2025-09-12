Pakosta ei nõustu siseministeeriumi terrorismipropaganda plaaniga

Siseministeerium soovib muuta terroristliku propaganda omandamise ja pideva jälgimise karistatavaks. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) siseminister Igor Taro (Eesti 200) plaaniga ei nõustu ning ei näe selleks Eesti õigusriigis kohta.

Siseministeerium tahab terroristliku propaganda omandamise ja pideva jälgimise muuta karistatavaks. Kuigi kõige ohtlikumana näeb ministeerium islamiäärmuslust, on ametnike hinnangul Eestis probleem ka paremäärmuslik radikaliseerumine.

Karistusseadustiku järgi on praegu karistatav terrorikuriteo toimepanemine, selle ettevalmistamine, rahastamine või näiteks kuriteole utsitamine.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnas kommentaaris ERR-ile, et tema erakonnakaaslase siseminister Igor Taro plaaniga ei nõustu ning ei saa praegu pakutud lahendust toetada.

"Õigusriigis on ikkagi nii, et karistada saab ainult niisuguste asjade eest, mis on ka sisuliselt etteheidetavad. Kui sul on telefonis näiteks terroristide poolt pea mahalõikamise video, aga sa ise ei tee mitte midagi sellist, mis teistele inimestele sinu ümber kahju tooks, siis selle eest karistama hakata ei saa mitte. Lisaks on karistusseadustikus terrorismi mõiste ikka väga lai ning selle põhjalt tekiks selliseid kuriteokoosseise, mis lähevad kergesti laiemaks automaate kandvatest vägivaldsetest islamifanaatikutest, kes terrorismist rääkides tavainimesele vast esimeste seas silme ette kerkivad," selgitas Pakosta.

Pakosta tõi välja, et uus plaan võib tekitada inimestele segadust, et millised materjalid täpsemalt keelatud oleks.

"Näiteks võib koosseisupärane tegu olla see, kui mõni külamees liiga kirglikult Venemaa praeguse režiimi osas (mille riigikogus ju üsna suures üksmeeles terroristlikuks kuulutasime ja mis ongi terroristlik) sõna võtab. Lisaks tekiks liiga lihtsalt kuriteokoosseis - näiteks laeb inimene arvutisse alla ühe "terroristlikku propagandat" sisaldava artikli ja seda kohe ära ei kustuta, siis tekiks juba "järjepidev hoidmine"," lisas minister.

"Vabasse Eestisse mu meelest ei sobi üldse see, et me karistusseadustikku paneks midagi nii umbmäärast ja ühtlasi meelsusega seotut, sest ühe jaoks terrorist on teise jaoks vabadusvõitleja. Lisaks langeks sinna võrku ka mitmed dokumentaalsaated, märulifilmid, arvutimängud või ka kaheldava väärtusega raamatud. Lihtsalt võrdluseks, et igapäevakuritegevuse põhjust - viinapudelit - me ära keelanud ei ole. Terrorikuritegude ettevalmistus on juba praegu keelatud ja karistatav, seega on põhjust koos mõelda, et mis oleks vaja meil ühiskonnana teha, et ka politsei mured inimeste kaitsmisel õigusriigike kohaselt lahenduse leiaks," lõpetas Pakosta.