Starmeri parteikaaslane: Suurbritannia võib mais saada uue peaministri

Leiboristide parlamendisaadik Richard Burgon ütles, et kui tema kodupartei põrub järgmise aasta mais toimuvatel kohalikel valimistel, siis saab riik uue peaministri. Praegu juhib Suurbritannia valitsust Burgoni parteikaaslane Keir Starmer.

Burgon ütles, et peaministri lahkumine on vältimatu, kui parteid peaks järgmise aasta kohalikel valimistel tabama täielik katastroof.

Starmer on viimasel ajal sattunud parteikaaslaste kasvava surve alla. Hiljuti astus Angela Rayner leiboristide asejuhi ja asepeaministri kohalt tagasi, kuna selgus, et ta maksis kinnisvaratehingul ettenähtust vähem riigilõivu.

Eelmisel nädalal vallandas aga valitsus Suurbritannia USA suursaadiku Peter Mandelsoni. Tema vallandamise põhjuseks oli tema varasem seotus seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Leiboristide reiting pole samuti kiita, Nigel Farage'i parempopulistlik partei Reform suurendab toetust ning on nüüd ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim partei.

Viimased küsitlused näitavad, et Farage'i juhitud Reformi toetus on umbes 31 protsenti. Leiboristide toetus on kõigest 20 protsenti.

Mitmed leiboristid ei toeta ka Starmeri lähenemist sotsiaalreformile ning väidetavalt on peaministri kursiga rahulolematud leiboristid koondunud Andy Burnhami selja taha

Üks parlamendiliige ja Burnhami toetaja ütles ajalehele The Telegraph, et on selge, et selle valitsuse aeg on läbi saamas. Lisaks temale avaldas veel üks rahulolematu leiborist toetust Burnhamile.

"Kui ma lähen uksele koputama, siis mulle öeldakse, et eelistatakse ikka leiboriste, aga te peate oma juhist lahti saama. Ja kui sa küsid inimestelt, keda te juhiks tahate? Siis on Andy üks peamisi nimesid, mis läbi käib," ütles leiborist.