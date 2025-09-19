X!

Valitsus keelas LNG impordi Venemaalt

Majandus
Gaasipliit.
Gaasipliit. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Valitsus otsustas neljapäeval keelata veeldatud maagaasi (LNG) impordi ja Venemaalt ja Valgevenest. Varem oli see lubatud tingimusel, et seda gaasi ei kasutata jaotusvõrgus.

Keelu eesmärk on avaldada survet Venemaale lõpetamaks agressioon Ukrainas. Impordikeeluga soovib riik vähendada Venemaa ettevõtjate võimalusi tulu teenida ja raskendada sellega sõjategevuse jätkamist.

Võttes arvesse Valgevene toetust Venemaa tegevusele, laienevad sarnased keelud ka Valgevenele.

Venemaa päritolu LNG importi on läbi erinevate mehhanismide ehk piiride sulgemise või seaduses kehtestatud keelu kaudu piiranud ka Soome, Läti ja Leedu.

Keeld jõustub 1. jaanuaril 2026, mis peaks turuosalistele andma vajaliku aja oma tegevuse ümberkorraldamiseks. Eesti otsustas Vene gaasi kasutamisest loobuda juba 2022. aasta aprillis.

Kuna impordimahud on väikesed, ei avalda piirangu kehtestamine Eesti majandusele ja ettevõtluskeskkonnale olulist mõju.

Reutersi allikate teatel teeb ka Euroopa Komisjon ettepaneku keelustada Vene veeldatud maagaasi impordi, seda 2027. aasta jaanuarist, ehk aasta varem, kui oli algselt kavandatud.

Augustis keelas valitsus Venemaalt ja Valgevenest isobutaani importimise, mis jõudis Eesti turule läbi Läti.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:40

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

15:39

Valitsus keelas LNG impordi Venemaalt

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

15:25

Enok võttis ka kuulitõukes nulli, üldliider Hall tegi võimsa tulemuse Uuendatud

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:19

Eelnõu lubab teatud alade töötajaid kvoodiväliselt Eestisse tuua

15:10

Uue muusika reede: Villemdrillem, Liis Lemsalu, Stefan, Yasmyn

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

12:15

VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid viiel alal Uuendatud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

15:40

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

ilmateade

loe: sport

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:25

Enok võttis ka kuulitõukes nulli, üldliider Hall tegi võimsa tulemuse Uuendatud

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

loe: kultuur

15:10

Uue muusika reede: Villemdrillem, Liis Lemsalu, Stefan, Yasmyn

14:16

Laste- ja noortenäidendite võistluse esimese preemia pälvis Oliver Issak

14:01

Vaba Lava avab Salme kultuurikeskuses uue hooaja Mari-Liis Lille lavastusega

12:11

Von Krahli hooaja avab Juhan Ulfsaki ja trupi ühistöö "Tagasiside"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (19.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo