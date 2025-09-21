Zelenski kutsus partnereid üles tugevdama Ukraina õhukaitset

Eelkõige tänas president Ukraina taeva kaitsjaid.

"Toimus järjekordne ulatuslik Venemaa rünnak. Ligi 580 drooni, enamik neist Shahedid. Veel 40 raketti. Paljud tulistati alla. Droonipüüdurid töötasid täna hästi, tubli töö, mobiilsed tuleüksused, õhujõud – meie F-16-d, meie armee lennuvägi. Tänan teid kõiki iga allatulistamise eest," ütles ta.

Zelenski sõnul said mõned sihtmärgid siiski tabamuse.

"Dnipro, Pavlohrad ja teised Dnipropetrovski oblasti kogukonnad olid Venemaa sihtmärkide hulgas. Peame endiselt oma õhukaitsesüsteemi tugevdama ja see sõltub suuresti meie partneritest. Paljudel on see võime – võime elusid kaitsta. Seda tuleks kasutada," rõhutas president.

NATO pole veel valmis Ukraina taevast sulgema

Mõte saata NATO hävitajad Venemaa droone ja rakette Lääne-Ukraina kohal alla tulistama ei ole lääneriikides veel laialdast toetust leidnud, vahendas portaal Unian pühapäeval USA diplomaati ja endist välisministeeriumi Ukraina-eriesindajat Kurt Volkerit.

Tema sõnul toetab praegu algatust, mida tuntakse SkyShield nime all, ainult Poola valitsus. Teiste NATO riikide valitsused peavad aga Baltimaade kohal õhuruumi sulgemist olulisemaks.

Volker pakkus siiski välja, et NATO riigid kalduvad Ukraina kohal õhuruumi sulgema, kui Venemaa jätkab süstemaatilisi provokatsioone, mis on sarnased viimastel päevadel Eestis, Poolas ja Rumeenias läbi viidud provokatsioonidega.

"Vaja on mingit kindlat sammu. Ma kirjeldaksin seda kui laiendatud õhujulgeoleku tsooni. See laiendaks ala Poolast ida pool. Ja see tähendaks, et kui Venemaa teeb rohkem, saaksid kõik pooled, sealhulgas Ukraina, need droonid enne NATO territooriumile langemist alla tulistada. Arvan, et see idee saab NATO-s suuremat toetust, kui Venemaa jätkab NATO vastupanuvõime proovilepanekut," ütles Volker.