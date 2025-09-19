Reuters: EL teeb ettepaneku keelustada Vene LNG import alates 2027. aastast

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku keelustada Vene veeldatud maagaasi (LNG) import alates 1. jaanuarist 2027 – aasta varem, kui algselt kavandatud. Tegemist on osaga 19. sanktsioonipaketist Moskva vastu, ütlesid EL-i allikad Reutersile.

Euroopa Komisjon teatas reedel, et on teinud ettepaneku EL-i järgmise sanktsioonipaketi kohta, mis on suunatud Venemaa vastu seoses täiemahulise sõjaga Ukrainas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja EL-i välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas esitavad eeldatavasti kokkuleppe üksikasjad päeva jooksul. Seejärel peavad kava heaks kiitma kõik 27 liikmesriiki.

Ootuste kohaselt võtavad uued piirangud veelgi enam sihikule Venemaa varilaevastiku, krüptovaluuta, Vene ja Kesk-Aasia pangad, Hiina rafineerimistehased ning majandustsoonid ehk tollilüngad, mida Moskva kasutab kaheotstarbeliste kaupade importimiseks oma sõjaväe jaoks, kirjutab Reuters.

Üks allikates ütles väljaandele, et LNG impordikeelu varasemaks toomine sai prioriteediks pärast Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni telefonikõnet USA presidendi Donald Trumpiga teisipäeval.

EL oli varem teistes õigusaktides ette näinud Vene LNG järkjärgulise lõpetamise hiljemalt 1. jaanuariks 2028, kuid Trump on korduvalt survestanud liitu loobuma Vene energiast varem. Trumpi sõnul ei astu ta enne täiendavaid samme Moskva survestamiseks Ukrainas toimuvat sõda lõpetama.

EL importis 2025. aasta esimesel poolel 4,4 miljardi eest Vene veeldatud maagaasi.