Ligi: erikomisjonid on muudetud poliitilise korruptsiooni instrumendiks

Eesti
Rahandusminister Jürgen Ligi
Rahandusminister Jürgen Ligi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) leiab, et riigikogu erikomisjonid on Urmas Reinsalu (Isamaa) ja Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) poolt muudetud poliitilise korruptsiooni ja ametikoha kuritarvitamise instrumendiks. Reinsalu vastas Ligile, et valu on tarbetu emotsioon rahaasjades selguse loomisel.

"Iga nädal loeb ajakirjandus kriitikavabalt ette nende propagandistlikke pressiteateid korralagedast Eestist, nad koostavad päevakordi sõltumata komisjonide volitustest ning enda poliitilistes huvides, koosolekute juhatamise asemel peavad isiklikke monolooge ja jagavad hinnanguid, milleks neil puudub sisuline alus. Saatan on seda suurem, et istungitest tehakse otseülekandeid ja tööd seetõttu ei tahetagi teha," kurjustas Ligi sotsiaalmeedias.

Omaette nähtuseks peab Ligi Kovalenko-Kõlvartit, kes on riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juh.t 

"Kolm korda korruptsiooni eest karistatud erakonna esimene leedi on pandud korruptsioonitõrje juhiks. Sama, nagu kapo uurimise all ja õiguskaitsest vallandatud Kert Kingo asejuhtis kapo komisjoni. Kõlvarti meetod on ametikandjaid ja riiki enda seosetute kutsetega määrida, et ise valgem välja näha. Tema enda erakonna ja liitlaste pattude uurimisest ajalugu vaikib."

Ligi sõnul laiendab ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu oma komisjoni pädevusi suvaliselt. Reinsalu on riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht.

"Riigieelarve kontrolli ja riigikontrolli ettekandega pole asi tihti üldse seotud. Eile (teisipäeval – toim) oli selles erand, kuid tema jutt riigi aastaaruande ja riigieelarve kohta käis ikka enda suva järgi. Näiteks üritas ta püüdlikult sõnastada narratiivi, et tegu on kõigi aegade suurima seaduserikkumisega. Tegelikult luges riigikontroll Eesti riigi aastaaruande tervikuna täpseks. Tähelepanu juhiti tõesti ühele ilmsele seaduserikkumisele, siseministeeriumi raha ülekandele üle kahe aasta lubatud ühe asemel, samuti kaitseministeeriumi aruandluse puudulikkusele."

Ligi väitel polnud kumbki algselt riigikontrolli, vaid tema sõnul juba enne seda rahandusministeeriumi avastused ja mõlemaga tegeldakse.

Urmas Reinsalu vastas Ligi postituse all ja kirjutas, et valu on tarbetu emotsioon rahaasjades selguse loomisel.

"Kõigi aegade suurim on raha ümbertõstmine eelmisest aastast sellesse aastasse. Kas vaidled vastu? Riigikontroll tuvastas rahandusministeeriumi poolt raha ületõstmisel reeglite rikkumisi. Kas vaidled vastu?" küsis Reinsalu.

Tema sõnul jäi salapäraseks koosolekul ka konkreetne eesmärk, milleks mingi muu kasutusotstarbega raha transformeerus rahandusministri allkirjaga selle aasta juunis hoopis palgarahaks.

"Maksebilansi info on Eesti Panga kodulehel, mina viitasin maailmapanga 2024. aasta võrdlevatele andmetele, mis põhinevadki keskpankade infol. Millest siis 2024 nii suur välisinvesteeringute sissevoo netopositsiooni kukkumine tulenes ning miks EL Läänemere riikidest on see meil ainsana 2024 arvestuses miinuses?" küsis Reinsalu. 

Toimetaja: Urmet Kook

