Tallinn pakub suurhalli rajamiseks välja Ülemiste kaubajaama ala

Eesti
Uue suurhalli võimalik asukoht Ülemiste kaubajaama alal
Uue suurhalli võimalik asukoht Ülemiste kaubajaama alal Autor/allikas: Tallinna linn
Tallinn tegi kultuuriministeeriumile ja Eesti Olümpiakomiteele ettepaneku rajada multifunktsionaalne suurhall Ülemiste kaubajaama territooriumile, kus on piisavalt ruumi nii hallile kui ka ümbritsevale avalikule ruumile.

"Suurhalli rajamine Ülemistele looks täiesti uue tõmbekeskuse, mis ühendab tippspordi, kultuuri ja puhkevõimalused. Tallinn on valmis võtma aktiivse rolli – nii planeeringute tegemisel kui avaliku ruumi arendamisel," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Ossinovski lisas, et kui riik suudab langetada otsuse lähikuudel, on võimalik hall valmis ehitada 2029. aasta korvpalli EM-finaalturniiriks.

Linnapea kinnitusel tekib Rail Balticu valmimisel alale tihe rahvusvaheline ja siseriiklik ühendus rongi, trammi ja bussiliinidega. Lähedal asub ka Tallinna lennujaam. Lisaks kuulub suur osa alast riigile, mis välistab vajaduse eramaa omandamiseks ning aitab püsida ajaraamis.

Linna peaarhitekt Andro Mänd sõnas, et suurhall koos ümbritseva pargiga looks täiesti uue piirkonna RailBalticu terminalist põhja poole jäävale alale.

Planeeritava suurhalli ümber jääb ligi kümme hektarit maad, kuhu saaks rajada mitmekülgse välisporditaristu ja rohealad. Maastikuarhitektuurse lahenduse maksumuseks on hinnatud kuni 20 miljonit eurot, sõltuvalt planeeritavatest funktsioonidest ja pinnase seisukorrast.

Tallinna linn on valmis katma avaliku ala investeeringu ja hoolduse kulud, eeldusel, et kinnistu antakse linnale ja halli ning ümbritseva ala projekteerimine kulgevad käsikäes.

Pärast 2029. aasta korvpalli EM-i ühe alagrupiturniiri korraldusõiguse saamist kerkis päevakorda Eestisse suurema ja mitmeotstarbelise areeni loomine. Küll aga on uus hall tekitanud juba tulist arutelu erinevate asjaosaliste hulgas ja seda eriti teemal, kuhu multihalli üldse ehitada võiks – Tartusse või Tallinna.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

