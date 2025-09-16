Senat kinnitas föderaalreservi juhtkonna uueks liikmeks Trumpi liitlase

Mirani kinnitamise poolt hääletas 48 senaatorit, vastu oli 47 senaatorit. Miran on USA majandusnõustajate nõukogu (CEA) juht ning liitub nüüd föderaalreservi hääleõigusliku koguga. Seetõttu hakkab ta edaspidi mängima olulist rolli USA rahapoliitika kujundamisel, vahendas The Wall Street Journal.

Miran asendab juhatuses Adriana Kuglerit, kes teatas oma tagasiastumisest augustis. Miran võttis CEA juhtimise üle märtsis ning andis märku, et ei kavatsegi sellelt ametikohalt tagasi astuda.

Miran on nüüd esimene täitevvõimu ametnik, kes liitus föderaalreservi juhatusega pärast 1935. aastat. Ta teatas, et võtab tasustamata puhkuse, et töötada föderaalreservi juhatuses kuni jaanuarini. Ta lubas naasta Valgesse Majja, kui teda ei nimetata föderaalreservis mõnele teisele ametikohale.

Mitmed poliitikud ja föderaalreservi endised töötajad muretsevad, et Mirani ametisse määramine saadab avalikkusele negatiivse signaali keskpanga sõltumatuse kohta.

"See on väga halb signaal, et ta ei lahkunud administratsioonist. See on hämmastav, kui sa just ei taha meelega näidata, et sa ei hooligi sellest, et sind nähakse sõltumatuna," kommenteeris olukorda föderaalreservi endine tippametnik Eric Rosengren.

Samal ajal üritab Trump veel ka föderaalreservi nõukogu liiget ametist kangutada. Trump vallandas hiljuti föderaalreservi nõukogu liikme Lisa Cooki, süüdistades teda sobimatus käitumises kinnisvaralaenu saamisel. Esmaspäeval teatas aga föderaalne apellatsioonikohus, et Trump ei saa praegu Cooki ametist eemaldada.

Trump ise on survestanud föderaalreservi juhti Jerome Powelli langetama keskpanga lühiajalist intressimäära, millest Powell on seni aga keeldunud. Trump on korduvalt flirtinud ka mõttega Powelli tagandamisest, püüdes intressimäärasid poliitilise survega alandada.