Tartu plaanib Turu tänaval vähendada lubatud piirkiirust

Tartu linn plaanib kesklinna Turu tänaval vähendada lubatud piirkiirust 40 kilomeetrile tunnis ning rajada eraldi liikumiskoridorid nii jalgratturitele, jalakäijatele kui ka autodele.

Turu tänav on üks tihedama liiklusega tänavaid Tartus. Plaanitav piirkiiruse vähendamine peaks vähendama liiklusest tekkivat müra

"Põhiprobleem, mis meil Turu tänaval on, on see, et autod sõidavad seal liiga kiiresti, mis tekitab müra ja kõrval elab väga palju inimesi. Me tahame selle uue projektiga alandada kiirust. Teine suur probleem on, et Turu tänaval on väga keeruline liigelda jalgarattaga," sõnas Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera.

Viimastel aastatel on piirkiirust vähendatud mitmetel Tartu kesklinna tänavatel.

"Meil on üldine lähenemine, et kui on vaiksed kvartalisisesed tänavad, siis me alandame kiiruse 30 kilomeetrile tunnis. Nende põhimagistraalide puhul kesklinnas on see 40 kilomeetrit tunnis, väljaspool kesklinna 50," lisas Tintera.

Tartu on võtnud linnaplaneeringus suuna, et enam uusi segaliiklusega jalgratta- ja jalgteid ei ehitata. Seni pole eraldatud jalgrattateid kesklinnas eriti olnud. Turu tänavast Emajõe poole peaks tulema kahesuunaline rattatee ja Karlova poole tänavat autodega pärisuunaline rattatee, mis on eraldatud nii jalakäijatest kui ka autodest. Turu tänava planeeritav rattatee peaks omavahel ära ühendama nii praegu remondis oleva Sõpruse silla uued rattateed ja plaanide kohaselt 2028-2029. aastal ümberehitatava Riia-Turu ristmiku.

"Praegu on kavandatud nii, et see tänava ümberehitamine selles Soola ja jõevahelises lõigus oleks kokku ligikaudu 2,2 miljonit eurot ja sellest umbes miljon eurot oleks toetusraha, mis oleks võimalik väljastpoolt saada," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Ehitus Turu tänaval saab alguse tuleval aastal.