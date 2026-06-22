Meedia: Burnham soovib Suurbritannia juhtimise üle võtta septembris

Briti meedia teatel astub peaminister Keir Starmer lähiajal tagasi ning tema võimalikuks järeltulijaks peetakse Andy Burnhamit. Meedia andmetel eelistab Burnham suve lõpuni kestvat üleminekuperioodi ning soovib riigi juhtimise üle võtta septembris.

Burnham võitis Makerfieldi vahevalimised ning annab esmaspäeval parlamendiliikme ametivande. Ta on nüüdseks ülekaalukas soosik Ühendkuningriigi järgmise peaministri kohale. Kui Starmer peaks lähipäevil tagasi astuma, kerkib küsimus, kas juhivalimistel üldse mingit konkurentsi tekib.

Starmeri liitlaste hinnangul võib peaminister oma tagasiastumisest teatada juba esmaspäeval, kuna toetus tema juhtimisele on leiboristide seas vähenenud. Burnham ja tema toetajad eelistaksid siiski mitmenädalast või isegi suve lõpuni kestvat üleminekuperioodi, et valmistada ette uus valitsuskabinet, vahendas The Telegraph.

Selline ajakava võimaldaks Starmeril osaleda veel olulistel NATO ja Euroopa Liidu kohtumistel, kus arutatakse Euroopa kaitsekoostööd ning majandusküsimusi.

Burnhami leer tunneb veel muret, et ta ei pruugi olla riigi juhtimiseks veel valmis, kuna ta on viimase kümnendi veetnud Londonist eemal ning tegelenud peamiselt kohalike küsimustega. Temast saaks viimase kümne aasta jooksul seitsmes Suurbritannia peaminister.

Allikate sõnul soovib Burnham ametis püsida aga pikemat aega ning plaanib seetõttu kokku panna tugeva ja toimiva meeskonna. "Kui sa ei suuda ette valmistuda, siis valmistu läbikukkumiseks," ütles üks Burnhami liitlane ajalehele The Telegraph.

Mõned Burnhami liitlased siiski loodavad, et ta võtab riigi juhtimise üle juba lähiajal. "On erinevaid arvamusi, aga ma arvan, et enamik sooviks, et see juhtuks nii kiiresti kui võimalik," ütles üks Burnhami liitlane.