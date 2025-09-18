Ülevaade: kes lisaks poliitikutele omavalitsuste volikogudesse pürgivad?

Kohalikel valimistel on parteipoliitiline tähtsus väiksem kui riigikogu valimistel, mistõttu leiab kandideerijate seast palju inimesi, kes pole professionaalsed poliitikud, vaid tegevad põhikohaga mujal. Nii leiab kandideerijate seast Kohilas Eesti Energia juhi Andrus Durejko, Hiiumaal meelelahutaja Henrik Normanni, Nõmmel muusik Evert Sundja, Viimsis ettevõtja Jaan Puusaagi jne. ERR-i portaal tegi ülevaate, kes on need tuntud nimed ja näod, kes lisaks elukutselistele poliitikutele tahavad kohaliku elu küsimustes kaasa rääkida.

Näiteks näitleja Tõnu Oja kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Harku vallas teisel positsioonil. Temaga koos kandideerib ka muusik ja filmitegija, varemgi erinevatel valimistel osalenud Hardi Volmer, kes kuulub ka erakonda.

Keskerakonna esinumber Harku vallas on kunagine politseiameti peadirektor Robert Antropov, kes on aegade jooksul olnud ka Isamaa ja Res Publica Liidu ja Reformierakonna liige.

Endine korvpallitreener Üllar Kerde kandideerib Reformierakonna nimekirjas Jõelähtme vallas. Isamaa ridades kandideerib seal ka vabakutseline ajakirjanik Toomas Kümmel.

Kiili vallas kandideerib ansambli The Tuberkuloited laulja, praegu autoäris tegutsev Indrek Raadik. Erakonda ta ei kuulu ning pürgib volikokku valimisliidu Parem Kiili - Restart ridades.

Kose vallas kandideerib teisel kohal Isamaa nimekirjas jalgpalliklubi FC Flora juht Pelle Pohlak, kes ise ka erakonda kuulub.

Maardu linnas on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumber Loo keskkooli direktor Ants Rebane.

Saku vallas kandideerib valimisliidus väikelinn Saku fotograaf Erlend Štaub.

Rae vallas kandideerib EKRE nimekirja kolmandal positsioonil endine kohtunik Leo Kunman, kes on ise ka EKRE liige.

Endine euroskeptik, majandusteadlane Ivar Raig kandideerib Saku vallas valimisliidus Sakutajad, kus ta on nimekirjas teisel kohal.

Viimsis kirju seltskond

Omajagu eri eluvaldkondades tuntust kogunud inimesi kandideerib Viimsi vallas. Näiteks ettevõtja Jaan Puusaag on Parempoolsete ridades.

Puusaad kinnitas, et esialgu tal plaani erakonda astuda ei ole.

"Kohalikud omavalitsused mõjutavad meie igapäevaelu kõige rohkem ja oma kogukonda panustamine näitab kogukonnast hoolimist. Parempoolsed on minu jaoks kõige loogilisem valik. Parempoolsus on minu jaoks ratsionaalsus ja pragmaatilisus, talupoja tarkus. Viimsis on tehtud palju ja palju on tehtud hästi. Arvan, et oma kogemusega suudan panustada, et saaks veel parem, seda nii otse, kui ülekantud tähenduses," kommenteeris Puusaag.

Jaan Puusaag. Autor/allikas: Krimelte

Reformierakonna nimekirjas aga endine jalgpallur Martin Reim ja helilooja Aarne Saluveer. Ankrumees ehk nimekirja viimane on veteranpoliitik Siim Kallas, kes on oma töökohaks ja ametiks märkinud pensionär.

Olgugi, et Viimsis on olemas sotsiaaldemokraatide valimisnimekiri nelja kandidaadiga, siis sotsiaaldemokraat Pille Petersoo kandideerib Viimsis, aga hoopis valimisliidus Vali Viimsi ja teisel positsioonil.

Näitleja Nikolai Bentsler, kes on kätt proovinud ka Eesti 200-s, kandideerib Viimsis Keskerakonna ridades. 2021. aastal Eesti 200-ga liitunud Bentsler astus sellest parteist välja selle aasta 20. märtsil.

Viimsis kandideerib Eesti 200 nimekirjas ka TV 3 saatejuht Erkki Sarapuu, kes ise erakonda ei kuulu. Samuti mitmes erakanalis saateid juhtinud Anneli Lahe pürgib volikokku Isamaa ridades.

Isamaa nimekirjas kandideerib Viimsis ka näitleja Vladas Radvilavičius, kes on varem kandideerinud nii riigikogu kui ka kohalikel valimistel Reformierakonna ridades. Reformierakonna liige oli ta aastatel 2014 kuni 2022.

Haiglajuhid, koolijuhid, meelelahutajad

Meelelahutaja Henrik Normann kandideerib Isamaa esinumbrina Hiiumaal. Kuigi ta praegu erakonda ei kuulu, on ta varem olnud Reformierakonna ja Keskerakonna liige.

Isamaa meeskonnas esinumbrina valimistulle minema ajendasid teda Isamaa erakonna teod ja inimesed. "Ja muidugi põhjus on see, et ma elan siin. See on minu kodusaar. Ja oma saare asjadele ma elan kaasa nii või naa, ja tahan olla nende asjadega kursis. Miks mitte siis olla ka toeks omavalitsuste tegemistele ja nendele inimestele, et siin neid kogukonna asju paremaks teha," lausus Normann.

Henrik Normann. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Normann ütles, et kuigi tal Hiiumaal juuri pole, tunneb ta värske Hiiumaa elanikuna end seal koduselt ja hästi. "Mulle see saar meeldib ja mulle meeldib, et meri on ümberringi. Ja mul on endal väike paadikene ja saan kõik oma asjad siin kenasti aetud ja siin on vaikus ja rahu," ütles Normann.

Tehnoloogiaettevõtja, Eesti 200 liige Keith Siilats kandideerib Hiiumaal hoopis Reformierakonna nimekirjas.

Sotsiaaldemokraatide veteranpoliitik ja nüüdne pensionär Eiki Nestor kandideerib samuti Hiiumaal, loomulikult sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

Koolijuht, endine Isamaa liige, ent sealt seitse aastat tagasi välja astunud Hendrik Agur kandideerib Kohtla-Järve linnas valimisliidus Restart Kohtla-Järve.

Endine Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel kandideerib valimisliidus Omad Inimesed Jõgeva vallas.

Jõgeva haigla juht Peep Põdder (KE) kandideerib Jõgeval Keskerakonna nimekirjas.

Moelooja Ülle Pohjanheimo kandideerib Mustvee vallas valimisliidus "Meie vald 2035".

AS Järvamaa Haigla juhatuse liige Külvar Mand kandideerib Keskerakonna nimekirjas Järva vallas, erakonda ta ei kuulu. Samuti kandideerib samas vallas meelelahutaja Arlet Palmiste valimisliidus Järva Valla Heaks.

Endine EKRE liige, erakonnast skandaalidega lahkunud Kalle Grünthal kandideerib üksikkandidaadina Paide linnas.

Jalgpalliklubi Nõmme Kalju president Kuno Tehva kandideerib Isamaa nimekirjas Lääne-Nigula vallas. Samast vallast ja samast nimekirjast leiab kandideerimast ka teatrimehe Margus Kasterpalu.

Reformierakonda kuuluv Rahvusooper Estonia solist Reigo Tamm kandideerib Reformierakonna nimekirjas Tapa vallas.

Edgar Savisaare aegse Keskerakonna põhituumikusse kuulunud endine Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli kandideerib Väike-Maarja vallas üksikkandidaadina. Mutli veetis Keskerakonna liikmena aastad 2003 kuni 2019.



Lääneranna vallas kandideerib valimisliidus Terve Vald endine ansambli Rumal Noorkuu liige Henrik Raave. Raave oli ka Eesti 200 tegevjuht, kes ise erakonda ei kuulunudki. Ta oli hoopis 2004 kuni 2019 Reformierakonna liige.

Isamaasse kuuluv endine kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits kandideerib Lääneranna vallas Isamaa nimekirjas esikohal.

Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule kandideerib Reformierakonna nimekirjas Pärnu linnas.

Endine sõudja Tõnu Endrekson kandideerib valimisliidus Koduvald Tori vallas. Talle pakub konkurentsi kohalik aktivist Hillar Kohv.

Isegi Eesti Energia juhil pole kandideerimiseks takistusi

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko kandideerib Kohila vallas valimisliidus Minu Kohila. Durejko ühtegi erakonda ei kuulu.

Durejko ütles, et töö Eesti Energia juhina kohaliku omavalitsuse volikogus kaasa rääkimist ei takista.

"Noh, kohalike omavalitsuse valimised on selline vaba aja tegevus niikuinii. Volikogu töö on tavaliselt väljaspool tööaega ja eks ta selliseks panustamiseks saab. Kõikidel inimestel on vaba valik. Selles osas kindlasti on see oma töö planeerimise küsimus ja kindlasti oma teadmiste, oskustega ma valda soovin ka panustada jõudumööda. Kindlasti ei soovi ma vallavanemaks saada. Aga volikogu tööd ei takista Eesti Energia töö. Kõik inimesed käivad ka mujal tööl," rääkis Durejko.

Durejko sõnul on ta varemgi Kohila valla volikogus olnud. "Aegade jooksul 1993 kuni 2003. Selline kogemus on elus olemas ja valla arengusse panustamine on oluline. Sellest tuli idee ja soovin oma teadmisi ja oskusi koduvalda panustada. Olen elanud Kohila vallas sünnist saati. Valla käekäik on mulle oluline ja jõudumööda sinna ka tahaks panustada. See on see põhjus," põhjendas Durejko oma kandideerimist.

Andrus Durejko Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Isamaa erakonda kuuluv kirjanik Katrin Pauts kandideerib Muhu vallas Isamaa nimekirja esinumbrina. 2022. aasta suvel asus Pauts tööle Keskerakonna nõunikuna, ent erakonda ei astunud. Küll aga kandideeris ta Keskerakonna nimekirjas 2023. aastal riigikokku, kuid ei osutunud valituks. Isamaaga liitus ta mõni kuu pärast riigikogu valimisi, 2023. aasta oktoobris.

Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak kandideerib Saaremaa vallas valimisliidus Terve Saaremaa.

Kunagine Eesti Filmi Sihtasutuse juht Martin Aadamsoo kandideerib Ruhnu vallas valimisliidus Ühtne Ruhnu.

Isamaa liige, endine odaviskaja Magnus Kirt kandideerib teisena Isamaa nimekirjas Tõrva vallas.

Kunagine Keskerakonna peasekretär, nüüdseks parteitu Priit Toobal kandideerib Põhja-Sakala vallas valimisliidu Meie Põhja-Sakala esinumbrina.

Ugala loominguline juht Liis Aedmaa kandideerib Viljandi linnas valimisliidus Südamega Viljandis.

Tallinnas tihe konkurents

Keskerakonna pikaaegne reklaamimeister Paavo Pettai kandideerib Keskerakonna nimekirjas Tallinnas Haaberstis.

Talle pakub konkurentsi varem Keskerakonda kuulunud näitleja Lauri Nebel, kes nüüd on kandidaat EKRE nimekirjas. Alates 3. septembrist on ta ka EKRE liige.

Nebeli kommentaar oma kandideerimise põhjuste ja eesmärkide kohta jäi napisõnaliseks. "Ei kommentaari, ei kommentaari. Teeme nii. Hurraa. Tšau."

Lauri Nebel Autor/allikas: ERR

Haaberstis pürgib volikokku ka ürituste korraldaja ja DJ Urmas Kolsar, kes kandideerib Parempoolsete nimekirjas.

Reformierakonna esinumber Haaberstis on ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Isamaa nimekirjas kandideerib psühhiaater ja seksuoloog Imre Rammul.

Tuntud õpetaja Martin Saar (SDE) kandideerib Tallinnas Kesklinnas sotsiaaldemokraatide nimekirjas. Samuti sotsidesse kuuluv kirjanik ja filmilavastaja Kadri Kõusaar on samas nimekirjas samuti Kesklinnas. Sama teeb veel üks kirjanik – Karl-Martin Sinijärv, kes kuulus sotsidesse aastatel 2005 kuni 2022. Kirjanikke leiab sotside Tallinna Kesklinna nimekirjast veel. Seal kandideerib ka Rein Ruutsoo.

Hüppelaud suuremasse poliitikasse?

Tallinna Kesklinna nimekirjas Keskerakonna nimekirjas kandideerib Masterchef Eesti saate võtja ja toiduainete käibemaksu alandamist nõudva petitsiooni autor Jana Guzanova. Guzanova töötab igapäevaselt finantskuritegude uurijana.

Guzanova sõnul tõukas teda valimisvõitlusse eesmärk saavutada toiduainete käibemaksu langetamine.

"Keskerakond oli üks esimesi erakondi, kes toidukaupade käibemaksu langetamise eest seisis ja tundus loogiline jätkata eesmärgini jõudmist koostöös nendega. Maksualaseid küsimusi otsustab riigikogu ning rahvaalgatust menetleb praegu rahanduskomisjon, seega poliitiline tugi on seejuures hädavajalik. Eesmärgid kohalikel valimistel on toiduhindade alandamine, kooli- ja lasteaiatoidu kvaliteedi tõstmine ning Tallinna visuaalse identiteedi arendamine," ütles Guzanova.

Jana Guzanova andis riigikogu juhatusele üle pea 100 000 allkirja toidukäibemaksu alandamiseks. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Guzanova lisas, et tutvub poliitika tegemisega läbi kohalike omavalitsuste valimise ning seejärel otsustab, kas see ka pikemas perspektiivis teda kõnetab, ehk kas ta kavatseb kandideerida ka riigikogu valimistel.

"Senine kogemus on olnud igati positiivne ja ma kindlasti ei kahetse oma sammu. Praeguse poliitilise tegevuse puudutamise käigus on tekkinud mitmeid mõtteid, mis vajaksid lahendust. Näiteks leian, et riiklikul tasandil saab kohaliku päritolu toidu väärtustamisele oluliselt rohkem tähelepanu pöörata ning seeläbi meie ettevõtlust ja maaelu toetada," lausus Guzanova.

Samas nimekirjas kandideerib ka veteranpoliitik, keskerakondlane Jaan Kundla.

Reformierakonna ridades kandideerib Kesklinna linnaosas kunstiteadlane Harry Liivrand (RE).

Vana Baskini teatri tegevjuht ja meelelahutusärimees Aarne Valmis (Isamaa) kandideerib Isamaa nimekirjas. Isamaa nimekirjas on veel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Peep Lassmann. Samuti kandideerivad seal Isamaa nimekirjas muusik Jaak Ahelik ja muusikakriitik Igor Garšnek.

Üksikkandidaadina kandideerib endine ajakirjanik Joosep Tiks.

Kristiines kandideerib sotsiaaldemokraatide ridades ööklubi Hall juht Meelis Vili. 2011 kuni 2025 oli ta Isamaa liige. 9. septembril astus ta Isamaast välja ja samal päeval astus sotsidesse. Samas nimekirjas kandideerib sotside liige, etnoloog Aimar Ventsel.

Valimisliidus Plaan B kandideerib endine Raadio Paldiski toimetaja Oleg Tesla, kes sai tuntuks sellega, et küsis aastal 2013 Vladimir Putini suurel pressikonverentsil temalt küsimuse, ent vastuseks sai Putinilt eestikeelsed sõnad "tere-tere, vana kere".

Erakonna Koos Lasnamäe esinumber on riigireetmises süüdistatav Aivo Peterson.

Mustamäel kandideerib sotside nimekirjas Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi direktor ja teadur Merli Reidolf. Kuulub ka sotside ridadesse. Samuti kandideerib Tallinna Tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Ajakirjanik ja filmitegija Marian Võsumets, kes erakonda ei kuulu, kandideerib seal samuti sotside nimekirjas.

Arst ja haiglajuht Ralf Allikvee pürgib Tallinna esinduskogusse Mustamäel Keskerakonna nimekirjas.

Saatejuht Peeter Võsa teeb sama Isamaa nimekirjas. Võsa kuulus Keskerakonda 2007 kuni 2019. Isamaas oli 2004 kuni 2007.

Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees, energeetika ekspert Arvi Hamburg kandideerib samuti samas Isamaa nimekirjas.

"Et jätkuks praegune linnavõim"

Nõmmel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kolmandal kohal muusik ja laulja Evert Sundja.

Muusik Ewert Sundja. Autor/allikas: Ken Mürk

Sundja sõnul ajendas teda kandideerima rahulolu olemasoleva linnavalitsuse tööga ning soov panustada selle jätkumisse.

"Ma näen, et kaasaegne ja põhjamaine juhtimisstiil on lõpuks jõudnud ka meie pealinna. Ja selle asemel, et kasutuid sapiseid ja iroonilisi kommentaare kuskil sotsiaalmeedias avaldada, otsustasin enda häält paremini kasutada. Kui ma saan kuidagi kaasa aidata praeguse linnajuhtimise jätkumisele, siis oleks tobe seda mitte teha. Parteisse pole ma astunud ja tegemist ei ole päevapoliitikasse sisenemisega, vaid lihtsalt enda kodulinna heaolekule kaasa aitamises," ütles Sundja.

Sundja rääkis, et sooviks kaasa rääkida eelkõige huvialahariduse ning linnaruumi ja liikluse, eriti aga just rattaliikluse teemadel.

Sporditegelane Jüri Dorbek kandideerib Nõmmel Keskerakonna nimekirjas.

Isamaa nimekirjas kolmandal kohal kandideerib ka spordilegend Allar Levandi, kes küll erakonda ei kuulu. Tema järel neljandana on rebimises ajakirjanik Hindrek Riikoja.

Samas nimekirjast leiab veel Isamaasse kuuluva filmiprodutsendi Kristian Taska.

Pirital on sotside esinumber jäätisefirma La Muu omanik Rasmus Rask. Erakonda ta ei kuulu. Selles sotside nimekirjas kandideerib ka Kellerteatri kunstiline juht Andres Roosileht.

Parempoolsete esinumber on Pirital endine ajakirjanik ja aastakese ka Postimehe toimetust juhtinud Martti Aavik. Tema järel teisel positsioonil on esindatud moelooja Katrin Kuldma. Nii Aavik kui ka Kuldma on ka Parempoolsete liikmed.

Põhja-Tallinnas kandideerib sotside nimekirjas endine ERR-i ajakirjanik Dmitri Kulikov. Erakonda ei ole ta astunud. Samast nimekirjast leiab ka koomik Aleksandr Popovi. Ei ole ka erakonnas. Korduvalt erinevatel valimistel sotside nimekirjas kandideerinud näitleja Andrus Vaarik teeb seda ka sel korral uuesti. Eelmistel kohalikel valimistel oli Vaarik sotside esinumber Lasnamäel.

Sotside ridades kandideerib seal ka Eesti Kirjanike Liidu juht ja kirjanik Maarja Kangro.

Veel üks näitleja ja lavastaja Rednar Annus kandideerib Põhja-Tallinnas Isamaa nimekirjas, olles ka erakonna liige.

Laulja ja laulukirjutaja, praegune riigikogu liige Raul-Stig Rästa on Põhja-Tallinnas Eesti 200 ankrumees.

Erakonna Parempoolsete Tartu linna esinumber on endine Eesti Panga president Vahur Kraft. Neljandal kohal kandideerib seal meestearst Margus Punab. Mõlemad on ka erakonna liikmed.

Tartu reformierakondlased kõnetavad, Tallinna omad mitte

Akadeemik, kunagine riigikogu spiiker, pikaaegne Isamaa ja Res Publica Liidu liige Ene Ergma kandideerib samuti Tartu linnas Reformierakonna nimekirjas. Ta tegi seda ka 2017. aasta kohalikel valimistel.

Ene Ergma ütles oma kandideerimise kohta, et kuna näeb paljusid asju teisiti kui tänapäeva noored, siis võib sellest vaatenurgast kasu olla.

"Tartu on minu kodulinn. Ma püüan tasahilju midagi teha siin. Ma ei ole selline inimene, kes karjub kõigepealt. Kõigepealt sa pead muna valmis munema ja siis alles kirema. Võib-olla ma näen ka palju niisuguseid asju, mida noored inimesed ei suuda näha. Näiteks need inimesed, kes sõidavad autos, ei näe väga paljusid asju, mis linnas on puudu. Aga kui sa käid jala, siis sa näed jällegi teistmoodi," lausus Ergma.

Ene Ergma Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Pikalt Isamaaga seotud olnud Ergma ütles, et see uks on lõplikult suletud, ent Tartu reformierakondlaste suhtes ei ole tal midagi negatiivset öelda. Küll aga oli ta pahane Tallinna reformierakondlaste peale.

"Ma ju Isamaast lahkusin ja lõin ukse kinni. See on pöördumatu. Isamaas on väga tubli pealik, aga ta liiga palju jutustab. Mulle ei meeldi inimesed, kes väga palju jutustavad, aga siis, kui nad tegema peavad, siis neid kuidagi ei ole eriti palju näha," sõnas ta.

Ergma sõnul võiks Reformierakond Tartus positiivseid asju teha, ometi jagus tal kriitikat ka Reformierakonna Tartu linnapeakandidaadi Urmas Klaasile. "Minu arvates kõrgetel kohtadel inimesed ei tohiks olla rohkem kui kaks korda viis aastat. See oleks eluterve ja värskendav. Ma tean, et kümne aastaga sa võtad endalt kõik mahlad välja ja siis hakkad elama vana rasva peal," ütles ta.

Ergma pooldab tuliselt näiteks Siuru kultuurikeskuse ehitamist Tartu kesklinna. "Ma olen 100 protsenti selle poolt. Kas te tahate, et Tartu kesklinn oleks ainult putkade ja poodide koht?" küsis ta.