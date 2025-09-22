X!

Eesti soovib Euroopa Komisjoniga LULUCF kliimaeesmärke arutada

Majandus
Mets
Mets Autor/allikas: Karin Koppel
Majandus

Eesti soovib sarnaselt Rootsi ja Soomega, et Euroopa kliimaeesmärkide metsa ja maa kasutamise raamistik LULUCF arvestaks rohkem metsarikatse riikide eripäradega. Kuna Eesti ei suuda LULUCF eesmärke täita ja peab seetõttu heitkoguseid ostma, soovib Eesti nende üle Euroopa Komisjoniga veel läbi rääkida.

Rootsi ja Soome peaministrid kirjutasid eelmisel nädalal Euroopa Komisjoni presidendile, et paljud Euroopa riigid on metsa maha raiunud, kuid Põhjamaad on oma metsa mõistlikult hoidnud. Seetõttu tooks kõigile liikmesriikidele mõeldud metsa ja maa kasutamise LULUCF ilma muudatusteta kaasa ebamõistlikke piiranguid metsarikastele riikidele. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et Eesti seisukohad on samad.

"Meil on üle poole maast kaetud metsaga, aga LULUCF-i arvestuses keskendutakse ainult selle muutuvale, sellele väga väiksele osale, arvestamata seda, et mis kogu metsamassiiviga toimub. Need on teemad, mida me ka komisjoniga arutame. Viimasel nõukogul väljendasid LULUCF-iga seoses muret väga paljud liikmesriigid," ütles Sutt.

Eesti ei suuda täita LULUCF-is aastateks 2021–2025 kokku lepitud eesmärke. Lihtsustatult peaks metsasektor oma heitkogused kompenseerima samaväärse süsiniku sidumisega. Eesmärgi mittetäitmine võib tuua kaasa vajaduse osta kuni sadade miljonite eurode eest kasvuhoonegaaside heiteühikuid.

"Sellepärast ongi praegu õige aeg LULUCF teemadel nii liikmesriikidega kui komisjoniga arutada, et kuidas me saavutame olukorra, et me tegelikult heite sidumisega metsanduses liigume mõistlikult edasi. Tulemus mida me taotleme, on see, et võetakse arvesse metsarikaste riikide eripära," lausus Sutt.

Eesti suurima erametsa ettevõtte Foreko juht Marti Piirimäe ütles, et LULUCF-i eesmärgid on praegu bürokraatlikud ja just kestlik majandamine annaks ka kliimavõidu.

"Peaks toetama metsade istutamist, metsade hooldamist ja kui mets on hooldatud, mets küps, siis selle küpse ressursi kasutamist ja väärindamist," sõnas Piirimäe.

Hardo Becker metsa- ja puidutööstuse liidust ütles, et LULUCF-i metoodika on koostatud eeldustel, et mets justkui kasvaks igavesti suuremaks, kuid Eestis metsamaad enam juurde ei tule.

"Üks on metsade vanuseline struktuur ehk siis tagavara metsas on küllastunud ega tooda enam juurde. Õige lähenemine oleks see, et me ikkagi vaatame seda, et me saame hoida oma metsad võimalikult tootlikud ja produktiivsed, et meil juurdekasv on suur. Mis tähendab ka, et süsiniku sidume metsades on suur," sõnas Becker.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

18:51

Riiast Eesti piirini kulgeva Rail Balticu trassi rahastusmudel ei ole veel selgunud

18:45

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

18:39

Eesti soovib Euroopa Komisjoniga LULUCF kliimaeesmärke arutada

18:37

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

18:35

Omavalitsused on vastu riigi plaanile liita sotsiaal- ja tervishoiusektorid

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

11:04

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

21.09

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

21.09

Hispaania teetigu ei sobi hästi komposti ega biogaasijaama

ilmateade

loe: sport

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:19

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

17:52

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

09:25

Raadiouudised (22.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo