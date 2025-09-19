X!

Võrdsusvolinik: mänguväljakud peaksid poisid ja tüdrukud kokku tooma

Eesti
Mänguväljak
Mänguväljak Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Soolise võrdõiguslikkuse volinik küsis Tallinna linnajuhtidelt, kuidas on linna loodavasse üldplaneeringusse lõimitud sooline võrdõiguslikkus ja ligipääsetavus. Ühe teemana rõhutas volinik, et mänguväljakuid võiks kavandada selliselt, et seal leiduks tegevust nii poistele kui ka tüdrukutele.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske pöördus Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ja abilinnapea Madle Lippuse (SDE) poole, et juhtida tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevatele kohustustele Tallinna üldplaneeringu koostamisel.

"Lisaks liikuvuskorraldusele tuleb eraldi tähelepanu pöörata avaliku ruumi
sisustamisele. Tüdrukutele ja poistele huvipakkuvad vabaaja veetmise
võimalused on sageli erinevad. Siingi on oluline jälgida, et avalik ruum
oleks kaasahaarav, pakuks tegevusi sõltumata laste soost ja tooks neid
kokku, mitte ei eraldaks," lausus Veske.

Veske lisas, et volinikuna peab ta oluliseks, et omavalitsused analüüsivad planeeringute protsessis kavandatud lahendusi sooaspektist, sealhulgas võtavad
arvesse naiste ja meeste ja ka tüdrukute ja poiste erinevaid vajadusi
eesmärgiga tagada ebavõrdsust vähendav, sooliselt tasakaalus ja toetav
keskkond kõigile elanikele ja ka külastajatele.

Veske sõnul ei tahtnud ta pöördumises öelda, et praegused lahendused ei sobi, vaid tuua esile vajaduse analüüsida mõjusid ja koguda ideid enne uute plaanide tegemist.

"Oluline on hinnata kavandatava infrastruktuuri sobivust ja turvalisust eri inimeste vaatenurgast. Üldplaneering kujundab aastateks keskkonna, kus me elame, ning peegeldab seda, keda ja kui palju linnas väärtustatakse. See määrab, kas Tallinn on linn, kus eri ühiskonnagrupid elavad läbisegi või üksteisest eraldatult," lausus Veske ERR-ile.

Näiteks spordi- või mänguväljakute rajamisel võiks Veske sõnul eelistada alasid ja tegevusi, mis on populaarsed ja ligitõmbavad nii tüdrukutele kui ka poistele.

"Kui jalgpalli- ja korvpalliväljakud on pigem populaarsed poiste seas, siis ronimisrajad või lauatennis meeldivad mõlemast soost lastele. Tänavavalgustuse olemasolu aga mõjutab otseselt seda, kui turvaliselt tunnevad end väljas liikudes naised ja noorukid," selgitas Veske.

Ühtlasi rõhutas volinik, et lisaks soolisele mõõtmele peaks linnaplaneerimisel arvesse võtma ka teisi tegureid, nagu vanus, terviseseisund ja liikumisvõimalused.

"Näiteks vajavad eakad oma teekonnal puhkamiseks pinke, lapsevankri või ratastooliga liiklejate jaoks on aga eriti oluline, et teed oleksid piisavalt laiad ja talvel lumest puhastatud," sõnas Veske.

Urbanist: oluline on mitmekesisuse taotlus

"Kui räägitakse soopõhisest planeerimisest, siis pole harilikult asi mitte esteetikas, vaid tegevusruumides. Võib juhtuda, et mänguväljakud on füüsilisele võimekusele keskendunud, mida eelistavad enam poisid. Siis on rulapõhine maailm, mida eelistavad ka poisid - kas tüdrukud peaksid seal osalema siis ainult vaatajatena?" rääkis Linnalabori urbanist ja Tallinna linnaplaneeringute osakonna spetsialist Keiti Kljavin.

Klajvini sõnul on hea näide võrdsust taotlevast linnaruumist Austria pealinn Viin, kus on rakendatud põhimõtet, et naised ja tüdrukud saaksid ennast linna elukeskkonnas turvaliselt tunda.

"Samas seda, et üldplaneeringusse seada väga selged kriteeriumid või nõuded, pean ma ülepingutatuks. Oluline on mitmekeskuse taotlus: et linn oleks kõigile, ja see puudutab ka soopõhiseid eelistusi mänguväljakutel," ütles Kljavin.

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et juba alates kaheksandast eluaastast hakkavad tüdrukud avalikke parke vähem kasutama ning nad tunnevad end seal kümme korda sagedamini ebaturvaliselt kui poisid. Eesti tervise arengu instituudi uuringu põhjal liigub piisavalt vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk.

Küsitlused näitavad, et tüdrukuid aitaks mänguväljakutele tuua parem valgustus, laiemad kõnniteed, rohkem istumiskohti, eraldatud kiiged, avaramad sissepääsud, mängualade jaotamine väiksemateks osadeks ning turvalised tualetid.

Ka rulaparke ja spordiväljakuid saab kujundada nii, et tüdrukud tunneksid end seal vabamalt – oluline on vältida suuri, ühtseid platse, kus üks seltskond võib ruumi hõivata, ning pakkuda mitmeid sisse- ja väljapääse.

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

04:45

Kõlvart on Tallinnas populaarseim, eestlaste seas jääb Ossinovskile alla

04:45

Otse kell 11: Voog, Samost ja Kook erakondade retitingutest

04:40

Võrdsusvolinik: mänguväljakud peaksid poisid ja tüdrukud kokku tooma

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

Lee: kui viga palgaandmetes oleks olnud väiksem, poleks me seda ehk avastanudki

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Trump kavatseb kuulutada antifa terroriorganisatsiooniks

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

loe: kultuur

18.09

Tambet Tuisk: "Armukelmist" kiiremini ja paremini sarja teha ei saa

18.09

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

18.09

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

18.09

Tartu 2024 põhiprogrammi kuulnud sündmused kogusid üle 1,3 miljoni külastuse

loe: eeter

18.09

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

18.09

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

18.09

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Euroopa Liit lükkas edasi uue kliimaeesmärgi seadmise

18.09

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

18.09

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

18.09

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

18.09

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo