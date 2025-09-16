X!

Senat kinnitas föderaalreservi juhtkonna uueks liikmeks Trumpi liitlase

Välismaa
Stephen Miran
Stephen Miran Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Elizabeth Frantz
Välismaa

Vabariiklaste kontrolli all olev senat kinnitas föderaalreservi juhtkonna uueks liikmeks Donald Trumpi liitlase Stephen Mirani.

Mirani kinnitamise poolt hääletas 48 senaatorit, vastu oli 47 senaatorit. Miran on USA majandusnõustajate nõukogu (CEA) juht ning liitub nüüd föderaalreservi hääleõigusliku koguga. Seetõttu hakkab ta edaspidi mängima olulist rolli  USA rahapoliitika kujundamisel, vahendas The Wall Street Journal.

Miran asendab juhatuses Adriana Kuglerit, kes teatas oma tagasiastumisest augustis. Miran võttis CEA juhtimise üle märtsis ning andis märku, et ei kavatsegi sellelt ametikohalt tagasi astuda. 

Miran on nüüd esimene täitevvõimu ametnik, kes liitus föderaalreservi juhatusega pärast 1935. aastat. Ta teatas, et võtab tasustamata puhkuse, et töötada föderaalreservi juhatuses kuni jaanuarini. Ta lubas naasta Valgesse Majja, kui teda ei nimetata föderaalreservis mõnele teisele ametikohale.

Mitmed poliitikud ja föderaalreservi endised töötajad muretsevad, et Mirani ametisse määramine saadab avalikkusele negatiivse signaali keskpanga sõltumatuse kohta.

"See on väga halb signaal, et ta ei lahkunud administratsioonist. See on hämmastav, kui sa just ei taha meelega näidata, et sa ei hooligi sellest, et sind nähakse sõltumatuna," kommenteeris olukorda föderaalreservi endine tippametnik Eric Rosengren. 

Samal ajal üritab Trump veel ka föderaalreservi nõukogu liiget ametist kangutada. Trump vallandas hiljuti föderaalreservi nõukogu liikme Lisa Cooki, süüdistades teda sobimatus käitumises kinnisvaralaenu saamisel. Esmaspäeval teatas aga föderaalne apellatsioonikohus, et Trump ei saa praegu Cooki ametist eemaldada.

Trump ise on survestanud föderaalreservi juhti Jerome Powelli langetama keskpanga lühiajalist intressimäära, millest Powell on seni aga keeldunud. Trump on korduvalt flirtinud ka mõttega Powelli tagandamisest, püüdes intressimäärasid poliitilise survega alandada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:00

KUULA OTSE | "Võimlas" räägitakse kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

09:51

Keelesäuts. Sõnades peituvad hoiakud

09:40

Ulrika Paavle: põrguteelt paradiisi

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

09:33

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

09:29

Loomaarst: kass õpib hiiri püüdma ema või mänguasjade abil

09:24

Teadlased tuvastasid mammutite hambaaugu-pisikuid

09:20

Raadiouudised (16.09.2025 09:00:00)

09:05

Aivo Riisenberg: SAIS on loodud riikliku kohustuse, mitte ärilise valikuna

09:04

Trump teatas veel ühest rünnakust Venezuela narkolaeva vastu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

15.09

Sõja 1300. päev:Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

15.09

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

15.09

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

A. Le Coq ostab Värska Originaali

15.09

Õie Pritson: püstolitoru ees seismisest päästis mind hea ajaloo tundmine

ilmateade

loe: sport

10:00

KUULA OTSE | "Võimlas" räägitakse kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

08:25

TÄNA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

loe: kultuur

09:51

Keelesäuts. Sõnades peituvad hoiakud

15.09

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

15.09

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

15.09

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

loe: eeter

09:29

Loomaarst: kass õpib hiiri püüdma ema või mänguasjade abil

08:58

Rahvusringhäälingu kanalid alustavad valimisväitlustega

08:38

Nahaarst: Hiina odavkaubamajadest ostetud riided ohustavad tervist

15.09

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

Raadiouudised

15.09

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

15.09

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

15.09

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

15.09

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15.09

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

15.09

Teisipäev tuleb sajune

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

15.09

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo