Kõlvart on populaarseim linnapeakandidaat

Küsitlustulemused annavad Mihhail Kõlvartile põhjust rõõmu tunda.
Küsitlustulemused annavad Mihhail Kõlvartile põhjust rõõmu tunda. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
43 protsenti Turu-uuringute küsitlusele vastanutest peab parimaks linnapeakandidaadiks Tallinnas Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit.

Delfi kirjutas, et Kõlvart edestab suure vahega teisi linnapeakandidaate. Jevgeni Ossinovskit sooviks linnapeana jätkamas näha 11 protsenti. Urmas Reinsalu (Isamaa) toetus oli üheksa, Lavly Perlingul (Parempoolsed) kuus, Maris Lauril (Reformierakond) viis, Martin Helmel (EKRE) kaks ja Aleksei Jašinil (Eesti 200) üks protsenti. 24 protsenti vastajatest ei osanud oma eelistust välja tuua.

Kõlvarti edu taga on muukeelsed valijad, kuid ta on Turu-uuringute küsitluse järgi populaarseim kandidaat ka eestlaste seas.

Eestlastest vastajate seas oli Kõlvarti toetus 23 protsenti, Ossinovskil 16 protsenti, Reinsalul 15 protsenti, Perlingul 11 protsenti, Lauril seitse protsenti, Helmel kolm protsenti ning Jašinil üks protsent.

Muust rahvusest vastajatest toetas Kõlvartit 69 protsenti. Teisel kohal olevat Ossinovskit neli protsenti, ülejäänud kandidaatide toetus oli veelgi väiksem.

Oma arvamust ei osanud 4.–9. septembril tehtud küsitlus välja tuua 23 protsenti eestlastest ja 24 protsenti muust rahvusest vastajatest. Delfi loost ei selgu, kui suur oli küsitluse valim Tallinnas.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 

Allikas: Turu-uuringute AS, Delfi

