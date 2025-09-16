X!

Fermi Energia ja Aecon alustavad koostööd väikereaktori rajamise ettevalmistamiseks

GE Hitachi BWRX-300 visualiseering.
GE Hitachi BWRX-300 visualiseering. Autor/allikas: Fermi Energia
Eesti tuumaenergia arendaja Fermi Energia ja Kanada ehitusettevõte Aecon allkirjastasid koostöölepingu, et edendada väikese moodulreaktori BWRX-300 kasutuselevõttu Eestis.

Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets ütles, et leping annab Eestile ligipääsu maailma kõige arenenumale SMR-ehituse oskusteabele.

"See on oluline samm, et tuua Eestisse ohutu, töökindel ja süsinikuvaba kaasaegse väikereaktori tehnoloogia, püsides seejuures nii graafikus kui eelarves," sõnas Kallemets.

Aecon on G7 riikide esimese BWRX-300 väikereaktori ehitamise peatöövõtja Kanadas, olles ka peamine reaktorihoone terasmoodulite tootja, võimaldades tõsta ehituse kiirust, robotiseeritust ning alandades kulusid. Ettevõte arendab täiustatud tootmis- ja automaatikalahendusi nii reaktorihoone põhikonstruktsiooni kui ka kogu ehitusprotsessi jaoks.

"Aeconi kogemus BWRX-300 ehitamisel Kanadas annab meile unikaalse positsiooni tuua oma tugev tuumaekspertiis ja parimad praktikad Eestisse," rõhutas Aecon Nuclear asepresident Aaron Johnson.

Koostööleping loob raamistiku, mille alusel Fermi Energia ja Aecon töötavad koos Eesti SMR-programmi arendamise faasis. Lepingu kolmeaastase kehtivuse ajal kavandavad pooled ühiselt samme BWRX-300 elluviimiseks Eestis, sealhulgas reaktorihoone ehituse ettevalmistuse ajakava ja kulude planeerimist ning pädeva ehitustiimi loomist koostöös Eesti partneritega.

Toimetaja: Johanna Alvin

