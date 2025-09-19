Valitsus keelas LNG impordi Venemaalt

Valitsus otsustas neljapäeval keelata veeldatud maagaasi (LNG) impordi ja Venemaalt ja Valgevenest. Varem oli see lubatud tingimusel, et seda gaasi ei kasutata jaotusvõrgus.

Keelu eesmärk on avaldada survet Venemaale lõpetamaks agressioon Ukrainas. Impordikeeluga soovib riik vähendada Venemaa ettevõtjate võimalusi tulu teenida ja raskendada sellega sõjategevuse jätkamist.

Võttes arvesse Valgevene toetust Venemaa tegevusele, laienevad sarnased keelud ka Valgevenele.

Venemaa päritolu LNG importi on läbi erinevate mehhanismide ehk piiride sulgemise või seaduses kehtestatud keelu kaudu piiranud ka Soome, Läti ja Leedu.

Keeld jõustub 1. jaanuaril 2026, mis peaks turuosalistele andma vajaliku aja oma tegevuse ümberkorraldamiseks. Eesti otsustas Vene gaasi kasutamisest loobuda juba 2022. aasta aprillis.

Kuna impordimahud on väikesed, ei avalda piirangu kehtestamine Eesti majandusele ja ettevõtluskeskkonnale olulist mõju.

Reutersi allikate teatel teeb ka Euroopa Komisjon ettepaneku keelustada Vene veeldatud maagaasi impordi, seda 2027. aasta jaanuarist, ehk aasta varem, kui oli algselt kavandatud.

Augustis keelas valitsus Venemaalt ja Valgevenest isobutaani importimise, mis jõudis Eesti turule läbi Läti.