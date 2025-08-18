EL importis 2025. aasta esimesel poolel 4,4 miljardi eest Vene veeldatud maagaasi

Euroopa Liit importis Venemaalt 2025. aasta esimesel poolel ligikaudu 4,48 miljardi euro väärtuses veeldatud maagaasi (LNG), mida on rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, teatas esmaspäeval EL-i statistikaamet Eurostat.

2025. aasta esimesel kuuel kuul importis Euroopa liit 4,48 miljardi euro väärtuses Venemaalt pärinevat veeldatud maagaasi. Eelmise aasta samal perioodil imporditi 3,47 miljardi euro eest Venemaa LNG-d.

Kokku importis Euroopa Liit 2025. aasta esimese kuue kuu jooksul LNG-d ligikaudu 26,9 miljardi euro väärtuses. Suurim osa – umbes 13,7 miljardit eurot – pärines Ameerika Ühendriikidest.

Euroopa Komisjoni teatel moodustas USA osa 2024. aastal ligi 45 protsenti EL-i veeldatud maagaasi koguimpordist, mis teeb USA-st suurima veeldatud maagaasi tarnija Euroopa Liitu.

Erinevalt Venemaa naftast ja söest, ei ole EL seni kehtestanud LNG-le sanktsioone mõnede liikmesriikide vahelise jätkuva sõltuvuse tõttu. Veeldatud maagaasi ja torujuhtmegaasi, sealhulgas TurkStreami kaudu, voolavad liitu jätkuvalt.

Euroopa Komisjon esitas tänavu juunis ettepaneku keelustada 2028. aasta algusest Venemaa gaasi ja veeldatud maagaasi import Euroopa Liitu. Komisjoni ettepanekus sätestatakse, kuidas seadusesse kinnitada Euroopa Liidu 2022. aastal antud lubadus, pärast Ukraina täiemahulise sõja algust, lõpetada energiasuhted Venemaaga.

Reutersi poolt nähtud ettepaneku kokkuvõttes öeldi, et liit kehtestab alates 2026. aasta 1. jaanuarist Venemaa torujuhtmegaasi ja veeldatud maagaasi impordikeelu, kuid teatud lepingute puhul oleks tähtaeg pikem.

Enne 2025. aasta 17. juunit allkirjastatud lühiajalistel lepingutel oleks üheaastane üleminekuperiood ehk kuni 2026. aasta 17. juunini.

Pikaajaliste lepingute alusel toimuv import keelustataks alates 2028. aasta 1. jaanuarist – see lõpetaks sisuliselt EL-i poolt Vene gaasi kasutamise.

Sellistel ettevõtetel nagu Prantsuse TotalEnergies ja Hispaania Naturgy on Venemaaga sõlmitud veeldatud maagaasi (LNG) kaubanduslepingud, mis ulatuvad 2030. aastateni.