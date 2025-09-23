Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale

Ukraina relvajõud korraldasid esmaspäeva õhtust kuni teisipäeva hommikuni droonirünnaku Moskvale, häirides sealset lennuliiklust. Vene võimude teatel tulistati alla 33 ründedrooni ning märkimisväärseid kahjusid ei olnud.

Ukraina relvajõud korraldasid esmaspäeva õhtust kuni teisipäeva hommikuni droonirünnaku Moskvale, häirides sealset lennuliiklust. Vene võimude teatel tulistati alla 33 ründedrooni ning märkimisväärseid kahjusid ei olnud.

Moskva kesklinna ning Konkovo, Kuzminki, Tšertanovo ja Solntsevo linnaosa, aga ka Reutovi, Nahhabino, Sergiev Posadi ja teiste Moskva oblasti linnade elanikud teatasid uudistekanalile Ostorožno, Moskva (Ettevaatust, Moskva), et kuulsid taevas plahvatusi. Meediakanali Baza ja uudisteväljaane Tšeka-OGPU andmetel kahjustasid alla tulistatud droonide tükid Reutovi linnas elamu hoovis autosid, vahendas ajalehe The Moscow Times venekeelne väljaanne.

Vene võimude teatel lasid õhutõrjeüksused esmaspäeva õhtust teisipäeva hommikuni alla 33 Moskva poole teel olnud Ukraina drooni ning veel kümneid droone Venemaa okupatsiooni all olevas Krimmis ja Venemaa läänepoolsetes piirkondades.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles Telegrami sõnumirakenduses avaldatud postitustes, et droonid hävitati teel linna umbes kaheteistkümne tunni jooksul. Eksperdid uurivad maapinnal olevaid rususid, ütles ta.

Moskva Šeremetjevo lennujaamas, mis on reisijate arvu poolest Venemaa suurim lennujaam, hilinesid alates esmaspäeva õhtust paljud lennud ja osa ka tühistati. Venemaa riiklik lennufirma Aeroflot teatas, et plaanib lennujaama tavapärase tegevuse täielikult taastada teisipäeva õhtuks.

Venemaa kaitseministeerium teatas Telegramis, et tema õhutõrjeüksused olid kohaliku aja järgi südaööks hävitanud 81 Ukraina drooni ning kesköö ja hommikul kella seitsme vahel veel 69 drooni. Reutersil ei õnnestunud teateid iseseisvalt kinnitada.

Krimmis asuva Venemaa Musta mere laevastiku kodusadama Sevastoopoli linnapea Mihhail Razvožajevütles, et Vene õhutõrjeüksused hävitasid sadama lähedal vähemalt kuus drooni. Langevad prahitükid olid tulekahju põhjustanud maastikupõlengu, kuid see kustutati.

Kesk-Venemaal asuva Tuula oblasti kuberner Dmitri Miljajev ütles, et kolm drooni tulistati alla ilma kahjustuste ja inimohvriteta.

Ukrainaga piirneva Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et vanemad peaksid oma lapsed kodus hoidma ja et piirkonnas suletakse ajutiselt kaks kaubanduskeskust.

A russian cargo plane flew at very low altitude over Moscow's skyscrapers, attempting to avoid Ukrainian drones, according to russian media. pic.twitter.com/e7c9eCFqhj — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) September 22, 2025

Sotsiaalmeedias levis ka video lennukist, mis arvatavasti droonirünnaku tõttu lendas väga madalalt Uus-Moskva elamute kohal Moskva Vnukovo lennujaama suunas. Videomaterjali kohaselt on tegemist An-124 kaubalennukiga.

Zelenski saabus ÜRO Peaassambleele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus esmaspäeval New Yorki, et osaleda ÜRO Peaassamblee 80. istungjärgu kõrgetasemelistel üritustel.

Zelenskil on kavas teisipäeva pärastlõunal esineda kõnega ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, mis keskendub Venemaa sõjale Ukraina vastu. Kolmapäeva hommikul esineb Ukraina riigipea ÜRO Peaassamblee ülddebatil.

Samuti on Zelenskil kavas pidada ÜRO ürituste kõrval mitu kahepoolset kohtumist, muuhulgas kohtuda teisipäeval USA presidendi Donald Trumpiga.

New Yorgis on kavas ka rida Ukraina korraldatud paralleelseid kõrgetasemelisi üritusi, mille hulgas esileedi Olena Zelenska osalusel toimuvad ettevõtmised, mis keskenduvad haridusele kui Ukraina vastupidavuse alusele ning püüdlustele tagasi tuua Venemaa poolt röövitud lapsi.

Ukraina president kirjutas oma saabumisest Ameerika Ühendriikidesse sotsiaalmeedias: "Koos Ukraina esileedi ja meie meeskonnaga saabusime New Yorki, et osaleda ÜRO Peaassambleel, meie Ukraina laste tagasitoomise rahvusvahelise koalitsiooni esimesel liidrite tippkohtumisel ja iga-aastasel rahvusvahelisel Krimmi platvormi tippkohtumisel, mis 2025. aastal toimub esmakordselt ülemaailmsel areenil. See rõhutab Venemaa sõja põhjustatud muutuste globaalset olemust."

"Me mäletame Vene agressiooni juuri. Teeme kõik, et sõda peatada. Töötame selle nimel, et tagada pikaajaline julgeolek kõigile Ukraina lastele," jätkas riigipea.

Zelenski märkis, et partnerite toetus on seejuures hädavajalik ja tänas kõiki Ukraina toetajaid.

Ukrinformi andmetel Ukraina delegatsioonil ÜRO Peaassamblee nädala jooksul plaanis ligi 20 kohtumist maailma liidritega.

Valge Maja on ametlikult kinnitanud Ukraina ja Ühendriikide presidentide vahelise kahepoolse kohtumise, mis toimub teisipäeval New Yorgis.

Moskva väitis, et soovib laiendada oma pealetungi sügavamale Harkivi oblastisse

"Kontroll Kupjanski üle võimaldab edasi tungida sügavale Harkivi oblastisse, sealhulgas Izjumi ja Tšuhujivi suunas," teatas Vene armee avalduses.

NYT: Venemaa varilaevastikule kuulub umbes 17 protsenti maailma tankeritest

Venemaa varilaevastik moodustab ligikaudu 17 protsenti kõigist praegu maailmas kasutusel olevatest naftatankeritest, teatas esmaspäeval väljaanne The New York Times (NYT).

Leht viitas artiklis USA finantsinformatsiooni ja -analüüsi suurettevõtte S&P Global Market Intelligence andmetele.

Hinnanguliselt kuulus selle aasta alguses Venemaa varilaevastikku 940 alust, mis on 45 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse kehtestasid lääneriigid sanktsioonid, mille eesmärk on vähendada Kremli tulusid energiaekspordist. Venemaa on aga neist piirangutest mööda hiilinud ja koondanud massiivse laevastiku vanadest ning läbipaistmatu omandistruktuuriga alustest, mis transpordivad naftat Hiinasse, Indiasse ja teistele kaugetele turgudele.

Lääne sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks kasutavad need laevad kahtlaseid kindlustuslepinguid või tegutsevad üldse ilma kindlustuseta. Samuti sõidavad alused kolmandate riikide lipu all ja esitavad valesid asukohaandmeid eesmärgiga varjata oma lasti pealelaadimise kohta.

Uuring näitab, et Venemaa varilaevastiku aluste keskmine vanus ületab 20 aastat, kui võrrelda 13 aastaga seaduslikus ülemaailmses tankerilaevastikus. Seetõttu kujutavad Venemaa vananevad tankerid endast keskkonnaohtu.

Lisaks kahtlustatakse neid laevu veealustes sabotaažioperatsioonides, mille hulgas torujuhtmete ja sidekaablite kahjustamine.

Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt kaks inimest

Venemaa öises õhurünnakus Zaporižžja linnale hukkus üks inimene, teatas Ukraina Zaporižžja oblasti sõjakuberner Ivan Fedorov teisipäeva hommikul Telegramis.

Fedorovi sõnul pommitasid venelased oblastikeskust, tabades tööstusobjekte ning ühte eramut. "Hukkus mees – päästjad tõid ta rusude alt välja," märkis ta.

Ukraina eriolukordade teenistus edastas teisipäeval Interfax-Ukraina vahendusel, et Odessa oblastis hukkus Venemaa öiste rünnakute tagajärjel samuti inimene ning veel kolm inimest said viga.

"Vene väed ründasid taas Odessa oblastit. Kahjuks hukkus üks naine ja veel kolm inimest said viga. Rünnaku tagajärjel tekkis tulekahju viies kaubanduskioskis, mille tuletõrjujad kiiresti likvideerisid," seisab teadaandes.

Dnipropetrovski oblasti sõjakuberner Serhi Lõssak kirjutas samal ajal Telegramis, et FPV droonide rünnakus sai seal kannatada 19-aastane noormees.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 103 580 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 199 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 282 (+0);

- suurtükisüsteemid 32 052 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1495 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1218 (+0);

- lennukid 424 (+2);

- kopterid 345 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 62 486 (+485);

- tiibraketid 3747 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 486 (+123);

- eritehnika 3969 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.