X!

Putini administratsiooni asejuht Dmitri Kozak astus tagasi

Välismaa
Dmitri Kozak
Dmitri Kozak Autor/allikas: SCANPIX/Léo PIERRARD/AFP
Välismaa

Venemaa president Vladimir Putini administratsiooni asejuht Dmitri Kozak astus tagasi. Augustis levisid teated tema väidetavast vastuseisust Ukraina sõjale.

Kreml kinnitas neljapäeval, et Kozak lahkus ametist. "Võin kinnitada, et Dmitri Nikolajevitš Kozak on tagasi astunud. Oma soovil," sõnas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Uudistekanal RBC teatas varasemalt, et Kozak oli esitanud tagasiastumisavalduse ning kaalub erinevaid võimalusi ärimaailma suundumiseks.

Kozak on üks president Vladimir Putini vanimaid lähikaaslasi. Nad töötasid koos 1990. aastatel Peterburi linnapea kantseleis. Alates 2000. aastate algusest on Kozak täitnud mitmeid kõrgeid ametikohti nii valitsuses kui ka Kremlis. Aastatel 2008 kuni 2020 töötas ta asepeaministrina ning 2020. aastal sai temast presidendi administratsiooni asejuht.

Augusti alguses teatas The New York Times allikatele viidates, et 2022. aastal soovitas Kozak Putinil Ukrainat mitte rünnata. 2025. aastal kutsus ta väidetavalt presidenti üles alustama rahuläbirääkimisi sõja lõpetamiseks.

Samuti soovitas ta ellu viia sisepoliitilisi reforme, sealhulgas allutada Venemaa julgeolekuteenistused valitsuse kontrolli alla.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Meduza

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:01

Opositsioonijuhtide hinnangul pole valitsuse maksumuudatused piisavad Uuendatud

14:51

Briti politsei arreteeris kolm Vene luure abistamises kahtlustatavat isikut

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

14:45

Markus Pau: loodus ei taha ühte rada käimist

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:34

Eliisa Pass: statistika kinnitab Eesti metsade üleraiet

14:26

Kaitsevägi kutsub kuni 242 reservväelast lisaõppekogunemisele

14:22

Eesti kahtleb EL-i kaubanduspiirangute mõjus Iisraelile

14:18

Ülevaade: kes lisaks poliitikutele omavalitsuste volikogudesse pürgivad?

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

13:33

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

13:23

Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

17.09

"Pealtnägija": edukas looduskaitse tegi Botswanas elevandist nuhtlusliigi

ilmateade

loe: sport

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

loe: kultuur

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

14:09

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

loe: eeter

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

10:24

Proviisor: alkohol pakub seksuaalärevuse vastu vaid näilist leevendust

Raadiouudised

14:15

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

14:10

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

14:10

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

14:10

Eestlased ostavad üha vähem toidupooodidest tööstuskaupu

12:20

Raadiouudised (18.09.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17.09

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo