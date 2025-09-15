Ministeeriumi sõnul otsustavad sünnitusosakonna sulgemise haiglad ise

Rahvusvaheliste soovituste järgi peab sünnitushaiglas olema 500 sünnitust aastas, et meedikute kvalifikatsioon säiliks. Eesti tosinast sünnitusosakonnast vastab sellele nõudele vaid iga neljas. Sotsiaalministeerium ühtegi vähese sündide arvuga osakonda sulgeda ei plaani, see otsus tuleb teha haiglal.

Kui mullu oli Eestis rekordiliselt madal sündimus, siis tänavu sünnib veelgi vähem lapsi. Augustis registreeriti 798 sündi, mis on 32 sündi vähem kui mullu. Viimase viie aasta jooksul on sündide arv langenud kõigis haiglates, pea poole võrra on see vähenenud Järva ja Lõuna-Eesti haiglas, pea kolmandiku võrra Rakvere, Narva ja Kuressaare haiglas.

"Eesti arengukavadest on läbi käinud 500 sünnituse piir, mis tagaks minimaalse kompetentsi. Me ei saa öelda, et kui ma jälgin 10 rasedat või 10 sünnitust kuus, et see annaks mulle piisava kompetentsi, et selles mõttes jah, numbritele tuleb aeg-ajalt otsa vaadata," lausus Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

Arusaare sõnul on sündide arv oluline, sest mida rohkem on meedikul kogemust, seda rohkem on tal ka oskust märgata ja ära tunda kriitilisi situatsioone.

"Väikse haigla puhul tähendab sünnitusosakonna omamine väga palju lisaressursse. Siis on kindlasti vaja günekoloogi ööpäevaringne valve, tuleb tagada ka anestesioloogi ööpäeva valvering, ämmaemandaid ehk tervet meeskonda peetakse üleval, arvestades seda, et sünnitatakse ühte last kahe, kolme, nelja päeva tagant," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse liige Aleksei Gaidajenko.

Gaidajenko sõnul tuleks silmas pidada, et sünnitusabi on osa kogu tervishoiusüsteemist ja alakoormatud sünnitusmeeskonna ülalpidamine nõuab omajagu raha maksumaksja taskust, jättes samal ajal kellegi teise rahapuudusel ravita. Seetõttu tuleks tema sõnul asuda kavandama sünnitusabireformi.

Sotsiaalministeerium sõnul on nemad sünnitusosakondi sulgeda ei saa, sest haiglad tegutsevad kas aktsiaseltside või sihtasutustena.

"Sellised suured strateegilised otsused peab tegema haigla omanik ehk haigla nõukogu. Ja täpselt nii see on, kui vaadata, et lähiminevikus on kolm sünnitusosakonda suletud ja selle otsuse tegi nõukogu," lausus sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu ekspert Heli Paluste.

Paluste sõnul on tegu väga tundliku otsusega, eriti valimiste eel ning seda tehes tuleb arvesse võtta nii arstiabi kvaliteeti kui ka majanduslikke aspekte.

"Mis puudutab majanduslikku otstarbekust, siis tervisekassa hinnangul on see piir umbes 300 sünnitust aastas. Kui hästi majandada, võib olla 250," ütles Paluste.

Maakonnahaiglatest ületati 300 sünni piir mullu vaid Pärnus ja Ida-Viru keskhaiglas.