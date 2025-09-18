Õpetajate, päästjate ja politseinike palgad tõusevad järgmisel aastal 10 protsenti
Eelarveläbirääkimistel lepiti kokku, et hariduse ja sisejulgeoleku töötajate palgatõus tuleb 10 protsenti ning majandusse investeeritakse maksulangetustega, teatas Eesti 200.
Riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku haridustöötajate ja sisejulgeoleku töötajate palkade tõstmine ligikaudu 10 protsendi võrra. Selleks nähakse 2026. aasta riigieelarves ette umbes 117 miljonit eurot.
Läbirääkimistel lepiti kokku ka täiendavates sammudes Eesti majanduse konkurentsivõime taastamiseks, teatas Eesti 200.
Valitsus leppis kokku ka niinimetatud maksuküüru kaotamises ja loobus tulumaksu tõstmisest kahe protsendipunkti võrra.
Eelarves nähakse ette ka lisarahastust teadus- ja arendustegevusele.
Samuti arvestab eelarve pensionite jätkuva tõusuga vastavalt kehtivale indeksile. Keskmise pensioni kasvuks võib ennustada lähtuvalt majandusprognoosist 5,4 protsenti ning selleks arvestatakse riigieelarves 210 miljonit eurot. Valitsus suurendab ka toimetulekutoetusteks eraldatavaid vahendeid kokku nelja miljoni euro võrra.
2026.aasta riigieelarves on ette nähtud ka kaitsekulude tõstmine 5 protsendini SKP-st, mis moodustab 844,5 miljonit eurot.
Toimetaja: Marko Tooming