X!

Korteriühistud ei saa toetust enam kiiruse, vaid hoone olukorra järgi

Majandus
Foto: Airika Harrik/ERR
Majandus

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus avas järjekordse korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvooru, mille maht on 80 miljonit eurot. Kui seni jagati korteriühistutele toetusi taotluse esitamise kiiruse järgi, siis tänavu saavad toetust esmajärjekorras need hooned, mille energiakulu saab kõige rohkem vähendada.

Korteriühistutel on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusele taotluste esitamiseks aega 30 päeva. Tähtaja järel reastatakse majad selle alusel, kus renoveerimisega saab energiatõhustust kõige rohkem suurendada. 

"Pärast vooru sulgemist reastame taotlused pingeritta, mis põhineb energiakasutuse andmetel. Taotlusega tuleb esitada energiamärgis, mille pealt me ise vajalikud andmed võtame ja pingeritta asetame. Esimesed otsused võiksid tulla uue aasta alguses, kui vähegi võimalik, siis loomulikult varem," lausus ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse korterelamute toetuste juht Tanel Vain.  

Alanud voorus maakondi ei eristata, kõik piirkonnad on võrdsed. Toetusmäärad aga sõltuvad endiselt asukohast: Tallinnas ja Tartus on see 30 ning mujal kuni 50 protsenti tervikliku renoveerimise korral. Toetuste kogumaht on 80 miljonit eurot.

"Sellest saab teha umbes 125 korterelamut, mis umbes  kokkulööduna tähendab 10 000 inimest. Narva suund on kõige mahajäänum olnud, ka Sillamäe, nii et pigem mida rohkem sinna kui Tallinna poole. Me loodame nüüd ka suuremates linnades, et tekiks kriitiline mass, kes tahab oma korterelamuid korda teha," ütles taristuminister Kuldar Leis.

Ida-Virumaal on üle 2000 renoveerimist vajava korterelamu, kuid seni on uuendatud vaid ligi 50 maja. Mitme Narva ühistu juht Olga Nikitina ütles, et hinnatõus on muutnud renoveerimise kallimaks.

"Me seisame maja juures, mida me kavatsesime selle toetusprogrammiga täielikult renoveerida. Aga lähtudes sellest, et hinnad tänavu ja eelmisel aastal kasvasid kordades, siis ka summa selle renoveerimise eest hüppas ja mitte vähe. Teeme uued arvestused, kooskõlastame elanikega veel kord, sest hinnad on kasvanud katastroofiliselt. Ja kui nad ütlevad, et jah, me läheme edasi, siis see tähendab, et läheme. Jõuame esitada taotluse veel sellel kuul," lausus Nikitina.

Eestis tuleks aastatel 2020 kuni 2050 renoveerida 14 500 korterelamut. Tänaseks on sellest korda tehtud üle kümnendiku. Järgmisel viiel aastal on plaan korda teha 2500 maja, mis eeldaks miljardilist toetust.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

19:06

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:49

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada

18:44

Tallinna tänavatel vuravad nüüdsest rohevesinikuga sõitvad taksod

18:37

Korteriühistud ei saa toetust enam kiiruse, vaid hoone olukorra järgi

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

18:25

Venemaa jäi hauakaevamise võistlusel Ungaris viimaseks

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

19:06

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

16:53

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

14.09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

18:49

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada

18:09

Mai Narva lõpetas tippturniiri 11. kohaga

17:44

Meeste vibulaskmise troonile istus 21-aastane hispaanlane

loe: kultuur

18:17

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

17:56

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

loe: eeter

17:18

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

16:56

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

17:55

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

17:30

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

09:50

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

09:40

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (15.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo