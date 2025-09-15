Korteriühistud ei saa toetust enam kiiruse, vaid hoone olukorra järgi

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus avas järjekordse korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvooru, mille maht on 80 miljonit eurot. Kui seni jagati korteriühistutele toetusi taotluse esitamise kiiruse järgi, siis tänavu saavad toetust esmajärjekorras need hooned, mille energiakulu saab kõige rohkem vähendada.

Korteriühistutel on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusele taotluste esitamiseks aega 30 päeva. Tähtaja järel reastatakse majad selle alusel, kus renoveerimisega saab energiatõhustust kõige rohkem suurendada.

"Pärast vooru sulgemist reastame taotlused pingeritta, mis põhineb energiakasutuse andmetel. Taotlusega tuleb esitada energiamärgis, mille pealt me ise vajalikud andmed võtame ja pingeritta asetame. Esimesed otsused võiksid tulla uue aasta alguses, kui vähegi võimalik, siis loomulikult varem," lausus ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse korterelamute toetuste juht Tanel Vain.

Alanud voorus maakondi ei eristata, kõik piirkonnad on võrdsed. Toetusmäärad aga sõltuvad endiselt asukohast: Tallinnas ja Tartus on see 30 ning mujal kuni 50 protsenti tervikliku renoveerimise korral. Toetuste kogumaht on 80 miljonit eurot.

"Sellest saab teha umbes 125 korterelamut, mis umbes kokkulööduna tähendab 10 000 inimest. Narva suund on kõige mahajäänum olnud, ka Sillamäe, nii et pigem mida rohkem sinna kui Tallinna poole. Me loodame nüüd ka suuremates linnades, et tekiks kriitiline mass, kes tahab oma korterelamuid korda teha," ütles taristuminister Kuldar Leis.

Ida-Virumaal on üle 2000 renoveerimist vajava korterelamu, kuid seni on uuendatud vaid ligi 50 maja. Mitme Narva ühistu juht Olga Nikitina ütles, et hinnatõus on muutnud renoveerimise kallimaks.

"Me seisame maja juures, mida me kavatsesime selle toetusprogrammiga täielikult renoveerida. Aga lähtudes sellest, et hinnad tänavu ja eelmisel aastal kasvasid kordades, siis ka summa selle renoveerimise eest hüppas ja mitte vähe. Teeme uued arvestused, kooskõlastame elanikega veel kord, sest hinnad on kasvanud katastroofiliselt. Ja kui nad ütlevad, et jah, me läheme edasi, siis see tähendab, et läheme. Jõuame esitada taotluse veel sellel kuul," lausus Nikitina.

Eestis tuleks aastatel 2020 kuni 2050 renoveerida 14 500 korterelamut. Tänaseks on sellest korda tehtud üle kümnendiku. Järgmisel viiel aastal on plaan korda teha 2500 maja, mis eeldaks miljardilist toetust.