X!

Ministeeriumi sõnul otsustavad sünnitusosakonna sulgemise haiglad ise

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Rahvusvaheliste soovituste järgi peab sünnitushaiglas olema 500 sünnitust aastas, et meedikute kvalifikatsioon säiliks. Eesti tosinast sünnitusosakonnast vastab sellele nõudele vaid iga neljas. Sotsiaalministeerium ühtegi vähese sündide arvuga osakonda sulgeda ei plaani, see otsus tuleb teha haiglal.

Kui mullu oli Eestis rekordiliselt madal sündimus, siis tänavu sünnib veelgi vähem lapsi. Augustis registreeriti 798 sündi, mis on 32 sündi vähem kui mullu. Viimase viie aasta jooksul on sündide arv langenud kõigis haiglates, pea poole võrra on see vähenenud Järva ja Lõuna-Eesti haiglas, pea kolmandiku võrra Rakvere, Narva ja Kuressaare haiglas.

"Eesti arengukavadest on läbi käinud 500 sünnituse piir, mis tagaks minimaalse kompetentsi. Me ei saa öelda, et kui ma jälgin 10 rasedat või 10 sünnitust kuus, et see annaks mulle piisava kompetentsi, et selles mõttes jah, numbritele tuleb aeg-ajalt otsa vaadata," lausus Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

Arusaare sõnul on sündide arv oluline, sest mida rohkem on meedikul kogemust, seda rohkem on tal ka oskust märgata ja ära tunda kriitilisi situatsioone.

"Väikse haigla puhul tähendab sünnitusosakonna omamine väga palju lisaressursse. Siis on kindlasti vaja günekoloogi ööpäevaringne valve, tuleb tagada ka anestesioloogi ööpäeva valvering, ämmaemandaid ehk tervet meeskonda peetakse üleval, arvestades seda, et sünnitatakse ühte last  kahe, kolme, nelja päeva tagant," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse liige Aleksei Gaidajenko.

Gaidajenko sõnul tuleks silmas pidada, et sünnitusabi on osa kogu tervishoiusüsteemist ja alakoormatud sünnitusmeeskonna ülalpidamine nõuab omajagu raha maksumaksja taskust, jättes samal ajal kellegi teise rahapuudusel ravita. Seetõttu tuleks tema sõnul asuda kavandama sünnitusabireformi.

Sotsiaalministeerium sõnul on nemad sünnitusosakondi sulgeda ei saa, sest haiglad  tegutsevad kas aktsiaseltside või sihtasutustena.

"Sellised suured strateegilised otsused peab tegema haigla omanik ehk haigla nõukogu. Ja täpselt nii see on, kui vaadata, et lähiminevikus on kolm sünnitusosakonda suletud ja selle otsuse tegi nõukogu," lausus sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu ekspert Heli Paluste.

Paluste sõnul on tegu väga tundliku otsusega, eriti valimiste eel ning seda tehes tuleb arvesse võtta nii arstiabi kvaliteeti kui ka majanduslikke aspekte.

"Mis puudutab majanduslikku otstarbekust, siis tervisekassa hinnangul on see piir umbes 300 sünnitust aastas. Kui hästi majandada, võib olla 250," ütles Paluste.

Maakonnahaiglatest ületati 300 sünni piir mullu vaid Pärnus ja Ida-Viru keskhaiglas. 

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:34

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

22:33

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

22:32

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

22:32

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

22:29

Tsahkna: uus sanktsioonide pakett Venemaale tuleb tugev

22:09

"Välisilm": von der Leyeni kõne pälvis rohkelt kriitikat

22:06

ERR Iisraelis: Iisraeli ühiskond on sõjast väsinud

22:04

ETV spordisaade, 15. september

21:47

Poola poliitikud kritiseerivad Trumpi sõnavõttu Venemaa droonide sissetungi järel

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

15:27

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:34

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

22:33

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

22:32

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

loe: kultuur

21:29

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

18:17

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

17:56

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

loe: eeter

17:18

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

16:56

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

17:55

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

17:30

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo