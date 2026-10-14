Kõlvart möödus Delfi peaministriuuringus Reinsalust

Juba eelmisel kuul kordas Reinsalu oma madalaimat tulemust viimase kolme aasta jooksul ehk 18 protsenti toetust, kuid oktoobris kaotas ta toetust veelgi ning nüüd eelistab teda peaministrina 16 protsenti valijatest, teatas Delfi kolmapäeval.

Kõlvart tegi aga reitingus hüppe ning teda toetab praegu peaministrina 20 protsenti, kusjuures tema toetus pole peaministriuuringus kunagi nii kõrgele tõusnud, märkis Delfi. Tänavu mais kerkis Kõlvarti reiting 19 protsendile ehk samale tasemele Reinsaluga toona, kuid pärast seda langes 16 protsendile.

Tulemusi kommenteerinud Turu-uuringute AS-i tegevjuht Tõnis Stamberg ütles Delfile, et Kõlvarti tõusu taga on tema toetuse suurenemine eestlastest valijate hulgas: Kõlvartit toetab 13 protsenti eestlastest ja 50 protsenti venelastest, Reinsalut vastavalt 18 ja kuus protsenti. Veel augustis toetas Kõlvartit 11 protsenti eestlastest, Reinsalut 22 protsenti, mis näitab, et Kõlvarti toetus eestlaste seas on tõusnud, Reinsalul aga langetanud.

Kõlvarti toetus kasvas nii maa- kui linnainimeste hulgas, Reinsalu aga kaotas linlaste toetust , maainimeste toetust suutis ta kuu aega hoida 21 protsendil. Kõlvart tõstis oktoobris toetust madalaima ja kõrgeima haridustaseme hulgas, Reinsalu kaotas enim toetust madalaima haridustasemega inimeste seas, vähem ka kõrgharitute hulgas.

Küsimusele, keda eelistaksite näha peaministrina, vastas oktoobris 20 protsenti, et Kõlvartit, 16 protsenti Reinsalu, 13 protsenti EKRE esimees Martin Helmet, kümme protsenti Parempoolsete juhti Lavly Perlingut, seitse protsenti Sotsiaalmemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemetsa, viis protsenti Reformierakonna esimeest ja praeguse peaministrit Kristen Michalit, kaks protsenti Eesti 200 juhti Kristina Kallast ning 27 protsenti ei osanud öelda.

Turu-uuringute AS viis Delfi tellimusel küsitluse veebis ja telefonitsi kläbi 1.-3. okttoobrini ja sellele vastas 899 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle.

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