Putini administratsiooni asejuht Dmitri Kozak astus tagasi

Kreml kinnitas neljapäeval, et Kozak lahkus ametist. "Võin kinnitada, et Dmitri Nikolajevitš Kozak on tagasi astunud. Oma soovil," sõnas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Uudistekanal RBC teatas varasemalt, et Kozak oli esitanud tagasiastumisavalduse ning kaalub erinevaid võimalusi ärimaailma suundumiseks.

Kozak on üks president Vladimir Putini vanimaid lähikaaslasi. Nad töötasid koos 1990. aastatel Peterburi linnapea kantseleis. Alates 2000. aastate algusest on Kozak täitnud mitmeid kõrgeid ametikohti nii valitsuses kui ka Kremlis. Aastatel 2008 kuni 2020 töötas ta asepeaministrina ning 2020. aastal sai temast presidendi administratsiooni asejuht.

Augusti alguses teatas The New York Times allikatele viidates, et 2022. aastal soovitas Kozak Putinil Ukrainat mitte rünnata. 2025. aastal kutsus ta väidetavalt presidenti üles alustama rahuläbirääkimisi sõja lõpetamiseks.

Samuti soovitas ta ellu viia sisepoliitilisi reforme, sealhulgas allutada Venemaa julgeolekuteenistused valitsuse kontrolli alla.