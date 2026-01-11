X!

Raport: EL importis mullu Venemaalt vähemalt 7,2 miljardi eest LNG-d

Välismaa
LNG-terminal Venemaa Jamali poolsaarel.
LNG-terminal Venemaa Jamali poolsaarel. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Oksana Kobzeva
Välismaa

Saksa keskkonnaorganisatsiooni koostatud aruanne näitab, et Euroopa riigid importisid Venemaa Jamali poolsaarel asuvast veeldatud maagaasi (LNG) kompleksist eelmisel aastal 7,2 miljardi euro eest LNG-d, toetades sellega sisuliselt Vene agressioonisõda Ukrainas.

Euroopa Liit leppis detsembris kokku Venemaa LNG impordi keelustamises 2027. aastaks, et lõpetada sõltuvus Venemaa energiast ja nõrgestada Moskva sõjamasinat. Kuid Saksa keskkonnaorganisatsiooni Urgewald aruanne näitab, et Siberis Jamali poolsaarel asuvast LNG-kompleksist Euroopasse eksporditava gaasi tohutu kogus mullu võrreldes aasta varasemaga ei vähenenud, vahendas väljaanne Kyiv Post.

Viidates ülemaailmse kaubanduse jälgimise veebisaidi Kpler andmetele, teatas Urgewald, et 2025. aastal toodi EL-i üle 15 miljoni tonni Jamali LNG-d, millega Kreml teenis hinnanguliselt 7,2 miljardit eurot. Aruande kohaselt suurenes mullu EL-i osakaal Jamalist pärit ülemaailmsetes tarnetes, tõustes 75,4 protsendilt 2024. aastal 76,1 protsendini 2025. aastal, samas kui Jamali veeldatud maagaas (LNG) moodustas üksinda ligi 15 protsenti EL-i LNG koguimpordist.

Urgewaldi andmetel oli Jamali poolsaarelt pärit Venemaa LNG suurim importija Prantsusmaa, mille arvele langes ligi 42 protsenti ehk 6,3 miljonit tonni EL-i koguimpordist. Lisaks tarniti 4,2 miljonit tonni LNG-d Belgia sadamalinna Zeebrugge terminali.

"Samal ajal kui Brüssel tähistab viimast kokkulepet Venemaa gaasist järkjärgulise loobumiseks, on meie sadamad jätkuvalt Venemaa suurima LNG terminali Jamali logistikakopsud," tõdes Urgewaldi energia- ja sanktsioonide kõneisik Sebastian Rötters oma kommentaaris.

"Praeguses geopoliitilises olukorras ei saa me endale lubada veel ühte aastat kaasosalust. Me ei ole ainult kliendid, vaid ka oluline infrastruktuur, mis hoiab seda [Vene] lipulaevaprojekti elus. Iga EL-i terminalis mahalaaditav tonn kaupa on otsene panus [Vene] kaukasse, mis soodustab tapatalguid Ukrainas," rõhutas ta. "Me peame lõpetama hapniku andmise Venemaale oma energiaostudega ja sulgema Jamali lünga kohe," kutsus Rötters üles.

Venemaa import on endiselt märkimisväärne

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris leppisid EL-i juhid kokku Venemaa fossiilkütuste ostmisest võimalikult kiires loobumises. Selle tulemusel on Venemaa gaasi ja nafta import EL-i märkimisväärselt vähenenud. Oktoobri seisuga moodustas Venemaa gaas 12 protsenti EL-i gaasiimpordist, mis on oluline langus 45 protsendilt enne 2022. aasta sissetungi Ukrainasse.

Kuid import on endiselt märkimisväärne, selgub vabaühenduse Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) igakuisest analüüsist.

Ainuüksi novembris maksid viis suurimat Venemaa fossiilkütuste importijat EL-is Moskvale kokku 906 miljonit eurot. Maagaas moodustas sellest impordist 82 protsenti, mida tarniti peamiselt torujuhtme kaudu või veeldatud maagaasina, kusjuures peamised impordiriigid on Ungari, Prantsusmaa ja Belgia.

CREA teatas, et EL-i osakaal Venemaa ülemaailmsest veeldatud maagaasi ekspordist novembris oli 49 protsenti, millele järgnesid Hiina (22 protsenti) ja Jaapan (18 protsenti). EL oli Vene torujuhtmegaasi suurim ostja, ostes sellest 35 protsenti, millele järgnesid Hiina (31 protsenti) ja Türgi (27 protsenti).

Suurem osa ülejäänud fossiilkütuste mahust oli toornafta, mis jõuab jätkuvalt Ungarisse ja Slovakkiasse torujuhtme Družba lõunaharu kaudu EL-i lubatud erandi alusel.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

12:01

VAATA OTSE | Kahevõistluse naised alustavad kompaktvõistlusega Uuendatud

11:58

Eesti poliitikud kahtlevad rämpstoidu reklaamipiirangute mõtekuses

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:36

Raie vähendamine riigimetsas paneb puidutöösturid muretsema

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

11:11

Taliharja Vanakurja kiireimad olid suusatajad Uuendatud

11:08

Raport: EL importis mullu Venemaalt vähemalt 7,2 miljardi eest LNG-d

11:05

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

10:46

Viktor Trasberg: kelle pensionisammas on vägevam?

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda Uuendatud

10.01

Sõja 1417. päev: Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

08:13

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10.01

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

10.01

LAV nimetas mereväeõppusi Iraani ja Venemaaga hädavajalikuks

10.01

Trump kutsus seadma krediitkaardi intressidele 10-protsendist ülempiiri

10.01

ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

10.01

Doktoritöö seab kahtluse alla hõbeda viirusvastase toime

10.01

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

ilmateade

loe: sport

12:09

Eesti epeenaiskond on jõudnud Fujairah's poolfinaali

12:01

VAATA OTSE | Kahevõistluse naised alustavad kompaktvõistlusega Uuendatud

11:44

TÄNA OTSE | Konkurendid lähevad Öbergi püüdma, rajal ka Ermits ja Külm

11:15

VAATA OTSE | Talispordipühapäev algab laskesuusa meeste teatesõiduga Uuendatud

loe: kultuur

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

09:15

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

09:14

Keelesäuts. Eks iga aastanumber teeb jälle väärikamaks

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

loe: eeter

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

10.01

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

10.01

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

Raadiouudised

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo